فرضی خبریں جمہوریت کے لیے سنگین خطرہ، میڈیا اداروں کو فیکٹ چیک میکنزم رکھنا ہو گا: پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ
بی جے پی ایم پی نشی کانت دوبے کی قیادت والی پارلیمانی کمیٹی نے فرضی خبروں پر قابو پانے کے لیے کئی سفارشات کی ہیں۔
نئی دہلی: پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے فرضی خبروں کے معاملے پر بڑی بات کہی ہے۔ کمیٹی نے فرضی خبروں کو امن عامہ اور جمہوری عمل کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے قانون میں ترمیم، جرمانے میں اضافے اور احتساب کا تعین کرنے کی بھی سفارش کی ہے۔
منگل کو منظور کی گئی اپنی مسودہ رپورٹ میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے کی سربراہی میں مواصلات اور انفارمیشن ٹکنالوجی کی قائمہ کمیٹی نے تمام پرنٹ، ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا اداروں میں فیکٹ چیک میکنزم اور داخلی محتسب کی لازمی تقرری کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کمیٹی نے فرضی خبروں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول سرکاری، نجی اور آزاد فیکٹ چیکرز کی مشترکہ کوششوں سمیت متعدد تجاویز پیش کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کمیٹی نے رپورٹ کو متفقہ طور پر قبول کر لیا، جس کی وجہ سے تمام جماعتوں نے بھی فرضی خبروں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی حمایت کی ہے۔
کمیٹی کی طرف سے پیش کردہ مسودہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی چاہتی ہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات اس بات کو یقینی بنائے کہ ملک کے تمام پرنٹ، ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا اداروں میں فیکٹ چیک میکانزم اور داخلی محتسب (لوک پال) کو لازمی بنایا جائے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کو سونپ دی ہے اور امکان ہے کہ اسے سنہ 2025 میں پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ رپورٹ کا مسودہ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کو بھی بھیجا گیا ہے۔
'بھارت کو بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال نہیں بننے دیں گے'
سوشل میڈیا 'ایکس' پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ دوبے نے حکمران اتحاد کی حمایت میں ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ان کی کمیٹی نے اپنی رپورٹ لوک سبھا اسپیکر کو سونپ دی ہے اور اس طرح کی غلط معلومات کے خلاف سخت اقدامات کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرضی خبروں کے معاملے میں سزا اور پابندی سمیت سخت اقدامات کی تجاویز میں خواتین اور بچوں کے خلاف مواد بنانے کے لیے اے آئی کے غلط استعمال کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور تھائی لینڈ جیسا نہیں بننے دیں گے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ملک دشمن قوتوں کا ایجنڈا چلانے والوں پر لگام لگائی جائے گی۔ کوئی بھی خبر حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے۔
فرضی خبروں پر جرمانے کی رقم بڑھانے کا مطالبہ
ذرائع کا کہنا ہے کہ مسودہ رپورٹ میں کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ جعلی خبروں کے خلاف جرمانے کی رقم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تاکہ اسے ان کے تخلیق کاروں اور پبلشرز کے لیے نقصان دہ بنایا جا سکے۔ کمیٹی نے کہا کہ غلط معلومات اور جعلی خبروں کی موجودہ تشریح میں ابہام ہے اور وزارت کو پرنٹ، الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے موجودہ ریگولیٹری میکانزم میں مناسب حصے شامل کرکے اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ یہ کام 'غلط معلومات سے نمٹنے اور آزادی اظہار اور آئین کے تحت فراہم کردہ انفرادی حقوق کے تحفظ کے بیچ نازک توازن برقرار رکھتے ہوئے' کیا جانا چاہیے۔
کثیر جہتی تعاون کی بھی سفارش
سرحد پار تعلقات کے ساتھ فرضی خبروں کی نشاندہی اور اس میں پیچیدگیوں کو تسلیم کرتے ہوئے، کمیٹی نے قومی سطح پر بین وزارتی تعاون اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کثیر جہتی تعاون کی سفارش کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت دوسرے ممالک کی طرف سے اختیار کیے گئے بہترین طریقوں کی تقلید کر سکتی ہے، مثال کے طور پر انتخابات سے متعلق غلط جانکاری پر فرانسیسی قانون، اور سرحد پار غلط معلومات اور فرضی خبروں سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک چھوٹی لیکن موثر بین وزارتی ٹاسک فورس تشکیل دی جا سکتی ہے، جس میں وزارت اطلاعات و نشریات کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔
