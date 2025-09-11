کیا فزیو تھراپسٹ اپنے ناموں میں 'ڈاکٹر' کا لقب استعمال کرسکتے ہیں؟ ڈی جی ایچ ایس کی ڈی جی نے کیا کہا
DGHS کی DG نے فزیو تھراپسٹ کے نام میں 'ڈاکٹر' استعمال کرنے کے معاملے پر یو ٹرن لیا ہے۔
Published : September 11, 2025 at 8:29 PM IST
نئی دہلی: ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہیلتھ سروسز (DGHS) نے ہندوستان میں فزیو تھراپسٹ کے نام میں 'ڈاکٹر' کے لقب کے استعمال پر پابندی کا اپنا سابقہ لیٹر واپس لے لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر مزید غور و خوض کی ضرورت ہے۔
اس سے قبل، ڈی جی ایچ ایس کی ڈائریکٹر جنرل نے انڈین میڈیکل کونسل (آئی ایم اے) کے صدر کو ایک خط لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ فزیو تھراپی کے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے لیے زیادہ مناسب اور قابل احترام عنوان پر غور کیا جا سکتا ہے، تاکہ مریضوں یا عام لوگوں میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔
منگل کو ڈی جی ایچ ایس کے ذریعہ جاری کردہ ہدایت میں مختلف قانونی دفعات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ناموں میں 'ڈاکٹر' کا لقب استعمال کرنے والے فزیو تھراپسٹ کے خلاف متنبہ کیا گیا ہے۔ یہ ہدایت انڈین ایسوسی ایشن آف فزیکل میڈیسن اینڈ ری ہیبلیٹیشن (IAPMR) سمیت طبی انجمنوں کے اعتراضات کے بعد جاری کی گئی تھی۔ اس میں عدالتی فیصلوں اور مشورے کا حوالہ دیا گیا تھا جس میں فزیو تھراپسٹوں کو خود کو ڈاکٹر کے طور پر پیش کرنے سے روک دیا گیا تھا۔
آئی اے پی ایم آر کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا حوالہ دیتے ہوئے، ڈی جی ایچ ایس نے کہا تھا، "فزیوتھراپسٹ طبی ڈاکٹروں کے طور پر تربیت یافتہ نہیں ہیں اور انہیں 'ڈاکٹر' کا پریفکس استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مریضوں اور عام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جس سے طبی میدان میں ممکنہ طور پر دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ فزیوتھراپسٹوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور صرف ریفر کیے گئے مریضوں کا علاج کرنا چاہیے کیونکہ وہ خراب طبی حالات کی تربیت نہیں کر سکتے۔
9 ستمبر کو جاری کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ کونسل کی اخلاقیات کمیٹی (پیرامیڈیکل اینڈ فزیوتھراپی سنٹرل کونسل بل، 2007) نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ "ڈاکٹر" (ڈاکٹر) کا لقب صرف جدید طب، آیوروید، ہومیوپیتھی اور یونانی ادویات کے رجسٹرڈ پریکٹیشنرز ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ نرسنگ اور پیرامیڈیکل اسٹاف سمیت طبی پیشہ ور افراد کے کسی بھی دوسرے زمرے کو یہ عنوان استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
خط میں کہا گیا، "جنرل باڈی نے ایک قانونی رائے بھی حاصل کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی فزیو تھراپسٹ بغیر کسی تسلیم شدہ طبی اہلیت کے "ڈاکٹر" کا لقب استعمال کرتا ہے، انڈین میڈیکل ٹائٹلز ایکٹ 1916 کی دفعات کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس طرح کی خلاف ورزی ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت قابل سزا ہے۔ لہٰذا یہ قانونی رائے کونسل نے اپنی 2020 مارچ کو منعقدہ کمیٹی کے اجلاس میں منظور کی تھی۔ کہ فزیو تھراپی میں اہلیت رکھنے والے افراد کسی بھی حالت میں "ڈاکٹر" کا لقب استعمال کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔"
