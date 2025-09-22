ETV Bharat / bharat

تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبریں ہٹانے کا مطالبہ، دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل

تہاڑ جیل میں قید مقبول بھٹ اور افضل گرو کی قبروں کو ہٹانے کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔

تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبریں ہٹانے کا مطالبہ، دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل
تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبریں ہٹانے کا مطالبہ، دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل (Image Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2025 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے جس میں تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبروں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ عرضی وشو ویدک سناتن سنگھ نامی تنظیم نے دائر کی تھی۔ درخواست میں تہاڑ جیل سے افضل گرو اور مقبول بھٹ کی قبروں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جیل کے احاطے میں ان قبروں کی موجودگی اور دیکھ بھال غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔

درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان قبروں کی موجودگی نے مبینہ طور پر تہاڑ جیل کو انتہا پسندوں کے لیے ایک زیارت گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سے دہلی جیل کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دہلی جیل کے قوانین کے مطابق سزائے موت پانے والے قیدیوں کی لاشوں کو اس طریقے سے ٹھکانے لگایا جانا چاہیے جس سے دہشت گردی کی تعریف نہ ہو اور جیل کے اندر نظم و ضبط برقرار رہے۔ تہاڑ جیل میں کچھ لوگ ان قبروں پر حاضری دیتے ہیں۔

درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان قبروں کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے اور اگر کسی وجہ سے انہیں جیل سے ہٹانا ناممکن ہو تو ان کی لاشوں کو خفیہ مقام پر منتقل کیا جائے۔ اس پٹیشن کا مقصد صرف لاشوں کو دوسری جگہ منتقل کرنا نہیں ہے بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ قبریں دہشت گردی کی تشہیر نہ کریں اور جیل کے احاطے کا غلط استعمال نہ ہو۔

افضل گورو کو فروری 2013 میں 2001 میں پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی جبکہ مقبول بھٹ کو فروری 1984 میں بھارت مخالف دہشت گردانہ کارروائیوں کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی۔ بھٹ جے کے ایل ایف کے شریک بانی تھے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

PETITION FILED IN DELHI HIGH COURTBHAT AND GURU GRAVES IN TIHAR JAILVISHWA VEDIC SANATAN SANGH PETITIONTIHAR CENTRAL JAILAFZAL GURU AND MAQBOOL BHAT GRAVES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.