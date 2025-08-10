چنئی: آرمی چیف (سی او اے ایس) جنرل اپیندر دویدی نے آئی آئی ٹی مدراس میں انڈین آرمی ریسرچ سیل (آئی اے آر سی) 'اگنی شودھ' کا افتتاح کیا جو دفاعی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اس موقعے پر جنرل دویدی نے آپریشن سندور کے بارے میں پہلی بار تفصیل سے بات کی۔
اس موقعے پر جنرل دویدی نے کہا، 'آپریشن سندور میں ہم نے شطرنج کھیلی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ دشمن کی اگلی چال کیا ہوگی اور ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اسے 'گرے زون' کہتے ہیں۔ گرے زون (Greyzone) کا مطلب روایتی آپریشن نہیں کرنا بلکہ اس سے تھوڑا کم کرنا ہوتا ہے۔
#WATCH | During an address at IIT Madras, Chief of Army Staff (COAS) General Upendra Dwivedi says, "In Operation Sindoor, we played chess... We did not know what the enemy's next move was going to be, and what we were going to do. This is called greyzone. Greyzone means that we… pic.twitter.com/MfLScTMbG7— ANI (@ANI) August 9, 2025
ہم شطرنج کی چالیں چل رہے تھے اور وہ (پاکستان) بھی شطرنج کی چالیں چل رہا تھا۔ کہیں ہم ان کو چیک کر رہے تھے اور کہیں ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی انہیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہی تو زندگی ہے۔ آپریشن پر آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے کہا، '23 تاریخ کو ہم سبھی بیٹھے۔ یہ پہلی بار ہے جب وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا، 'بس بہت ہو گیا'۔
تینوں آرمی چیف بہت واضح تھے کہ کچھ کرنا ہے۔ مکمل آزادی دی گئی، 'آپ طے کریں کہ کیا کرنا ہے۔' اس قسم کا اعتماد، سیاسی طور پر واضح موقف ہم نے پہلی بار دیکھا۔ 22 اپریل کو پہلگام میں جو کچھ ہوا اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگلے ہی دن 23 تاریخ کو ہم سب نے میٹنگ کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کارروائی کا واضح موقف سامنے رکھا۔
اس سے ہمارے آرمی چیفز کو زمین پر رہ کر اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنے میں مدد ملی۔ 25 تاریخ کو ہم نے ناردرن کمانڈ کا دورہ کیا، جہاں ہم نے نو میں سے سات اہداف کے بارے میں سوچا، منصوبہ بنایا اور ان پر عمل کیا۔ وہ تباہ ہو گئے اور بہت سے دہشت گرد مارے گئے۔
29 اپریل کو ہم نے پہلی بار وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ یہ بہت اہم ہے کہ ایک چھوٹا سا نام 'آپریشن سندور' پورے ملک کو کیسے جوڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے پورے ملک کو متاثر کیا۔ اس لیے پورا ملک پوچھ رہا تھا کہ آپ نے اسے کیوں روک دیا؟ اس کا بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے۔'
#WATCH | Speaking on Operation, Chief of Army Staff (COAS) General Upendra Dwivedi says, "...On 23rd, we all sat down. This is the first time that RM (Defence Minister Rajnath Singh) said, 'enough is enough'. All three chiefs were very clear that something had to be done. The… pic.twitter.com/aSFRXsS2qn— ANI (@ANI) August 9, 2025
انڈین آرمی ریسرچ سیل (IARC) 'اگنی شودھ' کا آئی آی ٹی مدراس میں افتتاح
اس اقدام کا مقصد فوجی اہلکاروں کو ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے اضافی مینوفیکچرنگ، سائبر سکیورٹی، کوانٹم کمپیوٹنگ، وائرلیس کمیونیکیشن اور بغیر پائلٹ والے نظام میں مہارت حاصل کرنا اور ٹیکنالوجی سے چلنے والی فورس کو فروغ دینا ہے۔ یہ تعاون آئی آئی ٹی مدراس ریسرچ پارک تک بھی بڑھے گا، جس میں اے ایم ٹی ڈی سی اور پرورتک ٹیکنالوجیز فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت داری بھی شامل ہے۔
اس موقعے پر دویدی نے 'آپریشن سندور - دہشت گردی کے خلاف بھارت کی لڑائی میں ایک نیا باب' کے عنوان پر فیکلٹی اور طلباء سے خطاب کیا اور اسے ایک منصوبہ بند، انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن قرار دیا جو ایک نظریاتی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے بھارت کی فعال سکیورٹی پوزیشن کو مضبوط بنانے میں مقامی ٹیکنالوجی اور درست فوجی کارروائی کے کردار پر زور دیا۔ انہوں نے علمی مہارت کے ذریعے قوم کی تعمیر میں تعاون کرنے کے لیے آئی آئی ٹی فیکلٹی کی بھی تعریف کی۔
مزید پڑھیں: ہندوستانی فضائیہ کا پہلا سرکاری بیان: پانچ پاکستانی جیٹ طیارے مار گرائے، ایئر فورس چیف اے پی سنگھ کا آپریشن سندور پر بڑا دعویٰ
راہل گاندھی نے آپریشن سندور پر حکومت کی پالیسی کو بتایا ناکام۔۔کہا، پی ایم میں ہمت ہے تو کہیں ہم نے کوئی طیارہ نہیں کھویا
آپریشن سندور: کھرگے کی پی ایم مودی اور شاہ کو کھری کھری، کنی موزی نے کہا، وشوا گرو نے مایوس کیا