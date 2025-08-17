نئی دہلی: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے سربراہ اسد الدین اویسی نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر سخت حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ این سی ای آر ٹی کی نصابی کتابوں میں منتخب تبدیلیوں کے ذریعے منظم طریقے سے تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جب جب اقتدار میں آتے ہیں تب تب تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔
سنیچر کو ایک ٹیلی ویژن بحث میں اویسی نے اسکول کے نصاب سے اہم تاریخی حقائق کو 'مسخ' کرنے پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ سنہ 1941 میں جب بھارتیہ جن سنگھ کے رہنما شیاما پرساد مکھرجی بنگال کی کابینہ میں وزیر تھے، تب فضل الحق اس حکومت کی قیادت کر رہے تھے، جنہوں نے مسلم لیگ کے لاہور اجلاس میں پاکستان کی قرارداد پیش کی تھی اور وزیر اعظم مودی ان کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نظریاتی طور پر آر ایس ایس، بی جے پی کے خلاف تھے اور رہیں گے۔
اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ نے پوچھا، "آپ یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ مکھرجی کابینہ کے رکن تھے؟ یہ تاریخ ہے، اسے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟" انہوں نے استفسار کیا کہ سول نافرمانی کی تحریک، بھارت چھوڑو تحریک اور اینٹی سیٹلمنٹ ستیہ گرہ (ممکنہ طور پر رولٹ ستیہ گرہ، جو سنہ 1919 میں رولٹ ایکٹ کے خلاف گاندھی جی کی قیادت میں ملک گیر احتجاج تھا) جیسی بڑی آزادی کی تحریکوں میں کہیں آر ایس ایس نظر آتی ہے؟ یہ حقیقت جان بوجھ کر سکول کی نصابی کتابوں سے دور رکھی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آپ چنندہ چیزیں سکھاتے ہیں اور اپنے نظریاتی لیڈروں کو بے داغ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سچائی کو نظریاتی فلٹر کے بغیر پڑھایا جانا چاہیے۔ اویسی نے تعلیمی مواد میں وزیر اعظم کی تصویر کشی کو بھی چیلنج کیا اور آر ایس ایس کی پرارتھنا، حلف اور بنیادی اصولوں کے بارے میں شفافیت پر زور دیا۔
"آپ دوسروں کو برا بتاتے ہوئے اپنے نظریے کو عظیم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب کچھ سکھائیں، آپ باتیں کیوں چھپا رہے ہیں؟" انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں این سی ای آر ٹی کی نصابی کتابوں میں منظم تبدیلیوں کے سوال پر کہا، 'آر ایس ایس اور بی جے پی کو ہمیشہ سے تاریخ کو مسخ کرنے کی عادت رہی ہے۔
یہ ان کا بنیادی ایجنڈا رہا ہے، وہ جب جب اقتدار میں آتے ہیں، تب تب تاریخ کو مسخ کرتے ہیں۔ اویسی نے یہ بھی کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت کو این سی ای آر ٹی کے ذریعہ متعارف کرائے گئے نصاب میں شمس الاسلام کی کتاب 'مسلمان اگینسٹ پارٹیشن' کو شامل کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا، 'تقسیم کے بارے میں یہ جھوٹ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے تقسیم کی حمایت کی تھی۔ جب کہ اس وقت دو تین فیصد مسلمانوں کو بھی ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا۔ صرف ایلیٹ کلاس جیسے جاگیرداروں اور جاگیرداروں کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ آج وہ بھی (آر ایس ایس اور بی جے پی) ملک کی تقسیم کا الزام ہم (مسلمانوں) پر لگاتے ہیں جو خود اس کے حامی تھے۔ ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہیں؟ جو بھاگ گئے، بھاگ گئے۔ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ نے کہا، 'جو وفادار تھے وہ رہے۔' ان کا یہ تبصرہ این سی ای آر ٹی نصاب کے ڈیزائن اور تعلیم میں بڑھتی سیاسی اور نظریاتی دخل اندازی کے خدشات کے درمیان آیا ہے۔
