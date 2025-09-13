وزیر اعظم مودی نے سشیلا کارکی کو نیپال کا وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی، پڑوسی ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار
بھارت نے نیپال میں نئی عبوری حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہاکہ وہ پڑوسی ملک کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔
Published : September 13, 2025 at 11:53 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے سنیچر کو سشیلا کارکی کو نیپال میں عبوری حکومت کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھانے پر مبارکباد دی اور پڑوسی ملک کے عوام کی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا۔
وزیر اعظم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، "میں نیپال کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم کے طور پر چارج سنبھالنے پر عزت مآب سشیلا کارکی کو نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ بھارت نیپال کے لوگوں کی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔"
I extend my best wishes to Right Hon. Mrs. Sushila Karki on assuming office as the Prime Minister of the Interim Government of Nepal. India remains firmly committed to the peace, progress and prosperity of the people of Nepal.— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025
جمعہ کو سابق چیف جسٹس کارکی نے نیپال کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر ایک عبوری حکومت کی قیادت کرنے کا حلف اٹھایا۔ اس طرح بڑے پیمانے پر احتجاج کے بعد وزیر اعظم کے پی شرما اولی کے اچانک استعفیٰ کے بعد سیاسی بے یقینی کا خاتمہ ہوا۔ صدر رام چندر پوڈیل نے انہیں صدر دفتر میں عہدے کا حلف دلایا۔
صدر کے دفتر نے جمعہ کی رات دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا اور نئے وزیر اعظم کی سفارش کی بنیاد پر انتخابات کے لیے پانچ مارچ کی تاریخ مقرر کی۔
73 سالہ کارکی کا بھارت سے خاص تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے 1975 میں بنارس ہندو یونیورسٹی (BHU) سے سیاسیات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ اس وقت بی ایچ یو کی ٹاپر تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے کالج کے دنوں اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلق کو یاد کرتی ہیں۔
اس سے قبل اولی نے بدترین بدامنی کے بعد وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ صدر رام چندر پوڈیل نے کہا کہ عبوری وزیر اعظم کارکی کی قیادت میں نئی نگراں حکومت کو چھ ماہ کے اندر نئے پارلیمانی انتخابات کرانے کا اختیار حاصل ہے۔
نئے وزیراعظم کی حلف برداری کی تقریب میں نیپال کے چیف جسٹس، اعلیٰ سرکاری حکام، سکیورٹی سربراہان اور سفارتی برادری کے ارکان نے شرکت کی۔
بھارت نے نیپال میں نئی عبوری حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ (MEA) نے کہا، "ہمیں امید ہے کہ اس سے امن اور استحکام کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔" اس میں کہا گیا ہے، ’’ایک قریبی پڑوسی، ایک جمہوری ملک اور ایک طویل مدتی ترقیاتی شراکت دار کے طور پر ہندوستان نیپال کے ساتھ ملکی اور عوامی سطح پر بھلائی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرتا رہے گا۔‘‘
کارکی کو صدر پوڈیل، نیپال کے اعلیٰ فوجی حکام اور حکومت مخالف مظاہروں کی قیادت کرنے والے نوجوان مظاہرین کے درمیان ملاقات کے بعد عبوری حکومت کی سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا۔
عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر کارکی کے نام پر کئی میٹنگوں کے بعد اتفاق کیا گیا، جس میں صدر پوڈل، نیپال کے آرمی چیف اور 'جنریشن زیڈ' مظاہرین کے نمائندوں کے درمیان ملاقات بھی شامل ہے۔
اعلیٰ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس میں نوجوان رہنماؤں سے بات چیت کے دوران طے پانے والے اتفاق رائے کے مطابق صدر کو پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی سفارش کر سکتی ہیں۔
صدر پوڈیل نے کارکی کو نگراں وزیر اعظم مقرر کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں سے الگ الگ مشاورت کی۔ جنریشن زیڈ کے مظاہرین کے اہم مطالبات میں کرپشن کو روکنا، سیاسی انتشار اور اقربا پروری کا خاتمہ شامل ہے۔
سوشل میڈیا پر حکومتی پابندی کے خلاف شروع ہونے والے طلبہ کی زیر قیادت "جنریشن زیڈ" احتجاج، ایک بڑی مہم میں تبدیل ہو گیا جو مبینہ بدعنوانی اور عام لوگوں کے تئیں بے حسی پر اولی حکومت اور ملک کی سیاسی اشرافیہ پر بڑھتی ہوئی عوامی تنقید کی عکاسی کرتا ہے۔
اگرچہ پیر کی رات سوشل میڈیا پر سے پابندی ہٹا دی گئی تھی، لیکن منگل کو مظاہروں میں شدت آگئی اور تحریک کی توجہ مبینہ بدعنوانی اور سیاسی اشرافیہ کے شاہانہ طرز زندگی پر مرکوز ہوگئی۔
صدر پوڈیل کو اپنے استعفیٰ کے خط میں اولی نے نیپال کو درپیش "غیر معمولی حالات" کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ موجودہ صورت حال کے "آئینی اور سیاسی" حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔
