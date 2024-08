ETV Bharat / bharat

پاکستان نے مذاکرات کا دور ختم کر دیا، اسی زبان میں جواب دیں گے جس کا وہ حقدار ہے، جے شنکر - Dialogue With Pak Is Over

By ETV Bharat Urdu Team Published : 13 hours ago

جے شنکر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، پاکستان نے مذاکرات کا دور ختم کر دیا، اسی زبان میں جواب دیں گے جس کا وہ حقدار ہے ( (ANI) )

نئی دہلی: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پڑوسی ملک پاکستان کو صاف کہہ دیا ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت کا مرحلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کے ہر قدم کا جواب اسی کی زبان میں دے گا۔ وزیر خارجہ نے یہ بیان دہلی میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران دیا۔ انہوں نے کہا کہ بعض ہمسایہ ممالک ہمیشہ کے لیے مسئلہ بنے رہتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں سدھرتے۔ جے شنکر نے مزید کہا کہ اگر ہم ملک کو کسی بھی کونے سے دیکھیں تو یہ پڑوسی مسئلہ بن جاتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کبھی حل نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں یہ پڑوسیوں کی فطرت بن چکی ہے کہ ان سے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہتے۔

ہر عمل کا ردعمل ہوتا ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہر عمل کا ردعمل ہوتا ہے۔ جہاں تک جموں و کشمیر کا تعلق ہے، آرٹیکل 370 کو بہت پہلے ہٹا دیا گیا ہے۔ پاکستان کو کھلے کانوں سے سننا چاہیے کہ جس زبان میں وہ سمجھے گا اس کا جواب دیا جائے گا۔ مزید پڑھیں: وائس آف گلوبل سمٹ میں محمد یونس نے بنگلہ دیش کی صورت حال پر بات کی: جے شنکر - Voice of global summit وزیر خارجہ جے شنکر نے بنگلہ دیش پر بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات جس دن سے قائم ہوئے ہیں اتار چڑھاؤ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہاں سیاسی تبدیلیاں حال ہی میں ہوئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف ایک دن پہلے ہی پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے آئندہ اجلاس کے لیے مدعو کیا ہے۔