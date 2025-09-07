نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں اویسی کس کی حمایت کریں گے؟ اے آئی ایم آئی ایم سربراہ کا انکشاف
9 ستمبر کو ہونے والے نائب صدر کے انتخاب میں انڈیا بلاک کے سدرشن ریڈی کا مقابلہ بی جے پی کے رادھا کرشنن سے ہوگا۔
Published : September 7, 2025 at 1:03 PM IST
حیدرآباد: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے صدر اسد الدین اویسی نے اعلان کیا ہے کہ وہ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں اپوزیشن امیدوار بی سدرشن ریڈی کو اپنی پارٹی کی حمایت دیں گے۔
مائیکرو بلاگنگ سائٹ 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں اویسی نے کہا کہ تلنگانہ کے سی ایم او نے ان سے بات کی اور ان سے 9 ستمبر کو ہونے والے نائب صدر جمہوریہ کے الیکشن میں سدرشن ریڈی کی امیدواری کی حمایت کرنے کی درخواست کی۔
.@TelanganaCMO spoke to me today and requested that we support Justice Sudershan Reddy as Vice President. @aimim_national will extend its support to Justice Reddy, a fellow Hyderabadi and a respected jurist. I also spoke to Justice Reddy and expressed our best wishes to him.— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 6, 2025
تلنگانہ کے سی ایم او سے بات کی
انہوں نے سنیچر کو کہا، "تلنگانہ کے سی ایم او نے آج مجھ سے بات کی اور درخواست کی کہ ہم نائب صدر کے عہدے کے لیے جسٹس سدرشن ریڈی کی حمایت کریں۔ اے آئی ایم آئی ایم ریڈی کو اپنی حمایت دے گی، جو ایک حیدرآبادی اور ایک قابل احترام قانون دان ہیں۔" حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سابق جج ریڈی سے بات کی اور انہیں نیک خواہشات پیش کی۔ آپ کو بتا دیں کہ اویسی لوک سبھا میں اے آئی ایم آئی ایم کی نمائندگی کرتے ہیں۔
انڈیا بلاک کے امیدوار سدرشن ریڈی
انڈیا بلاک نے 19 اگست کو نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کیا تھا۔ اس دوران کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ان کی نامزدگی کو نظریاتی جنگ قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریڈی ان اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں جو بھارت کی جدوجہد آزادی کی عکاسی کرتی ہیں۔ کھڑگے نے مزید کہا، "آج ان اقدار پر حملہ ہو رہا ہے اور اسی لیے اپوزیشن نے اس نظریاتی جنگ کو متحد ہو کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔"
سدرشن ریڈی کا رادھا کرشنن سے مقابلہ
ریڈی جنہوں نے آندھرا پردیش میں وکیل کے طور پر کام کیا اور بعد میں گوہاٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ اس کے بعد انہیں جنوری سنہ 2007 میں سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ وہ جولائی سنہ 2011 میں ریٹائر ہو گئے۔ ان کا مقابلہ بی جے پی مہاراشٹر کے گورنر رادھا کرشنن سے ہوگا، جنہیں 12 اگست کو نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے این ڈی اے کا امیدوار قرار دیا گیا تھا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ جگدیپ دھنکھر کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد یہ انتخاب ضروری ہو گیا تھا۔ نائب صدر کا انتخاب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اراکین پر مشتمل الیکٹورل کالج کے ذریعے کیا جاتا ہے۔
