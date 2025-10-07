بی جے پی آسام کا مسلمانوں کے خلاف متنازعہ ویڈیو پر سپریم کورٹ کا نوٹس

بی جے پی آسام کا مسلمانوں کے خلاف متنازعہ ویڈیو پر سپریم کورٹ کا نوٹس
سپریم کورٹ نے آسام بی جے پی کے متنازعہ ویڈیو پر نوٹس جاری کیا، یہ ویڈیو ریاست میں مسلمانوں کے "قبضے" کا خوف دکھاتا ہے۔
Published : October 7, 2025 at 4:18 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے آسام بی جے پی کے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو پر جواب طلب کیا ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ اگر بی جے پی اقتدار میں نہیں رہتی تو مسلمان ریاست پر قبضہ کر لیں گے۔ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا پر مشتمل بنچ نے وکیل نظام پاشاہ کی دلیلیں سننے کے بعد نوٹس جاری کیا۔
پاشاہ نے عدالت کو بتایا کہ یہ ویڈیو ایک خاص کمیونٹی کو بدنام کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ ویڈیو فرقہ وارانہ منافرت پھیلا رہا ہے اور اس پر فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ عدالت نے دو ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔
درخواست کے مطابق، بی جے پی آسام یونٹ نے 15 ستمبر 20205 کو اپنے آفیشل ایکس ہینڈل پر یہ ویڈیو شیئر کیا۔ اس میں ایک جھوٹا بیانیہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر بی جے پی آسام میں اقتدار میں نہیں رہتی تو مسلمان ریاست پر قبضہ کر لیں گے۔ ویڈیو میں داڑھی اور ٹوپی پہنے ہوئے مسلمانوں کو چائے کے باغات، گوہاٹی ایئرپورٹ اور دیگر اہم مقامات پر قبضہ کرتے دکھایا گیا ہے۔
ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن، جو بظاہر مسلمان ہیں، آسام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریاست میں 90 فیصد مسلم آبادی ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی آسام یونٹ آئین کے سیکولر اقدار کی پابند ہے۔ تاہم، یہ ویڈیو کھلے عام مسلمانوں کو نشانہ بناتا، بدنام کرتا اور انہیں شیطان بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ ریاست کے لیے سب سے بدترین قسمت مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ویڈیو حکمران جماعت کی سیکولر اقدار کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ ایک ریاستی حکومت کو تمام برادریوں کا محافظ ہونا چاہیے اور مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک سے گریز کرنا چاہیے۔