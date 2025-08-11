نئی دہلی: وزارت خارجہ (MEA) نے پیر کو پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر کے امریکہ کے دورے کے دوران جوہری حملے کے مبینہ طور پر کیے گئے ریمارکس کے جواب میں ایک سخت بیان جاری کیا۔
وزارت خارجہ ہند کے سرکاری ترجمان نے کہا، ہماری توجہ ان ریمارکس کی طرف مبذول کرائی گئی ہے جو مبینہ طور پر پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف نے امریکہ کے دورے کے دوران کیے تھے۔ ترجمان نے مزید کہا، "عالمی برادری اس طرح کے ریمارکس میں شامل غیر ذمہ داری پر اپنے نتائج اخذ کر سکتی ہے، جس سے ایسے ملک میں جوہری کمانڈ اور کنٹرول کی سالمیت کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کو تقویت ملتی ہے جہاں فوج دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ میں ہے۔"
It is also regrettable that these remarks should have been made from the soil of a friendly third country. India has already made it clear that it will not give in to nuclear blackmail. We will continue to take all steps necessary to safeguard our national security: MEA pic.twitter.com/VBePCJv7C3— ANI (@ANI) August 11, 2025
وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید افسوس کا اظہار کیا کہ یہ ریمارکس ایک دوست ملک کی سرزمین سے کیے گئے ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ، یہ بھی افسوسناک ہے کہ یہ ریمارکس ایک ایسے تیسرے ملک سے کیے گئے ہیں جو دوست ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ، ہندوستان نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ وہ جوہری بلیک میلنگ سے باز نہیں آئے گا اور اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔
عاصم منیر نے کیا کہا؟
پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے ایک بار پھر بھارت کو دھمکی دی ہے، اور خبردار کیا ہے کہ اسلام آباد خطے کو جوہری جنگ میں جھونک دے گا اور اگر نئی دہلی کے ساتھ مستقبل میں کسی تنازعے کا سامنا ہوا تو وہ "تقریباً نصف دنیا" کو لے ڈوبے گا۔ امریکہ کے اپنے جاری دورے کے دوران جنرل منیر نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت دریائے سندھ پر ڈیم کی تعمیر کو آگے بڑھاتا ہے تو اسلام آباد اپنے آبی حقوق کا "ہر قیمت پر" دفاع کرے گا۔
پاکستان میں مقیم میڈیا آؤٹ لیٹ اے آر وائی نیوز نے پیر کو رپورٹ کیا کہ منیر نے کشمیر کو پاکستان کی "شہ رگ" قرار دیتے ہوئے اپنی بھارت مخالف بیان بازی کو بھی دہرایا۔ ڈان میں آج شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق، منیر نے ٹمپا، فلوریڈا میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کے ارکان کو بتایا، "ہم بھارت کے ڈیم بنانے کا انتظار کریں گے، اور جب وہ ایسا کریں گے تو ہم اسے تباہ کر دیں گے۔"
ڈان نے رپورٹ کیا کہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک بلیک ٹائی ڈنر میں، جس کی میزبانی تمپا میں پاکستان کے اعزازی قونصل عدنان اسد نے کی تھی، منیر نے کہا کہ دریائے سندھ "ہندوستانیوں کی خاندانی ملکیت نہیں ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد کے پاس "دریا کے تعمیراتی کام کے بھارتی عزائم کو ختم کرنے کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے،"
اے آر وائی نیوز نے منیر کا حوالہ دیتے ہوئے، آپریشن سندور کے تحت بھارتی جارحیت" کی مذمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کی خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، بھارت کی کسی غلطی کی وجہ سے دو طرفہ تنازعہ بہت بڑی غلطی ہو گی۔ منیر نے پاکستان کے ردعمل کو کامیابی کے ساتھ وسیع تنازعہ کو روکنے کا سہرا دیا اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کا شکریہ ادا کیا۔
پہلگام حملے سے قبل، ہندوستان نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل منیر کے کشمیر کو پاکستان کی "شہ رگ" قرار دینے کے ریمارکس کی سختی سے تردید کی تھی، اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کا واحد تعلق اس علاقے کو خالی کرنا ہے جس پر وہ غیر قانونی طور پر قابض ہے۔
دریں اثنا، منیر نے حال ہی میں ہفتے کے آخر میں دو امریکی شہروں کا دورہ کیا اور دو ماہ سے بھی کم عرصے میں امریکہ کا اپنا دوسرا ہائی پروفائل سفر مکمل کرنے کے بعد اتوار کو برسلز کے لیے اڑان بھری۔ ڈان کی خبر کے مطابق، اپنے پچھلے دورے کی طرح، وہ میزبان ملک میں سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ مصروف تھے۔
ٹمپا میں پاکستانی آرمی چیف نے امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کی تبدیلی کی تقریب میں شرکت کی۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق ان کی مصروفیات میں سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ای کریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب اور کمانڈ کی تبدیلی شامل تھی جہاں ایڈمرل بریڈ کوپر نے چارج سنبھالا۔
ڈان نے آئی ایس پی آر کے حوالے سے بتایا کہ فیلڈ مارشل منیر نے جنرل کریلا کی "مثالی قیادت اور پاکستان امریکہ فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے میں انمول شراکت" کی تعریف کی اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایڈمرل کوپر "مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس شراکت داری کو آگے بڑھائیں گے۔"
تقریب کے موقع پر عاصم منیر نے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف جنرل ڈین کین اور دیگر دوست ممالک کے چیف آف ڈیفنس سے ملاقات کی۔ ڈان کی خبر کے مطابق، انہوں نے جنرل کین کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی اور ایک اہم علاقائی سیکیورٹی اسٹیک ہولڈر کے طور پر اسلام آباد کے کردار کی توثیق کی۔
یہ بھی پڑھیں: