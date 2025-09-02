نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج منگل کو نئی دہلی میں یشوبھومی میں 'سیمی کون انڈیا 2025' کا افتتاح کیا۔ 2 سے 4 ستمبر تک منعقد ہونے والی یہ تین روزہ کانفرنس ہندوستان میں ایک مضبوط، لچکدار اور پائیدار سیمی کنڈکٹر ماحولیاتی نظام کو تیار کرنے پر مرکوز ہے۔ خبر کے مطابق اس پروگرام میں 33 ممالک کی 350 سے زائد کمپنیاں شرکت کریں گی۔ اس سیمی کون انڈیا کا مقصد ہندوستان کے سیمی کنڈکٹر ماحولیاتی نظام کو بڑھانا ہے۔
LIVE: PM Shri @narendramodi inaugurates Semicon India 2025 at Yashobhoomi, Delhi. https://t.co/LLw5zOsl27— BJP (@BJP4India) September 2, 2025
پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ ہر طرف جوش و خروش نظر آرہا ہے۔ مجھے ہندوستانی ٹیکنالوجی کا جنون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ جلد ہی تیسری معیشت والا ملک بن جائے گا۔ پی ایم نے کہا کہ دنیا ہندوستان پر بھروسہ اور یقین رکھتی ہے۔ دنیا بھارت کے ساتھ سیمی کنڈکٹرز کا مستقبل بنانے کے لیے تیار ہے۔
معاشی خود غرضی سے پیدا ہونے والے چیلنجز
انہوں نے کہا کہ ابھی چند روز قبل اس سال کی پہلی سہ ماہی کے جی ڈی پی کے اعداد و شمار آئے ہیں۔ ایک بار پھر، ہندوستان نے ہر توقع، ہر جائزے سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب عالمی معیشت میں خدشات ہیں، معاشی خود غرضی سے پیدا ہونے والے چیلنجز ہیں، اس ماحول میں ہندوستان نے 7.8 فیصد کی شرح نمو حاصل کی ہے۔
#WATCH | At Semicon India 2025, Union Minister for Electronics & Information Technology, Ashwini Vaishnaw presents Vikram 32-bit processor and test chips of the 4 approved projects to PM Narendra Modi.— ANI (@ANI) September 2, 2025
Vikram 32-bit processor is the first fully “Make-in-India” 32-bit… pic.twitter.com/8FCkbe0sve
ہندوستان پر دنیا کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ سال 2021 میں ہم نے سیمی کان انڈیا پروگرام شروع کیا۔ سال 2023 تک، ہندوستان کے پہلے سیمی کنڈکٹر پلانٹ کی منظوری دی گئی۔ 2024 میں، ہم نے اضافی پودوں کی منظوری دی۔ 2025 میں، ہم نے پانچ اضافی منصوبوں کی منظوری دی۔ مجموعی طور پر دس سیمی کنڈکٹر پروجیکٹوں میں 1.5 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی جارہی ہے۔ یہ ہندوستان پر دنیا کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم نے نیشنل سنگل ونڈو سسٹم نافذ کیا ہے۔ اس کے ذریعے مرکز اور ریاستوں سے تمام منظوری ایک پلیٹ فارم پر حاصل کی جا رہی ہے۔ نتیجتاً، ہمارے سرمایہ کار اب بہت ساری کاغذی کارروائیوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔
#WATCH | At Semicon India 2025, Union Minister for Electronics & Information Technology, Ashwini Vaishnaw says, " just a few years ago, we met for the first time to make a new beginning driven by our prime minister's farsighted vision, we launched the india semiconductor… pic.twitter.com/P3o09tM2WJ— ANI (@ANI) September 2, 2025
"میک ان انڈیا" بٹ مائکرو پروسیسر
Semicon India 2025 میں، مرکزی الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے وزیر اعظم نریندر مودی کو وکرم 32 بٹ پروسیسر اور چار منظور شدہ پروجیکٹس کے ٹیسٹ چپس پیش کیے۔ وکرم 32 بٹ پروسیسر پہلا مکمل طور پر "میک ان انڈیا" 32 بٹ مائکرو پروسیسر ہے جو لانچ گاڑیوں کے سخت ماحولیاتی حالات میں استعمال کے لیے موزوں ہے۔ اس چپ کو اسرو سیمی کنڈکٹر لیب نے تیار کیا ہے۔
