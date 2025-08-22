نئی دہلی: اپوزیشن جماعتوں کے ہنگامے کے درمیان، لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے پارلیمنٹ کے ایک ماہ تک چلنے والے مانسون اجلاس میں کل 26 بلوں کو منظور کیا، اس سے پہلے اسے جمعرات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ لوک سبھا نے ایک ماہ تک جاری رہنے والے اجلاس کے دوران 12 بل اور راجیہ سبھا نے 14 بلوں کو پاس کیا۔ اس میں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے بار بار رکاوٹیں، ملتوی اور واک آؤٹ دیکھا گیا۔
آپریشن سندور پر دونوں ایوانوں میں 16 گھنٹے کی بحث کے علاوہ 21 جولائی کو شروع ہونے والے اجلاس میں بار بار کی رکاوٹوں اور ملتوی ہونے کی وجہ سے بہت کم کام دیکھنے میں آیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے مانسون اجلاس میں پارلیمنٹ کے صرف 37 گھنٹے کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپوزیشن پر منصوبہ بند ہنگامہ آرائی اور خلل ڈالنے والی سیاست کا الزام لگایا۔
صرف 55 زبانی سوالات کے جوابات دیے گئے
برلا نے اپنی اختتامی تقریر میں کہا، "سیشن میں 419 اسٹارڈ سوالات شامل کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی، مسلسل رکاوٹوں کی وجہ سے صرف 55 زبانی سوالات کے جوابات دیے گئے تھے۔ سیشن کے آغاز میں، بزنس ایڈوائزری کمیٹی نے اجتماعی طور پر 120 گھنٹے بحث کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن مسلسل رکاوٹوں کی وجہ سے صرف 37 گھنٹے کی لوک سبھا کی کارروائی چل سکی۔"
ایک ماہ تک جاری رہنے والے اجلاس کے دوران زیادہ بحث نہیں
برلا نے افسوس کا اظہار کیا کہ پورے اجلاس کے دوران کارروائی میں خلل ڈالنے کی بار بار کوششیں کی گئیں۔ لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ یہ سب کے لیے خود شناسی کا وقت ہے، کیوں کہ ایک ماہ تک جاری رہنے والے اجلاس کے دوران زیادہ بحث نہیں ہوسکی۔ راجیہ سبھا میں بھی یہی صورتحال دیکھی گئی۔ اپوزیشن بہار میں اسپیشل انٹینسیو ریویو (SIR) مشق پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مانسون اجلاس میں بھارت کے بحری شعبے سے متعلق پانچ اہم بل پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے ہیں۔
سمندری شعبے سے متعلق 5 اہم بل منظور
مرکزی بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونووال نے نئی دہلی میں ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ مانسون سیشن تاریخی تھا۔ اس میں ہندوستان کے سمندری شعبے سے متعلق 5 اہم بل منظور کیے گئے ہیں۔ یہ بل 2047 تک ہمارے "ترقی یافتہ ہندوستان" کے مشن کو پورا کرنے کی راہ ہموار کریں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ہنگامے کے بارے میں پوچھے جانے پر سونووال نے کہا کہ ان کی (اپوزیشن) سرگرمیوں نے ایوان کی کارروائی کو سنگین چیلنج دیا ہے۔
ایوان کی کارروائی میں رخنہ اندازی نہیں کرنا چاہیے
سونووال نے کہا، "کانگریس پارٹی کی قیادت میں اپوزیشن کو بحث میں حصہ لینا چاہیے اور ایوان کی کارروائی کو ہموار کرنا چاہیے ۔" انہوں نے کہا کہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپوزیشن کئی اہم بلوں پر بحث میں حصہ لینے سے محروم رہی جنہیں منظور کر لیا گیا۔
کون کون سے اہم بل کی منظوری؟
لوک سبھا میں منظور کیے گئے 12 بلوں میں ریاست گوا کے قانون ساز اسمبلی حلقوں میں درج فہرست قبائل کی نمائندگی کی از سر نو ترتیب بل، 2025، مرچنٹ شپنگ بل، 2025، منی پور گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (ترمیمی) بل، 2025۔ 2025، نیشنل اسپورٹس ایڈمنسٹریشن بل، 2025، اور نیشنل اینٹی ڈوپنگ (ترمیمی) بل، 2025، انکم ٹیکس بل، 2025، ٹیکسیشن لاز (ترمیمی) بل، 2025، انڈین پورٹس بل، 2025، مائنز اینڈ منرلز، بل 2025۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (ترمیمی) بل، 2025 اور آن لائن گیمنگ کے فروغ اور ضابطے کا بل، 2025 جیسے بل شامل ہیں۔
لوک سبھا میں 12 بل منظور
راجیہ سبھا کی طرف سے منظور یا واپس کیے گئے بل یہ ہیں
