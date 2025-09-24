سفارتی ناکامیوں کےلئے مودی حکومت ذمہ دار، کانگریس صدر کھڑگے نے انتخابی کمیشن پر اٹھائے سوال
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے پٹنہ میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں پی ایم نریندر مودی اور ان کی حکومت پر تنقید کی۔
Published : September 24, 2025 at 2:00 PM IST
پٹنہ : کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کھڑگے نے مودی حکومت پر سفارتی ناکامیوں اور الیکشن کمیشن پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر جن مسائل کا سامنا ہے، وہ سفارتی ناکامیوں کا نتیجہ ہیں۔
کھڑگے نے پٹنہ میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب ہندوستان بین الاقوامی اور قومی دونوں سطحوں پر ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ یہ صورتحال ملک کے لیے تشویشناک ہے۔
ملکارجن کھڑگے نے الیکشن کمیشن پر براہ راست حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری اور شفافیت پر سنگین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مختلف ریاستوں سے سامنے آنے والے انکشافات پر توجہ دینے کے بجائے، الیکشن کمیشن ہم سے حلف نامے طلب کر رہا ہے۔
کانگریس صدر نے دعویٰ کیا کہ ملک بے روزگاری، سماجی پولرائزیشن اور آئینی اداروں کی کمزوری جیسے کئی مسائل سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے ساتھ ساتھ بی جے پی کی ریاستی حکومتیں بھی مذہبی پولرائزیشن پیدا کرنے کے مواقع تلاش کرتی رہتی ہیں۔
کھڑگے نے بہار کی تعمیر نو کا بگل بجاتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی اپنے اتحادی شراکت داروں کے ساتھ مل کر بہار کے لوگوں کو روزگار، تعلیم، صحت، سماجی انصاف اور اچھی حکمرانی فراہم کرے گی۔ بہار کے عوام نے ایک "سنہری بہار" کا خواب دیکھا ہے، اور ہم اسے حقیقت بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2025 کے اسمبلی انتخابات نہ صرف بہار بلکہ پورے ملک کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوں گے۔ یہ مودی حکومت کی بدعنوان حکمرانی کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔
کانگریس رہنما سچن پائلٹ نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہار کے لوگ تبدیلی کے خواہاں ہیں اور سی ڈبلیو سی کی یہ میٹنگ آنے والے مہینوں میں ایک بڑی تبدیلی کی راہ ہموار کرے گی۔ پائلٹ نے مزید کہا کہ بہار نے ایک ایسی حکومت دیکھی ہے جو غیر مقبول رہی ہے۔ بہار کی سیاست میں اتار چڑھاؤ نے لوگوں کو تبدیلی کی خواہش پر مجبور کر دیا ہے۔ کانگریس اور گٹھ بندھن ایک مضبوط الیکشن لڑیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے۔