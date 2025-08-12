پاک بھارت سرحد پر 'آپریشن الرٹ' شروع: بی ایس ایف نے یوم آزادی تقاریب سے قبل سیکورٹی سخت کردی

جیسلمیر/جے پور: یوم آزادی کی تقریبات سے قبل، سیکورٹی کو سخت کردیا گیا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بھارت کی مغربی سرحد پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
پیر (11 اگست) کو، بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) نے 'آپریشن الرٹ' شروع کیا، جو 17 اگست تک جاری رہے گا، جس کا مقصد سرحدی سیکورٹی کو سخت کرنا ہے، خاص طور پر جیسلمیر جیسے حساس علاقوں میں اور سرحد پار سے کسی بھی مشتبہ سرگرمی کو روکنا ہے۔
"𝐁𝐞𝐧𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐦 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞,— BSF RAJASTHAN (@BSF_Rajasthan) August 11, 2025
𝐫𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞."#BSF#FirstLineofDefencece pic.twitter.com/neDkNI8ena
بی ایس ایف کے اہلکاروں کو مکمل چوکس رکھا گیا ہے، اور ہیڈ کوارٹر سے آگے کی چوکیوں پر اضافی دستے بھیجے گئے ہیں۔ جدید ہتھیار، نائٹ ویژن کیمرے اور ہائی ٹیک نگرانی کے آلات دن رات استعمال کیے جا رہے ہیں، جب کہ صحرائی علاقوں میں اونٹوں کی گشت بھی جاری ہے۔
آپریشن الرٹ پر، ڈی آئی جی (ساؤتھ سیکٹر) مہیش کمار نیگی نے کہا کہ فورسز کا مقصد صرف سرحد کی حفاظت کرنا نہیں ہے بلکہ سرحد کے قریب دیہات میں رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہے۔ سینیئر اہلکار نے کہاکہ "یہ (آپریشن الرٹ) ایک معمول کی مشق ہے لیکن جب سیکورٹی کی بات آتی ہے تو بہت اہم ہے جبکہ خاص حالات میں، یہ اور بھی زیادہ اہم ہوجاتی ہے۔ ہماری افواج پاکستان کی طرف سے کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سرحد کے قریب رہنے والے ہر شہری کی حفاظت کو یقینی بنانا بھی اولین ترجیح ہے۔"
"𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝, 𝐟𝐞𝐚𝐫 𝐟𝐚𝐝𝐞𝐬,— BSF RAJASTHAN (@BSF_Rajasthan) August 10, 2025
𝐂𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭, 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐬𝐮𝐚𝐝𝐞𝐬."#BSF#FirstLineofDefence pic.twitter.com/xD4Ae0bd9n
اس آپریشن کے ایک حصے کے طور پر، حساس سرحدی چوکیوں پر اضافی دستے تعینات کیے گئے ہیں، اور 24 گھنٹے گشت جاری ہے۔ فوجی رابطے میں رہنے اور ضرورت پڑنے پر تیزی سے جواب دینے کے لیے جدید مواصلاتی آلات استعمال کر رہے ہیں۔ خرہ چیکنگ کو بھی تیز کر دیا گیا ہے، تاکہ سرحد پر آنے جانے والے تمام افراد اور گاڑیوں کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے۔
یہ بھی پڑھیں: اکھنور: سرحد پر آبی گزرگاہوں میں بی ایس ایف کی جدید بوٹس سے پٹرولنگ - BOAT PATROLLING IN CHENAB RIVER
اس کے علاوہ، بی ایس ایف کے اہلکار سرحد کے ساتھ دیہاتیوں اور بستیوں تک پہنچ رہے ہیں تاکہ انہیں چوکنا رکھا جا سکے۔ مقامی لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر کسی بھی مشکوک چیز کی اطلاع دیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کا تعاون سرحدی سلامتی کے لئے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ انٹیلی جنس ایجنسیوں کو 17 اگست تک اضافی چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سرحد پار سے دراندازی، اسمگلنگ یا ڈرون کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بی ایس ایف اور انٹیلی جنس یونٹ مل کر کام کر رہے ہیں۔