بل آف لیڈنگ بل، 2025، کیریج آف کارگو بائے سی بل، 2025، کوسٹل دی شپنگ بل، 2025، منی پور گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (ترمیمی) بل، 2025، منی پور اپروپریشن (نمبر 2) بل، 2020 اور مرچان بل، بل 2020۔ ریاست گوا بل، 2025 کے قانون ساز اسمبلی حلقوں میں درج فہرست قبائل کی نمائندگی کی از سر نو ترتیب۔
راجیہ سبھا کے منظور کردہ دیگر بل یہ ہیں
نیشنل اسپورٹس ایڈمنسٹریشن بل، 2025، نیشنل اینٹی ڈوپنگ (ترمیمی) بل، 2025، انکم ٹیکس بل (Ta2xmen) بل، 2025 2025، انڈین پورٹس بل، 2025، مائنز اینڈ منرلز (ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیشن) ترمیمی بل، 2025 اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (ترمیمی) بل، 2025۔
راجیہ سبھا کے ذریعے منظور یا واپس کیے گئے بل
قابل ذکر بات یہ ہے کہ مانسون اجلاس کے پہلے دن راجیہ سبھا میں بغیر کسی رکاوٹ کے صرف بل آف لیڈنگ بل، 2025 منظور کیا گیا۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان اپوزیشن جماعتوں کے کچھ بحث اور واک آؤٹ کے بعد ہی دیگر بلوں کو منظور کیا گیا۔
وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء کی برطرفی کا بل
وزیر داخلہ امیت شاہ کے ذریعہ بدھ کو لوک سبھا میں پیش کیے جانے کے بعد، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء کی برطرفی کی دفعات پر مشتمل تین بل لوک سبھا میں آن لائن گیمنگ پروموشن اینڈ ریگولیشن بل 2025 کے پاس ہونے کے ایک دن بعد راجیہ سبھا نے بھی اسے جمعرات کو منظور کر لیا۔ اس کو پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ ان بلوں میں سنگین مجرمانہ الزامات میں گرفتار یا نظر بند منتخب نمائندوں کو ہٹانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔
جمعرات کو راجیہ سبھا میں کئی بل پیش کیے گئے، بشمول آئین (ایک سو تیسویں ترمیم) بل، 2025؛ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حکومت (ترمیمی) بل، 2025 اور جموں و کشمیر کی تنظیم نو (ترمیمی) بل، 2025۔
پیسے کے لیے کھیلے جانے والے آن لائن گیمز بل
مانسون سیشن میں منظور کیے گئے اہم بلوں میں آن لائن گیمنگ پروموشن اینڈ ریگولیشن بل، 2025 شامل ہے۔ اس بل میں پیسے کے لیے کھیلے جانے والے آن لائن گیمز کے آپریشن، سہولت اور تشہیر پر پابندی ہے۔ اس کا مقصد بڑھتی ہوئی لت، منی لانڈرنگ اور مالی فراڈ کے واقعات کو روکنا ہے۔ اس بل کی منظوری سے ڈریم 11، مائی 11 سرکل، ہوزاٹ، ایس جی 11 فینٹسی، ونزو، گیمز24x7 سمیت متعدد ایپس متاثر ہونے کا امکان ہے۔
آن لائن منی گیمنگ بل کی تفصیل
بل کے مطابق، آن لائن منی گیمنگ کی پیشکش / سہولت فراہم کرنے پر 3 سال تک قید اور/یا 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ایڈورٹائزنگ منی گیمز پر 2 سال تک قید اور/یا 50 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ منی گیمز سے متعلق مالی لین دین پر 3 سال تک قید اور/یا 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بار بار جرم کرنے پر کم از کم 3-5 سال قید اور 2 کروڑ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔
انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (ترمیمی) بل 2025 منظور
راجیہ سبھا نے گوہاٹی میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (آئی آئی ایم) کے قیام کے لیے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (ترمیمی) بل 2025 منظور کر لیا ہے۔ مرکزی حکومت اس کے لیے 550 کروڑ روپے کی سرمایہ فراہم کرے گی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں نریندر مودی کی قیادت والی حکومت میں قائم ہونے والا یہ 9واں آئی آئی ایم ہوگا۔
مرچنٹ شپنگ بل، 2025 کیا ہے؟
یہ ایکٹ ہندوستان کے میری ٹائم امرت کل ویژن 2047 کو پورا کرنے کے لیے ایک مضبوط قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دینے کے علاوہ، یہ بل ہندوستان کے سمندری بنیادی ڈھانچے کو جدید بناتا ہے اور ایک پائیدار بحری شعبے کی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ یہ ہندوستان کو ایک قابل اعتماد دائرہ اختیار بنانے پر مرکوز ہے۔ یہ نیویگیشن میں حفاظت، زندگی کی حفاظت، سمندری ماحول کے تحفظ اور سمندری واقعات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی تیاریوں کو یقینی بنانے پر بھی توجہ مرکوز کرتا ہے۔
کوسٹل شپنگ بل، 2025 کیا ہے؟
کوسٹل شپنگ نقل و حمل کا ایک سستا اور پائیدار طریقہ ہے۔ اس بل کا مقصد ساحلی تجارت کو آسان، زیادہ مسابقتی اور ہندوستان کے مجموعی ٹرانسپورٹ ویژن کے ساتھ بہتر طور پر مربوط کرنا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت ہندوستانی جہازوں کو ساحلی تجارت میں حصہ لینے کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ریاست کو ساحلی تجارت میں حصہ لینے والے غیر ملکی جہازوں کے لیے لائسنس کی شرائط عائد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ ہندوستان کے ساحلی بیڑے کو بھی بڑھاتا ہے اور اس شعبے میں سرمایہ کاری کو راغب کرسکتا ہے۔
انڈین پورٹس بل، 2025 کیا ہے؟
یہ بل طویل مدتی ثبوت پر مبنی منصوبہ بندی اور بندرگاہوں کی مربوط ترقی کو قابل بناتا ہے۔ اس میں آلودگی سے متعلق بین الاقوامی کنونشنوں کے تحت ہندوستان کے وعدوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ مرکز اور ریاستوں کے درمیان مشاورتی عمل کے ذریعے بندرگاہ کی ترقی کے لیے اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتا ہے۔
یہ بل باخبر منصوبہ بندی اور پورٹ آپریشنز میں شفافیت کے لیے ڈیٹا شیئرنگ کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ مناسب استقبالیہ سہولیات اور بندرگاہ کے فضلے کے استقبال اور ہینڈلنگ کے منصوبوں کی دیکھ بھال کا حکم دیتا ہے۔ یہ تمام ریاستوں میں ریاستی میری ٹائم بورڈز اور تنازعات کے حل کی کمیٹیوں کی تشکیل کو لازمی قرار دیتا ہے۔
شپنگ بل، 2025 کیا ہے؟
شپنگ بل، 2025 آزادی سے پہلے کی قانون سازی کی جگہ لے لیتا ہے اور سمجھنے میں آسانی کے لیے دفعات کی زبان کو آسان بناتا ہے۔ یہ سوٹ اور واجبات کے حقوق کی منتقلی کے لیے فراہم کرتا ہے وصول کنندہ کو جس کا نام لیڈنگ کے بل میں دیا گیا ہے یا اس کی توثیق کرنے والے کو جس کو لاڈنگ کا بل منتقل کیا گیا ہے۔
جدید قانون سازی کے مسودے کے طریقوں کے مطابق، یہ بل ایک اہم سمندری ملک کے طور پر ہندوستان کی شناخت اور طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کیریئرز، شپرز اور لیڈنگ کے بلوں کے جائز ہولڈرز کے درمیان ممکنہ قانونی چارہ جوئی کو بھی کم کرتا ہے۔
میری ٹائم کارگو ٹرانسپورٹ ایکٹ، 2025 کیا ہے؟
یہ بل آزادی سے پہلے کی قانون سازی کی جگہ لے لیتا ہے اور سمجھنے میں آسانی کے لیے دفعات کی زبان کو آسان بناتا ہے۔ یہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ مروجہ انتظامات کو برقرار رکھتا ہے، جیسے ہیگ ویزبی رولز، ذمہ داریوں، ذمہ داریوں، حقوق اور کیریئرز اور کنسائنی کے استثنیٰ سے متعلق۔ یہ قانون ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان سمندری راستے سے برآمد کی جانے والی اشیا کے لیے جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے (سی ای ٹی اے) کے ہموار نفاذ میں سہولت فراہم کرے گا۔
نیشنل اینٹی ڈوپنگ (ترمیمی) بل، 2025 کیا ہے؟
یہ بل نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایکٹ، 2022 میں ترمیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بل نیشنل اسپورٹس اینٹی ڈوپنگ بورڈ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ تادیبی پینل اور اپیل پینل سے اپنے اقدامات کے بارے میں کوئی بھی معلومات حاصل کرے۔ بل میں ایسے طرز عمل یا حالات کی ایک فہرست کی وضاحت کی گئی ہے جو اینٹی ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
انکم ٹیکس بل، 2025 کیا ہے؟
یہ بل انکم ٹیکس ایکٹ، 1961 کی جگہ لے گا۔ اس کا بنیادی مقصد زبان کو آسان بنانا اور غیر ضروری دفعات کو ہٹانا ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 21 جولائی کو شروع ہوا اور 21 اگست کو ختم ہوا۔ اس دوران یوم آزادی کی تقریبات کے لیے دونوں ایوانوں کی کارروائی 12 اگست سے 17 اگست تک ملتوی کردی گئی۔ اسے 18 اگست کو دوبارہ شروع کیا گیا۔