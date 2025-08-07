جمہوریت کے دفاع کے لئے اپوزیشن کا اتحاد لازمی، مولانا سجاد نعمانی

لکھنؤ: معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمٰن سجاد نعمانی نے انتخابی ایمانداری، آئینی جوابدہی اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مضبوط اتحاد کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا نعمانی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو اپنے آئینی مینڈیٹ کے مطابق مکمل ایمانداری، غیر جانبداری اور شفافیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ای سی آئی کو حکومتی دباؤ میں کام کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، جس سے جمہوری ڈھانچے کمزور ہو رہے ہیں۔
مولانا سجاد نعمانی نے خصوصی طور پر بہار میں ہو رہے "اسپیشل انٹینسیو ریویژن" مہم کے دوران 65 لاکھ ووٹروں کے ناموں کو ہٹانے پر سنگین اعتراضات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ"ایسے دستاویزات کا مطالبہ کیا گیا جو بہار کے عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ بہار میں خواندگی اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ ایک منظم طریقہ ہے جس سے آبادی کے ایک حصے کو ووٹنگ کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ غیر جمہوری اور شرمناک ہے۔"
مولانا نعمانی نے خبردار کیا کہ اگر الیکشن کمیشن منصفانہ اور شفاف طریقے سے کام کرنے میں ناکام رہتا ہے تو سیاسی جماعتوں اور بھارت کی عوام کو انتخابات کے بائیکاٹ پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے، جو ایک پرامن اور آئینی احتجاج کا طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ"اگر ادارے جمہوریت کا تحفظ نہ کریں تو عوام کو کرنا ہوگا۔"
بہار اسمبلی انتخابات پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا نعمانی نے کہا کہ ریاست کی اسٹریٹجک اہمیت ہے اور بہار کو بی جے پی سے بچانا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ نتیش کمار کے بارے میں انہوں نے کہا "ایک وقت تھا جب نتیش کمار انتخابی فتوحات حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن موجودہ وقت میں وہ سیاسی اور جسمانی طور پر بہت کمزور ہیں۔ بہار کو اب نئی نسل کے قیادت کی ضرورت ہے۔"
انہوں نے بہار میں راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی مجوزہ مشترکہ ریلی کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک طاقتور اور انتہائی ضروری سیاسی قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ اتحاد 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران بن جاتا تو انڈیا اتحاد کو اور بھی بہتر نتائج حاصل ہو سکتے تھے۔
مولانا سجاد نعمانی نے راہل گاندھی کی پارلیمنٹ میں حالیہ خطاب کی بھرپور تعریف کی اور اسے"جرأت مندانہ، تاریخی، اور سچائی سے بھرپور" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے راہل گاندھی نے آئینی سالمیت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور جمہوری پسماندگی کے مسائل کو اٹھایا ہے، وہ حقیقی قیادت کی عکاسی کرتا ہے۔
مولانا سجاد نعمانی نے راہل گاندھی پر زور دیا کہ وہ مسلم سماج کے ساتھ کھل کر بات چیت کریں اور بلا جھجھک مسلم رہنماؤں سے ملاقات کریں۔ انہوں نے کہا کہ "اگر کسی نے راہل کو سیاسی فائدہ کے لیے مسلمانوں سے دوری بنانے کا مشورہ دیا ہے، تو یہ اُنکی غلط فہمی ہے۔ راہل گاندھی کو مسلم سماج اور رہنماؤں سے براہ راست بات چیت کرنی چاہیے۔ ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے، اور ملک کے تمام شہریوں سے چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، اسی ہمدردی اور انصاف کے ساتھ قیادت کرنی چاہیے۔"