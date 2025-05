ETV Bharat / bharat

راجسھتان : ہند پاک سرحد پر بی ایس ایف کی بڑی کاروائی، پاکستان کا ایک فوجی پکڑ لیا - PAKISTAN RANGER APPREHENDED BY BSF

راجسھتان : ہند پاک سرحد پر بی ایس ایف کی بڑی کاروائی، پاکستان کا ایک فوجی پکڑ لیا ( ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 3, 2025 at 11:50 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 11:58 PM IST 2 Min Read

نئی دہلی: بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) نے راجستھان میں ہند۔پاک سرحد کے قریب ایک پاکستانی رینجر کو گرفتار کرلیا ہے۔ سرکاری طور پر ہفتہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران ایک بی ایس ایف جوان کے پاکستانی رینجرز کے ہاتھوں پکڑے جانے کے تقریباً دس دن بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی رینجر کو بی ایس ایف کے راجستھان فرنٹیئر نے حراست میں لیا ہے۔ بی ایس ایف کے جوان پرنم کمار ساؤ کو پاکستان رینجرز نے 23 اپریل کو پنجاب میں بین الاقوامی سرحد کے قریب سے پکڑ لیا تھا اور بھارتی فورسز کے شدید احتجاج کے باوجود ابھی تک بھارتی فوجی کو حکام کے حوالہ نہیں کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق راجستھان فرنٹیئر کی بی ایس ایف یونٹ نے حراست میں لئے گئے پاکستانی رینجر کو اپنی تحویل میں لے کر اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ بھارتی سرحد میں کیسے داخل ہوا۔ یہ بھی پڑھیں: ہند-پاک کشیدگی کے بیچ بڑی خبر، بی ایس ایف جوان کو پاکستانی رینجرز نے پکڑ لیا - BSF JAWAN DETAIN BY PAK RANGERS پرنم کمار ساؤ کی تصاویر گزشتہ ہفتے پاکستان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر جاری کی گئیں، جسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی پر بیٹھے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ایک رائفل، گولیوں سے بھرا میگزین، ایک بیلٹ اور دیگر اشیاء اس کے قریب زمین پر پڑی تھیں۔

