پہلگام دہشت گردانہ حملہ: مرکزی حکومت نے آج بلائی آل پارٹی میٹنگ، راج ناتھ سنگھ کریں گے میٹنگ کی صدارت

پہلگام دہشت گردانہ حملہ: مرکزی حکومت نے آج بلائی آل پارٹی میٹنگ ( Image Source: ETV Bharat )

Published : April 24, 2025 at 12:51 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 12:58 AM IST

نئی دہلی: مرکزی حکومت پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں جمعرات کو آل پارٹی میٹنگ کرے گی۔ سرکاری ذرائع نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور سنگھ اس معاملے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے بات کر رہے ہیں۔ کانگریس سمیت مختلف اپوزیشن جماعتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت اس معاملے پر تمام جماعتوں کی میٹنگ بلائے۔

امکان ہے کہ راجناتھ سنگھ مختلف پارٹیوں کے لیڈروں کو اس وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کی پوری معلومات دیں گے۔ سیاحوں کو نشانہ بنانے والے اس حملے میں کم از کم 26 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بدھ کی شام، وزیر اعظم نریندر مودی نے طویل عرصے میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے بدترین دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں کابینہ کمیٹی برائے دفاع کی میٹنگ کی صدارت کی۔ دوسری جانب جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے بھی دہشت گردانہ حملے کے ممکنہ نتائج پر غور کرنے کے لیے آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ دریں اثنا، جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے ممکنہ نتائج پر تبادلہ خیال کے لیے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ اس حملے میں 26 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے تھے۔ عبداللہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "پہلگام میں حملے کے بعد، میں نے دوپہر ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ میں نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں، جموں و کشمیر کے تمام معزز ممبران پارلیمنٹ اور جموں و کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو دعوت نامے بھیجے ہیں۔" یہ اجلاس جمعرات کو شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سنٹر میں ہوگا۔

