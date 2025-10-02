پلوال پولیس نے پاکستان کو خفیہ معلومات بھیجنے کے الزام میں 2 پاکستانی جاسوسوں کو گرفتار کر لیا
Published : October 2, 2025 at 7:32 AM IST
پلوال، ہریانہ: پاکستان ہائی کمیشن اور آئی ایس آئی کو خفیہ فوجی معلومات فراہم کرنے کے الزام میں توفیق سمیت دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر پلوال کے ہتھین کے رہنے والے مرکزی ملزم توفیق کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے گرفتار کر کے ریمانڈ پر لیا گیا۔ اپنے ریمانڈ کے دوران اس نے ایک اور ملزم کی شناخت ظاہر کی، جسے بعد ازاں پولیس نے گرفتار کر لیا۔
عدالت میں پیش
توفیق کا 5 روزہ ریمانڈ پورا ہونے پر بدھ کو وسیم کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے توفیق کو جیل بھیج دیا۔ دوسرے ملزم وسیم کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اپنے پانچ روزہ ریمانڈ کے دوران، توفیق نے پولیس کرائم برانچ کو کئی اہم تفصیلات فراہم کیں، جن میں پاکستان کو رقم بھیجنے، پاکستانی ہائی کمیشن میں تعینات اہلکاروں کو سم کارڈ فروخت کرنے، اور خفیہ فوجی معلومات فراہم کرنے کے بارے میں معلومات شامل تھیں۔
پاکستان کو خفیہ معلومات بھیجی گئی
کیس کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اٹارنی ششی بھوشن مشرا نے کہا، "25 ستمبر کو، پولیس نے علیمیو گاؤں کے رہنے والے توفیق کو گزشتہ تین سالوں سے ہندوستانی فوج کی خفیہ معلومات لیک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ اس نے 2022 میں اپنی ساس کے ساتھ پاکستان کا سفر کیا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ 5 دن تک وہاں رہا۔ توفیق کی ساس کا خاندان تقسیم کے دوران پاکستان ہجرت کر گیا تھا، انہوں نے وہاں کے پاکستانی ہائی کمیشن سے رابطہ قائم کیا، اور بھارت واپس آنے پر، انہوں نے خفیہ بھارتی اور فوجی معلومات پاکستان بھیجنا شروع کر دیں۔"
وسیم بھی ملوث تھا
پولیس نے اس مقدمے میں توفیق کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے اس کا 5 روزہ ریمانڈ منظور کرلیا گیا۔ ریمانڈ کے دوران پتہ چلا کہ ملزم پاکستان رقم بھیجنے، ہائی کمیشن کو سم کارڈ فروخت کرنے اور خفیہ فوجی معلومات پاکستان بھیجنے میں ملوث تھا۔ مزید یہ کہ اس نے انکشاف کیا کہ پلوال کا رہنے والا ایک اور ساتھی وسیم بھی ملوث تھا۔ توفیق کی اطلاع پر پولیس نے وسیم کو گرفتار کر لیا۔
دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد مرکزی ملزم توفیق کو ریمانڈ کی مدت ختم ہونے پر جیل بھیج دیا گیا۔ جبکہ شریک ملزم وسیم کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ملزمین نے پاکستان کے سفر کے لیے ویزوں کا بندوبست بھی کیا اور متعدد افراد کو وہاں بھیجا ہے۔ اس کیس کے سلسلے میں مزید کئی افراد کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سی آئی اے کی ٹیم وسیع پیمانے پر تحقیقات کر رہی ہے۔