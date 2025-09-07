ETV Bharat / bharat

نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں اویسی کس کی حمایت کریں گے؟ اے آئی ایم آئی ایم سربراہ کا انکشاف

9 ستمبر کو ہونے والے نائب صدر کے انتخاب میں انڈیا بلاک کے سدرشن ریڈی کا مقابلہ بی جے پی کے رادھا کرشنن سے ہوگا۔

آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی
آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 7, 2025 at 1:03 PM IST

3 Min Read

حیدرآباد: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے صدر اسد الدین اویسی نے اعلان کیا ہے کہ وہ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں اپوزیشن امیدوار بی سدرشن ریڈی کو اپنی پارٹی کی حمایت دیں گے۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں اویسی نے کہا کہ تلنگانہ کے سی ایم او نے ان سے بات کی اور ان سے 9 ستمبر کو ہونے والے نائب صدر جمہوریہ کے الیکشن میں سدرشن ریڈی کی امیدواری کی حمایت کرنے کی درخواست کی۔

تلنگانہ کے سی ایم او سے بات کی

انہوں نے سنیچر کو کہا، "تلنگانہ کے سی ایم او نے آج مجھ سے بات کی اور درخواست کی کہ ہم نائب صدر کے عہدے کے لیے جسٹس سدرشن ریڈی کی حمایت کریں۔ اے آئی ایم آئی ایم ریڈی کو اپنی حمایت دے گی، جو ایک حیدرآبادی اور ایک قابل احترام قانون دان ہیں۔" حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سابق جج ریڈی سے بات کی اور انہیں نیک خواہشات پیش کی۔ آپ کو بتا دیں کہ اویسی لوک سبھا میں اے آئی ایم آئی ایم کی نمائندگی کرتے ہیں۔

انڈیا بلاک کے امیدوار سدرشن ریڈی

انڈیا بلاک نے 19 اگست کو نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کیا تھا۔ اس دوران کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ان کی نامزدگی کو نظریاتی جنگ قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریڈی ان اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں جو بھارت کی جدوجہد آزادی کی عکاسی کرتی ہیں۔ کھڑگے نے مزید کہا، "آج ان اقدار پر حملہ ہو رہا ہے اور اسی لیے اپوزیشن نے اس نظریاتی جنگ کو متحد ہو کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔"

سدرشن ریڈی کا رادھا کرشنن سے مقابلہ

ریڈی جنہوں نے آندھرا پردیش میں وکیل کے طور پر کام کیا اور بعد میں گوہاٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ اس کے بعد انہیں جنوری سنہ 2007 میں سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ وہ جولائی سنہ 2011 میں ریٹائر ہو گئے۔ ان کا مقابلہ بی جے پی مہاراشٹر کے گورنر رادھا کرشنن سے ہوگا، جنہیں 12 اگست کو نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے این ڈی اے کا امیدوار قرار دیا گیا تھا۔

آپ کو بتاتے چلیں کہ جگدیپ دھنکھر کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد یہ انتخاب ضروری ہو گیا تھا۔ نائب صدر کا انتخاب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اراکین پر مشتمل الیکٹورل کالج کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

مزید پڑھیں: ایک کلک پر جانیں نائب صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ووٹنگ کا عمل؟

سدرشن ریڈی نائب صدر جمہوریہ عہدے کے لیے اپوزیشن کے امیدوار نامزد، این ڈی اے کے سی پی رادھا کرشنن سے ہوگا مقابلہ

For All Latest Updates

TAGGED:

OWAISI ANNOUNCE TO SUPPORTVICE PRESIDENT ELECTIONSUDERSHAN REDDYAIMIM ON VICE PRESIDENT ELECTIONASADUDDIN OWAISI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.