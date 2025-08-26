احمد آباد، گجرات: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو اپنے گجرات دورے کے دوران 1,400 کروڑ روپے سے زیادہ کے ریل پروجیکٹوں کی ایک سیریز کو قوم کے نام وقف کیا۔ ان میں مہیسانہ- پالن پور ریل لائن، کلول- کڑی- کٹوسن روڈ ریل لائن اور بیچراجی- رننج ریل لائن کو دوگنا کرنے کے ساتھ ساتھ کٹوسن روڈ اور سابرمتی کے درمیان ایک نئی مسافر ٹرین اور رننج روٹ کے راستے بیچراجی اسٹیشن سے شمالی ہندوستان کے لیے پہلی وقف آٹوموبائل مال بردار ٹرین شامل ہے۔
Delighted to be in Ahmedabad. Speaking at the launch of key projects that will strengthen connectivity, improve public services and drive economic growth. https://t.co/R8FqM8kdKv— Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2025
روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے
اس کے علاوہ کڑی ریلوے اسٹیشن اور بیچراجی میں مقامی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ ان پروجیکٹوں سے خاص طور پر شمالی گجرات کے مہیسانہ، پٹن، بناسکانٹھا، گاندھی نگر اور احمد آباد اضلاع کو فائدہ ہوگا۔ ان سے علاقائی روابط بڑھانے، صنعتی ترقی کو فروغ دینے، لاجسٹکس کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی توقع ہے۔
آمدورفت ہموار ہو گی
65 کلومیٹر لمبی مہیسانہ-پالن پور ریل لائن کو دوہرا کرنے کا کام 537 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے، جب کہ 37 کلومیٹر لمبی کلول- کڑی- کٹوسن روڈ ریل لائن کو 347 کروڑ روپے کی لاگت سے براڈ گیج میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی طرح 40 کلومیٹر لمبی بیچراجی-رننج ریل لائن کو بھی 520 کروڑ روپے کی لاگت سے براڈ گیج میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ان پروجیکٹوں کی تکمیل نے ہموار، محفوظ اور زیادہ ہموار رابطے کو یقینی بنایا ہے، خاص طور پر مہیسانہ، بناسکانتھا اور پٹن اضلاع کے لیے۔ انہوں نے روزمرہ کے مسافروں، سیاحوں اور کاروباروں کے لیے سفر کو بہت آسان بنا دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ علاقائی اقتصادی انضمام کو بھی فروغ دیا ہے۔
अहमदाबाद के विकास कार्यक्रम में अपने परिवारजनों से मिले अपार आशीर्वाद ने नई ऊर्जा से भर दिया है। pic.twitter.com/XDz7q5mG27— Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2025
تیز رفتار ٹرینیں چل سکتی ہیں
ریل لائن کو دوگنا کرنے سے لائن کی گنجائش میں اضافہ ہوا ہے، جس سے احمد آباد-دہلی کوریڈور پر تیز رفتار ٹرینوں کو چلانا ممکن ہو گیا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک کے ہجوم اور کراسنگ کی وجہ سے مسافر ٹرینوں کے غیر ضروری رکنے میں کمی آئی ہے، اس طرح ٹرینوں کی وقت کی پابندی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس پیشرفت کے نتیجے میں مزید مسافر خدمات کے آغاز کے ساتھ ساتھ مال برداری کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے، جس سے گجرات میں اقتصادی سرگرمیوں کو ایک نئی تحریک ملی ہے۔
37 کلومیٹر لمبی کلول- کڑی- کٹوسن روڈ ریل لائن کو 347 کروڑ روپے کی لاگت سے براڈ گیج میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اس منصوبے نے خطے میں مسافروں اور مال بردار رابطوں کو نمایاں فروغ دیا ہے۔ اس گیج کی تبدیلی نے قومی براڈ گیج ریل نیٹ ورک کے ساتھ ہموار انضمام کو یقینی بنایا ہے، جس سے سامان اور لوگوں کی تیز رفتار اور زیادہ موثر نقل و حرکت ممکن ہے۔ یہ منصوبہ خاص طور پر مقامی مسافروں، چھوٹے کاروباروں اور کڑی اور کلول کے آس پاس کی صنعتوں کے لیے فائدہ مند ہے، جو گجرات کے اہم صنعتی اور زرعی مراکز ہیں۔ یہ سفر کے وقت کو بھی کم کرتا ہے، احمد آباد اور گاندھی نگر تک رسائی کو بہتر بناتا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دیتا ہے۔
شمالی گجرات تیزی سے ترقی کرے گا
بیچراجی-رننج ریل لائن کی گیج کی تبدیلی قومی لاجسٹک پالیسی اور ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی کے لیے پردھان منتری گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے مطابق کی گئی ہے۔ اس اقدام سے لاجسٹکس کے اخراجات کم ہوتے ہیں اور نیشنل لاجسٹکس پرفارمنس انڈیکس میں گجرات کی پوزیشن مزید مضبوط ہوتی ہے، اس طرح شمالی گجرات کی سماجی و اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے لاجسٹکس اور ریلوے کے شعبوں میں ایک معیار قائم کیا جاتا ہے۔
اس موقع پر، وزیر اعظم نے کڑی ریلوے اسٹیشن سے کٹوسن روڈ – سابرمتی MEMU ٹرین کی افتتاحی سروس اور رننج روٹ سے بیچراجی اسٹیشن کے ذریعے شمالی ہندوستان کے لیے پہلی وقف آٹوموبائل فریٹ ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ مال بردار سروس ریاست کے صنعتی مراکز سے رابطے میں اضافہ کرے گی، لاجسٹک نیٹ ورک کو مضبوط کرے گی اور روزگار کے مواقع پیدا کرے گی۔ اس تقریب میں گجرات کے گورنر آچاریہ دیوورت، وزیر اعلیٰ بھوپیندر بھائی پٹیل، مرکزی جل شکتی وزیر سی آر پاٹل اور دیگر معززین موجود تھے۔