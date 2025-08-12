ETV Bharat / bharat

پاک بھارت سرحد پر 'آپریشن الرٹ' شروع: بی ایس ایف نے یوم آزادی تقاریب سے قبل سیکورٹی سخت کردی - OPERATION ALERT ON INDIA PAK BORDER

ڈی آئی جی (جنوبی سیکٹر) نے کہا کہ سرحد کے علاوہ، سرحدی علاقوں میں عام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔

پاک بھارت سرحد پر 'آپریشن الرٹ' شروع: بی ایس ایف نے یوم آزادی تقاریب سے قبل سیکورٹی سخت کردی
پاک بھارت سرحد پر 'آپریشن الرٹ' شروع: بی ایس ایف نے یوم آزادی تقاریب سے قبل سیکورٹی سخت کردی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2025 at 1:14 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read

جیسلمیر/جے پور: یوم آزادی کی تقریبات سے قبل، سیکورٹی کو سخت کردیا گیا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بھارت کی مغربی سرحد پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔

پیر (11 اگست) کو، بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) نے 'آپریشن الرٹ' شروع کیا، جو 17 اگست تک جاری رہے گا، جس کا مقصد سرحدی سیکورٹی کو سخت کرنا ہے، خاص طور پر جیسلمیر جیسے حساس علاقوں میں اور سرحد پار سے کسی بھی مشتبہ سرگرمی کو روکنا ہے۔

بی ایس ایف کے اہلکاروں کو مکمل چوکس رکھا گیا ہے، اور ہیڈ کوارٹر سے آگے کی چوکیوں پر اضافی دستے بھیجے گئے ہیں۔ جدید ہتھیار، نائٹ ویژن کیمرے اور ہائی ٹیک نگرانی کے آلات دن رات استعمال کیے جا رہے ہیں، جب کہ صحرائی علاقوں میں اونٹوں کی گشت بھی جاری ہے۔

آپریشن الرٹ پر، ڈی آئی جی (ساؤتھ سیکٹر) مہیش کمار نیگی نے کہا کہ فورسز کا مقصد صرف سرحد کی حفاظت کرنا نہیں ہے بلکہ سرحد کے قریب دیہات میں رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہے۔ سینیئر اہلکار نے کہاکہ "یہ (آپریشن الرٹ) ایک معمول کی مشق ہے لیکن جب سیکورٹی کی بات آتی ہے تو بہت اہم ہے جبکہ خاص حالات میں، یہ اور بھی زیادہ اہم ہوجاتی ہے۔ ہماری افواج پاکستان کی طرف سے کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سرحد کے قریب رہنے والے ہر شہری کی حفاظت کو یقینی بنانا بھی اولین ترجیح ہے۔"

اس آپریشن کے ایک حصے کے طور پر، حساس سرحدی چوکیوں پر اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں، اور 24 گھنٹے گشت جاری ہے۔ فوجی رابطے میں رہنے اور ضرورت پڑنے پر تیزی سے جواب دینے کے لیے جدید مواصلاتی آلات استعمال کر رہے ہیں۔ خرہ چیکنگ کو بھی تیز کر دیا گیا ہے، تاکہ سرحد پر آنے جانے والے تمام افراد اور گاڑیوں کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے۔

یہ بھی پڑھیں: اکھنور: سرحد پر آبی گزرگاہوں میں بی ایس ایف کی جدید بوٹس سے پٹرولنگ - BOAT PATROLLING IN CHENAB RIVER

اس کے علاوہ، بی ایس ایف کے اہلکار سرحد کے ساتھ دیہاتیوں اور بستیوں تک پہنچ رہے ہیں تاکہ انہیں چوکنا رکھا جا سکے۔ مقامی لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر کسی بھی مشکوک چیز کی اطلاع دیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کا تعاون سرحدی سلامتی کے لئے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ انٹیلی جنس ایجنسیوں کو 17 اگست تک اضافی چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سرحد پار سے دراندازی، اسمگلنگ یا ڈرون کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بی ایس ایف اور انٹیلی جنس یونٹ مل کر کام کر رہے ہیں۔

جیسلمیر/جے پور: یوم آزادی کی تقریبات سے قبل، سیکورٹی کو سخت کردیا گیا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بھارت کی مغربی سرحد پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔

پیر (11 اگست) کو، بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) نے 'آپریشن الرٹ' شروع کیا، جو 17 اگست تک جاری رہے گا، جس کا مقصد سرحدی سیکورٹی کو سخت کرنا ہے، خاص طور پر جیسلمیر جیسے حساس علاقوں میں اور سرحد پار سے کسی بھی مشتبہ سرگرمی کو روکنا ہے۔

بی ایس ایف کے اہلکاروں کو مکمل چوکس رکھا گیا ہے، اور ہیڈ کوارٹر سے آگے کی چوکیوں پر اضافی دستے بھیجے گئے ہیں۔ جدید ہتھیار، نائٹ ویژن کیمرے اور ہائی ٹیک نگرانی کے آلات دن رات استعمال کیے جا رہے ہیں، جب کہ صحرائی علاقوں میں اونٹوں کی گشت بھی جاری ہے۔

آپریشن الرٹ پر، ڈی آئی جی (ساؤتھ سیکٹر) مہیش کمار نیگی نے کہا کہ فورسز کا مقصد صرف سرحد کی حفاظت کرنا نہیں ہے بلکہ سرحد کے قریب دیہات میں رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہے۔ سینیئر اہلکار نے کہاکہ "یہ (آپریشن الرٹ) ایک معمول کی مشق ہے لیکن جب سیکورٹی کی بات آتی ہے تو بہت اہم ہے جبکہ خاص حالات میں، یہ اور بھی زیادہ اہم ہوجاتی ہے۔ ہماری افواج پاکستان کی طرف سے کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سرحد کے قریب رہنے والے ہر شہری کی حفاظت کو یقینی بنانا بھی اولین ترجیح ہے۔"

اس آپریشن کے ایک حصے کے طور پر، حساس سرحدی چوکیوں پر اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں، اور 24 گھنٹے گشت جاری ہے۔ فوجی رابطے میں رہنے اور ضرورت پڑنے پر تیزی سے جواب دینے کے لیے جدید مواصلاتی آلات استعمال کر رہے ہیں۔ خرہ چیکنگ کو بھی تیز کر دیا گیا ہے، تاکہ سرحد پر آنے جانے والے تمام افراد اور گاڑیوں کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے۔

یہ بھی پڑھیں: اکھنور: سرحد پر آبی گزرگاہوں میں بی ایس ایف کی جدید بوٹس سے پٹرولنگ - BOAT PATROLLING IN CHENAB RIVER

اس کے علاوہ، بی ایس ایف کے اہلکار سرحد کے ساتھ دیہاتیوں اور بستیوں تک پہنچ رہے ہیں تاکہ انہیں چوکنا رکھا جا سکے۔ مقامی لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر کسی بھی مشکوک چیز کی اطلاع دیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کا تعاون سرحدی سلامتی کے لئے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ انٹیلی جنس ایجنسیوں کو 17 اگست تک اضافی چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سرحد پار سے دراندازی، اسمگلنگ یا ڈرون کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بی ایس ایف اور انٹیلی جنس یونٹ مل کر کام کر رہے ہیں۔

Last Updated : August 12, 2025 at 2:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA PAK BORDERI DAY CELEBRATIONSپاک بھارت سرحدOPERATION ALERT ON INDIA PAK BORDER

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.