پاکستان کو جوابدہ ہونا چاہیے: پاک مقبوضہ کشمیر میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر وزارت خارجہ کا اظہار تشویش
جیسوال نے کہاکہ ہم نے پاکستان کے زیرقبضہ جموں وکشمیر میں پاکستانی فورسز کی طرف سے معصوم شہریوں پر مظالم تشویشناک ہے۔
Published : October 3, 2025 at 8:30 PM IST
نئی دہلی: بھارت نے جمعہ کے روز کہا کہ پاکستان کو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں معصوم مظاہرین کے خلاف اس کی "خوفناک" انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لئے جوابدہ ہونا چاہئے۔ پی او کے کے کئی علاقوں میں لوگوں نے بنیادی حقوق، انصاف اور نظامی جبر کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر مظاہرے دیکھے ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ "ہم نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں مظاہروں کی رپورٹیں دیکھی ہیں، جن میں معصوم شہریوں پر پاکستانی فورسز کی بربریت بھی شامل ہے۔"
انہوں نے کہا، "ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جابرانہ انداز اور اس کے ان خطوں سے وسائل کی نظامی لوٹ مار کا ایک فطری نتیجہ ہے، جو اس کے جبری اور غیر قانونی قبضے میں ہیں۔"
جیسوال اپنی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ "پاکستان کو انسانی حقوق کی ہولناک خلاف ورزیوں کے لیے جوابدہ ہونا چاہیے۔"
واضح رہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں پرتشدد مظاہرے اور مکمل شٹ ڈاؤن جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق احتجاجی مظاہروں کے دوران سکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوگئے۔ یونائیٹڈ عوامی ایکشن کمیٹی (جے اے اے سی) نے حکومت کی جانب سے مطالبات پورے کرنے میں ناکامی کے بعد احتجاج شروع کیا۔