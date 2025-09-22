تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبریں ہٹانے کا مطالبہ، دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل
تہاڑ جیل میں قید مقبول بھٹ اور افضل گرو کی قبروں کو ہٹانے کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔
September 22, 2025
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے جس میں تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبروں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ عرضی وشو ویدک سناتن سنگھ نامی تنظیم نے دائر کی تھی۔ درخواست میں تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبروں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جیل کے احاطے میں ان قبروں کی موجودگی اور دیکھ بھال غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان قبروں کی موجودگی نے مبینہ طور پر تہاڑ جیل کو انتہا پسندوں کے لیے ایک زیارت گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سے دہلی جیل کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دہلی جیل کے قوانین کے مطابق سزائے موت پانے والے قیدیوں کی لاشوں کو اس طریقے سے ٹھکانے لگایا جانا چاہیے جس سے دہشت گردی کی تعریف نہ ہو اور جیل کے اندر نظم و ضبط برقرار رہے۔ تہاڑ جیل میں کچھ لوگ ان قبروں پر حاضری دیتے ہیں۔
درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان قبروں کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے اور اگر کسی وجہ سے انہیں جیل سے ہٹانا ناممکن ہو تو ان کی لاشوں کو خفیہ مقام پر منتقل کیا جائے۔ اس پٹیشن کا مقصد صرف لاشوں کو دوسری جگہ منتقل کرنا نہیں ہے بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ قبریں دہشت گردی کی تشہیر نہ کریں اور جیل کے احاطے کا غلط استعمال نہ ہو۔
افضل گورو کو فروری 2013 میں 2001 میں پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی جبکہ مقبول بھٹ کو فروری 1984 میں بھارت مخالف دہشت گردانہ کارروائیوں کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی۔ بھٹ جے کے ایل ایف کے شریک بانی تھے۔