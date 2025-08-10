Essay Contest 2025

پاکستان پر حملہ شطرنج کے شہ اور مات کی طرح تھا؛ آرمی چیف اوپیندر دویدی کے بڑے انکشافات - OPERATION SINDOOR

آرمی چیف اوپیندر دویدی نے آپریشن سندور پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ منصوبہ کیسے بنایا گیا اور کس طرح انجام دیا گیا۔

آرمی چیف اوپیندر دویدی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے
آرمی چیف اوپیندر دویدی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے (Screenshot: ANI VIDEO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2025 at 9:50 AM IST

چنئی: آرمی چیف (سی او اے ایس) جنرل اپیندر دویدی نے آئی آئی ٹی مدراس میں انڈین آرمی ریسرچ سیل (آئی اے آر سی) 'اگنی شودھ' کا افتتاح کیا جو دفاعی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اس موقعے پر جنرل دویدی نے آپریشن سندور کے بارے میں پہلی بار تفصیل سے بات کی۔

اس موقعے پر جنرل دویدی نے کہا، 'آپریشن سندور میں ہم نے شطرنج کھیلی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ دشمن کی اگلی چال کیا ہوگی اور ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اسے 'گرے زون' کہتے ہیں۔ گرے زون (Greyzone) کا مطلب روایتی آپریشن نہیں کرنا بلکہ اس سے تھوڑا کم کرنا ہوتا ہے۔

ہم شطرنج کی چالیں چل رہے تھے اور وہ (پاکستان) بھی شطرنج کی چالیں چل رہا تھا۔ کہیں ہم ان کو چیک کر رہے تھے اور کہیں ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی انہیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہی تو زندگی ہے۔ آپریشن پر آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے کہا، '23 تاریخ کو ہم سبھی بیٹھے۔ یہ پہلی بار ہے جب وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا، 'بس بہت ہو گیا'۔

تینوں آرمی چیف بہت واضح تھے کہ کچھ کرنا ہے۔ مکمل آزادی دی گئی، 'آپ طے کریں کہ کیا کرنا ہے۔' اس قسم کا اعتماد، سیاسی طور پر واضح موقف ہم نے پہلی بار دیکھا۔ 22 اپریل کو پہلگام میں جو کچھ ہوا اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگلے ہی دن 23 تاریخ کو ہم سب نے میٹنگ کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کارروائی کا واضح موقف سامنے رکھا۔

اس سے ہمارے آرمی چیفز کو زمین پر رہ کر اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنے میں مدد ملی۔ 25 تاریخ کو ہم نے ناردرن کمانڈ کا دورہ کیا، جہاں ہم نے نو میں سے سات اہداف کے بارے میں سوچا، منصوبہ بنایا اور ان پر عمل کیا۔ وہ تباہ ہو گئے اور بہت سے دہشت گرد مارے گئے۔

29 اپریل کو ہم نے پہلی بار وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ یہ بہت اہم ہے کہ ایک چھوٹا سا نام 'آپریشن سندور' پورے ملک کو کیسے جوڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے پورے ملک کو متاثر کیا۔ اس لیے پورا ملک پوچھ رہا تھا کہ آپ نے اسے کیوں روک دیا؟ اس کا بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے۔'

انڈین آرمی ریسرچ سیل (IARC) 'اگنی شودھ' کا آئی آی ٹی مدراس میں افتتاح

اس اقدام کا مقصد فوجی اہلکاروں کو ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے اضافی مینوفیکچرنگ، سائبر سکیورٹی، کوانٹم کمپیوٹنگ، وائرلیس کمیونیکیشن اور بغیر پائلٹ والے نظام میں مہارت حاصل کرنا اور ٹیکنالوجی سے چلنے والی فورس کو فروغ دینا ہے۔ یہ تعاون آئی آئی ٹی مدراس ریسرچ پارک تک بھی بڑھے گا، جس میں اے ایم ٹی ڈی سی اور پرورتک ٹیکنالوجیز فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت داری بھی شامل ہے۔

اس موقعے پر دویدی نے 'آپریشن سندور - دہشت گردی کے خلاف بھارت کی لڑائی میں ایک نیا باب' کے عنوان پر فیکلٹی اور طلباء سے خطاب کیا اور اسے ایک منصوبہ بند، انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن قرار دیا جو ایک نظریاتی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔

انہوں نے بھارت کی فعال سکیورٹی پوزیشن کو مضبوط بنانے میں مقامی ٹیکنالوجی اور درست فوجی کارروائی کے کردار پر زور دیا۔ انہوں نے علمی مہارت کے ذریعے قوم کی تعمیر میں تعاون کرنے کے لیے آئی آئی ٹی فیکلٹی کی بھی تعریف کی۔

