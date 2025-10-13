پہلگام حملے پر پوسٹ کا معاملہ: نیہا سنگھ راٹھور کو سپریم کورٹ سے جھٹکا، ایف آئی آر منسوخ کرنے کی درخواست مسترد
نیہا نے اپریل کے آخری ہفتے میں حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں شکایت کنندہ کے ذریعہ اپنے خلاف درج FIR کو چیلنج کیا تھا۔
Published : October 13, 2025 at 4:54 PM IST
نئی دہلی: لوک گلوکار اور سماجی کارکن نیہا سنگھ راٹھور کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو ان کی درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا جس میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے ان کے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی مانگ کی گئی تھی۔ راٹھور نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا، جس کے بعد لکھنؤ کی حضرت گنج پولیس نے ان کے خلاف تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔
عدالت نے کیا کہا؟
یہ معاملہ جسٹس جے کے مہیشوری اور کلدیپ بشنوئی کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ نے کہا کہ وہ اس مرحلے پر "غداری کے الزام" (ہندوستان کی خودمختاری، اتحاد اور سالمیت کو خطرہ) کے معاملے میں مداخلت نہیں کر رہی ہے۔ بنچ نے واضح کیا کہ وہ کیس کے میرٹ پر کوئی رائے نہیں دے رہی ہے۔ بنچ نے کہا، "یہ محض مقدمے کی برخاستگی کو مسترد کرنا ہے۔ جاؤ اور مقدمے کا سامنا کرو۔"
کیس سپریم کورٹ میں کیسے پہنچا؟
بنچ نے انہیں الزامات کی تشکیل کے دوران مسائل اٹھانے کی آزادی بھی دی۔ عرضی گزار نے 19 ستمبر کو الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے ایف آئی آر کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بنچ نے نیہا کو 26 ستمبر کو تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونے اور پولیس رپورٹ درج ہونے تک تفتیش میں تعاون کرنے کی ہدایت کی۔
نیہا کے خلاف ایف آئی آر میں کیا ہے؟
ایف آئی آر میں راٹھور پر ایک مخصوص مذہبی طبقے کو نشانہ بنانے اور ملک کے اتحاد کو خطرے میں ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ شکایت کنندہ نے راٹھور پر بار بار مذہبی بنیادوں پر ایک کمیونٹی کو دوسرے کے خلاف اکسانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔
राष्ट्रवाद के नाम पर बनी सरकारों से आतंकी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिये?— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) April 23, 2025
क्या छप्पन इंच की छाती और लाल आँखों वाले प्रधानमंत्री सवालों से परे हैं?#PahalgamTerroristAttack #Pahalgam #pahalgamattack #पहलगाम_आतंकी_हमला pic.twitter.com/LYI9dgVxK5
کیا تھی متنازعہ پوسٹ؟
دراصل، نیہا سنگھ کی ویڈیو پوسٹ میں مرکزی حکومت اور پی ایم مودی پر بہت سخت لہجے میں حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 'جو ایک فون کال سے دوسرے ملک میں جنگ روک سکتے ہیں وہ اپنے ہی ملک میں دہشت گرد حملے کو نہیں روک سکے اور اندھ بھکت مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہ کرو اور ایسے معاملات پر سوال کرو۔ تو میں کیا سوال کروں؟ تعلیم پر، جسے اب کوئی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ یا صحت پر، جس پر سوال اٹھانا اب فیشن سے باہر ہے۔ بتاؤ کس سے سوال کروں؟ بے روزگاری پر جس کے جواب میں آپ کے والد پکوڑے تلنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ارے جب ملک کی سیاست قوم پرستی اور ہندو مسلم کے ایشو پر چل رہی ہے، تب بھی دہشت گرد حملوں میں ملک کے لوگ مارے جا رہے ہیں، تو میں کس ایشو پر سوال کروں؟
نیہا نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا ہے کہ، 'اگر مودی جی کی حکومت میں دہشت گرد حملے ہوتے ہیں اور عام شہری مارے جاتے ہیں، جس نے ملک کے تمام مسائل اپنے 56 انچ کے سینے پر رکھے ہیں، تو کیا محمد علی جناح اور نہرو جی سے سوال پوچھا جائے گا؟ اپنی ہی حکومت میں پلوامہ دہشت گردانہ حملے کے شہیدوں کی موت پر بے شرمی سے ووٹ مانگنے والا یہ شخص پہلگام کے سیاحوں کی موت پر بھی ووٹ مانگے گا اور اندھ بھکت بھی اسے ماسٹر اسٹروک کہہ کر ووٹ دیں گے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ ابھی 2-4 دن کی بات ہے، پہلگام میں دہشت گردانہ حملے اور بہار کے انتخابات کی بنیاد رکھتے ہوئے اندھ بھکت روتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہار کے انتخابات میں اندھ بھکت ڈھونگی جی (پی ایم) کی ریلیں شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
