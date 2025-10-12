مصر کی غزہ امن چوٹی کانفرنس میں کیرتی وردھن سنگھ کریں گے شرکت، پی ایم مودی کو کیا گیا تھا مدعو
پی ایم مودی کو مصر کی غزہ امن چوٹی کانفرنس میں مدعو کیا گیا تاہم ان کی جگہ وزیر کیرتی وردھن سنگھ شرکت کریں گے۔
Published : October 12, 2025 at 3:43 PM IST
نئی دہلی : بھارت کی جانب سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ، کیرتی وردھن سنگھ، غزہ امن سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ تاہم، بھارت کی نمائندگی سنگھ کریں گے۔ یہ اہم اجلاس مصر کے شہر شرم الشیخ میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مصری ہم منصب عبدالفتاح السیسی کریں گے۔ اس کا بنیادی مقصد غزہ میں جاری جنگ کا خاتمہ ہے۔
اقوام متحدہ کے سربراہ سمیت 20 سے زائد ممالک کے رہنما اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر، اطالوی ہم منصب جارجیا میلونی اور اسپین کے پیڈرو سانچیز بھی شامل ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور ترک صدر رجب طیب اردگان بھی شرم الشیخ پہنچیں گے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی بھی شرکت متوقع ہے۔ یورپی کونسل کی نمائندگی اس کے صدر انتونیو کوسٹا کریں گے۔ یہ اجلاس مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے ایک نئی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرے گا۔
یہ بھی پڑھیں: غزہ امن منصوبہ: حماس نے غزہ چھوڑنے کی تجویز مسترد کر دی، غیر مسلح ہونے سے بھی کیا انکار
اس سربراہی اجلاس کا ہدف غزہ کی پٹی میں جنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی کوششوں کو بڑھانا ہے۔ یہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی شرکت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حماس نے اس سربراہی اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ حماس کے ایک رہنما نے کہا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ حماس نے غزہ سے نکلنے اور غیر مسلح ہونے کی تجویز کو بھی مسترد کر دیا ہے۔