At 10 AM tomorrow, 2nd September, will inaugurate Semicon India - 2025, an important platform that brings together leading stakeholders from the world of semiconductors. This is a sector in which India’s recent strides have been remarkable. The Conference will focus on key themes…— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اشونی وشنو نے کہا کہ ابھی چند سال پہلے ہم ایک نئی شروعات کرنے کے لیے پہلی بار ملے تھے، ہمارے وزیر اعظم کے دور اندیش وژن سے متاثر ہو کر ہم نے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز کیا۔ 3.5 سال کے مختصر عرصے میں دنیا بھروسے کے ساتھ ہندوستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آج پانچ سیمی کنڈکٹر یونٹس کی تیاری کا کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ ہم نے ابھی وزیراعظم مودی کو پہلی 'میڈ ان انڈیا' چپ پیش کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم بے مثال دور میں جی رہے ہیں، عالمی پالیسی انتشار نے بہت بڑی غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس مشکل وقت میں، ہندوستان استحکام اور ترقی کی روشنی کے طور پر کھڑا ہے۔ اس غیر یقینی وقت میں آپ کو ہندوستان آنا چاہیے کیونکہ ہماری پالیسیاں مستحکم ہیں۔
دنیا کے سرکردہ اسٹیک ہولڈرز
ساتھ ہی پی ایم مودی نے بھی اس پروگرام کو لے کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ سیمی کان انڈیا 2025 کا افتتاح منگل 2 ستمبر کو صبح 10 بجے ہوگا۔ جو سیمی کنڈکٹر دنیا کے سرکردہ اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے والا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں ہندوستان کی حالیہ پیش رفت قابل ذکر رہی ہے۔ اس کانفرنس میں سیمی کنڈکٹر فیبرکس، ایڈوانس پیکیجنگ، مصنوعی ذہانت، تحقیق اور سرمایہ کاری جیسے اہم موضوعات پر توجہ دی جائے گی۔
ریاستی سطح پر پالیسی کا نفاذ
اب تک موصول ہونے والی معلومات کے مطابق کل بدھ 3 ستمبر کو پی ایم مودی بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گے، جس میں کئی کمپنیوں کے سی ای او بھی شرکت کریں گے۔ اس میں سیمی کون انڈیا پروگرام کی پیشرفت، سیمی کنڈکٹر فیب اور جدید پیکیجنگ پروجیکٹس، بنیادی ڈھانچے کی تیاری، اسمارٹ مینوفیکچرنگ، آر اینڈ ڈی میں جدت اور مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری کے مواقع، ریاستی سطح پر پالیسی کے نفاذ وغیرہ پر سیشن ہوں گے۔ اس کا اہتمام انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن (ISM) سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ایسوسی ایشن SEMI کے تحت مشترکہ طور پر کیا جا رہا ہے۔
سفر کو ایک خواب سے حقیقت میں بدلا
تین روزہ ایونٹ صنعت کے رہنماؤں، اختراع کاروں، تعلیمی اداروں، حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو سپلائی چین میں تعاون اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے اکٹھا کرے گا۔ صرف چار سالوں میں، 2021 میں انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن (ISM) کے آغاز کے بعد سے، ہندوستان نے اپنے سیمی کنڈکٹر سفر کو ایک خواب سے حقیقت میں بدل دیا ہے۔ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے، حکومت نے 76,000 کروڑ روپے کی پیداوار پر مبنی ترغیب (PLI) اسکیم کا اعلان کیا ہے، جس میں سے تقریباً 65,000 کروڑ روپے پہلے ہی وقف کیے جا چکے ہیں۔
ماحولیاتی نظام میں ہندوستان کا ازسرنو وضاحتی کردار
سیمی کون انڈیا 2025 عالمی سیمی کنڈکٹر ماحولیاتی نظام میں ہندوستان کے ازسرنو وضاحتی کردار کو ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس میں تقریباً 350 نمائش کنندگان، 15,000 سے زیادہ متوقع زائرین، 6 ملکی گول میزیں، 4 کنٹری پویلین اور 9 ہندوستانی ریاستوں کی شرکت ہوگی، جو سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس کی صنعتوں کے لیے جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ یہ تقریب ہندوستان کی سیمی کنڈکٹر کی ترقی کو اجاگر کرے گی، جس میں 10 منظور شدہ اسٹریٹجک پروجیکٹوں کی نمائش ہوگی جس میں ہائی والیوم فیبس، ایڈوانس پیکیجنگ، کمپاؤنڈ سیمی کنڈکٹرز، OSAT اور تحقیق اور اسٹارٹ اپس کے لیے حکومتی تعاون شامل ہیں۔
'بلڈنگ دی نیکسٹ سیمی کنڈکٹر پاور ہاؤس' تھیم ہے
تھیم 'بلڈنگ دی نیکسٹ سیمی کنڈکٹر پاور ہاؤس' کے تحت، یہ ایونٹ اہم شعبوں جیسے کہ fabs، ایڈوانس پیکیجنگ، اسمارٹ مینوفیکچرنگ، AI، سپلائی چین مینجمنٹ، پائیداری، افرادی قوت کی ترقی، ڈیزائن اور اسٹارٹ اپس میں جدت اور رجحانات کے بارے میں قابل قدر بصیرت فراہم کرے گا۔ اب تک، SEMICON انڈیا کے تین پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں: جس میں پہلا 2022 (بنگلور) میں، دوسرا 2023 میں (گاندھی نگر)، اور تیسرا 2024 میں (گریٹر نوئیڈا) شامل ہیں۔