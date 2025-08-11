نئی دہلی: مرکزی حکومت نے پیر کو پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا (PMFBY) کے تحت 3,200 کروڑ روپے کی پہلی قسط جاری کی، جس سے ملک بھر کے تقریباً 30 لاکھ آفات سے متاثرہ کسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ٹویٹر پر اس کا اعلان کرتے ہوئے، زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ یہ اسکیم کسانوں کی زندگی اور آمدنی کی حفاظت کے لیے ایک تحفہ ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلی قسط کے طور پر مزید 8000 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔
وزیر چوہان نے واضح کیا کہ اب انشورنس کمپنیوں پر بروقت ادائیگی کی سخت شرائط لاگو ہوں گی۔ اگر کوئی انشورنس کمپنی مقررہ وقت کے اندر دعوے کی رقم ادا نہیں کرتی ہے تو اسے %12 سود ادا کرنا ہوگا، جو براہ راست کسان کے اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور بروقت ادائیگیوں کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔
आज प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लगभग 30 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ₹3200 करोड़ की राशि डाली जानी है। ये पहली किस्त है, इसलिए जिन किसानों के खातों में आज पैसे नहीं आएंगे, वे चिंता न करें। लगभग ₹8 हजार करोड़ की राशि बाद में जारी की जाएगी।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 11, 2025
کسانوں کو مالی تحفظ فراہم
ویڈیو پیغام میں وزیر چوہان نے کسانوں کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ اسکیم سے متعلق کسی بھی شکایت کو براہ راست شیئر کریں۔ ان کے مطابق قدرتی آفات نہ صرف فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں بلکہ کسانوں کی روزی روٹی بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت حال میں، پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا خشک سالی، سیلاب، طوفان، شدید بارش، بیماری اور کیڑوں کے حملے جیسے حالات میں کسانوں کو مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔
ری اسٹرکچرڈ ویدر بیسڈ کراپ انشورنس اسکیم
پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا نے 18 فروری 2025 کو اپنی نویں سالگرہ منائی۔ 2016 میں شروع کی گئی، یہ اسکیم کسانوں کو غیر متوقع قدرتی آفات کی وجہ سے فصلوں کے نقصانات کی تلافی کے لیے ایک جامع ڈھال فراہم کرتی ہے۔ جنوری 2025 میں، مرکزی کابینہ نے 2025-26 تک پی ایم ایف بی وائی اور ری اسٹرکچرڈ ویدر بیسڈ کراپ انشورنس اسکیم کو جاری رکھنے کی منظوری دی، جس کے لیے 69,515.71 کروڑ روپے کا بجٹ مقرر کیا گیا ہے۔
قدرتی آفات کے خلاف مضبوط حفاظتی احاطہ
اسکیم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ 2023-24 میں غیر قرضہ دار کسانوں کی کوریج 55 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسان رضاکارانہ طور پر اس اسکیم کو اپنا رہے ہیں۔ وزیر چوہان نے کہا، "ہماری کوشش ہے کہ اس اسکیم کے ذریعے ملک کے ہر کسان کو قدرتی آفات کے خلاف مضبوط حفاظتی احاطہ ملے۔"