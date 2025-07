ETV Bharat / bharat

اسد الدین اویسی کا مرکزی حکومت کو چیلنج، کہا: 'ہمت ہے تو پہلگام متاثرین کے اہل خانہ سے کہو، پاک بھارت میچ دیکھیں' - DEBATE OVER OPERATION SINDOOR

آپریشن سندور پر پارلیمنٹ میں بحث ( ANI Photo )

By ANI Published : July 29, 2025 at 7:20 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 7:44 AM IST 7 Min Read

نئی دہلی: آپریشن سندور پر جب پارلیمنٹ میں گرما گرم بحث جاری ہے، اے آئی ایم آئی ایم کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے پیر کو 2025 کے ایشیا کپ میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے کرکٹ میچ پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور پہلگام حملے کے لیے جوابدہی سے متعلق سوالات اٹھائے۔ پیر کو لوک سبھا میں آپریشن سندور کے لیے وقف سیشن کے دوران، اویسی نے کہا، "کیا آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بایسرن میں مارے گئے لوگوں کے لواحقین سے پوچھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا کرکٹ میچ دیکھیں؟ اویسی کا پہلگام مہلوکین کو خراج عقیدت لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اپنی تقریر کا آغاز ان 26 لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا جو صرف نام پوچھ کر اور ان کے مذہب کو دیکھ کر مارے گئے تھے۔ انہوں نے پونچھ میں ضیاء العلوم مدرسہ کے استاد اقبال، 5 سالہ مریم، اور زین علی اور عروہ فاطمہ، ہندو جڑواں بہنوں کا خصوصی ذکر کیا۔ انہوں نے بی ایس ایف کے سب انسپکٹر محمد امتیاز اور لانس نائک دنیش کمار کا بھی شکریہ ادا کیا اور کشمیر کے عام لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے حملے کے بعد مساجد سے اعلانات کر کے دہشت گردانہ کارروائی کی کھل کر مذمت کی۔ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہیں گے اویسی نے کہا، "کیا آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بایسرن میں مارے گئے لوگوں کے لواحقین سے پوچھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا کرکٹ میچ دیکھیں؟ ہم یہ کہہ کر پاکستان کا 80 فیصد پانی روک رہے ہیں کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہیں گے۔ کیا آپ کرکٹ میچ کھیلیں گے؟ میرا ضمیر مجھے یہ میچ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔" انہوں نے براہ راست حکومت سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، کیا اس حکومت میں اتنی ہمت ہے کہ وہ 25 مرنے والوں کو بلا کر کہے کہ ہم نے آپریشن سندور کا بدلہ لے لیا ہے، اب آپ پاکستان کا میچ دیکھیں؟ آپریشن سندور پر پارلیمنٹ میں بحث (File Photo: ANI/ETV Bharat) بھارت، پاکستان ایشیا کپ 2025 کے گروپ اے میں ان کا یہ تبصرہ ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے صدر اور پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے کہ مینس ایشیا کپ 2025 کی میزبانی متحدہ عرب امارات میں 9 سے 28 ستمبر تک ہوگی۔ گروپ اے میں بھارت، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور عمان شامل ہیں، جب کہ گروپ بی میں سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ بیسران واقعہ کے مجرم ہندوستان کی سرزمین میں کیسے دراندازی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چار چوہے کہاں سے داخل ہوئے انہوں نے پہلگام کے واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا۔ "پہلگام کس نے کیا؟ ہمارے پاس 7.5 لاکھ فوج اور مرکزی نیم فوجی دستے ہیں۔ یہ چار چوہے کہاں سے داخل ہوئے اور ہمارے بے گناہ ہندوستانی شہریوں کو مار ڈالا؟ احتساب کس پر ہوگا؟" کھیلوں کو جاری رہنا چاہیے اس سے قبل، سابق ہندوستانی کپتان اور سابق بی سی سی آئی صدر سورو گنگولی نے بھی ایشیا کپ 2025 میں ہندوستان پاکستان کے آنے والے میچ پر تنصرہ کیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ کھیلوں کو جاری رہنا چاہیے، دہشت گردی سے مضبوطی سے نمٹا جانا چاہیے۔ کھیل کو جاری رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی، پہلگام نہیں ہونا چاہیے، لیکن کھیل کو آگے بڑھنا چاہیے۔ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے روکنے کی ضرورت ہے. بھارت نے دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا... فوج کی بہادری کو سلام اویسی نے آپریشن کی کامیابی پر ہندوستانی فوج کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہماری فورسز نے دہشت گردوں کے نو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ملک میں اتحاد کی فضا قائم ہوئی لیکن حکومت نے اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔

حکومت سے سخت سوالات: کیا میچ کھیلنا اخلاقی ہے؟ اویسی نے وزیر اعظم کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ ’’خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے‘‘۔ انہوں نے سوال کیا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے تو پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ کیسے کھیلا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا حکومت ان شہداء کے اہل خانہ سے بات کر کے کہہ سکتی ہے کہ آپریشن سندور کرکے ہم نے بدلہ لے لیا، اب میچ دیکھیں؟ احتساب کرنا ضروری اویسی نے سوال کیا کہ اگر 7.5 لاکھ فوجیوں اور سکیورٹی فورسز کی تعیناتی کے باوجود دہشت گرد ملک میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو ذمہ دار کون ہے؟ ایل جی، پولیس، آئی بی یا کوئی اور؟ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صرف آپریشن کر دینا کافی نہیں، احتساب کرنا ضروری ہے۔ ڈیٹرنس پالیسی اور کشمیر پالیسی پر سوالات حکومت کی 'ڈیٹرنس' پالیسی اور کشمیر کے حوالے سے کیے گئے فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کو ہٹائے جانے کے بعد بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جو حکومت کی پالیسی کو ناکام ثابت کر رہے ہیں۔ امریکہ اور چین پر سخت تبصرے اویسی نے امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات پر بھی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے امریکی اہلکار کے بیان سے پہلے ردعمل کیوں نہیں دیا؟ کیا ہماری خارجہ پالیسی اتنی منحصر ہو گئی ہے کہ امریکہ ہی فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے؟ چین کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جب وہ پاکستان کو فوجی مدد دے رہا ہے تو بھارتی حکومت اس کے سامنے کیوں خاموش ہے؟۔ فوج اور وسائل کی کمی پر تشویش اویسی نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے پاس آبدوزوں کی منظور شدہ تعداد کے مقابلے بہت کم آپریشنل آبدوزیں ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز کہاں ہے اور کیا ہتھیار خریدتے وقت سورس کوڈ لیا جا رہا ہے؟ ایف اے ٹی ایف اور خارجہ پالیسی کو سیاست سے الگ رکھنے کی اپیل اویسی نے کہا کہ اگر ہندوستان خود کو عالمی رہنما سمجھتا ہے تو اسے جی 7 ممالک کو پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں واپس ڈالنے پر راضی کرنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کو سیاسی اختلافات کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر کا اختتام کیا اپنے ہی ہاتھوں سے سر اپنا کاٹنا ہے ہمیں مادرِ ہند پر بھینٹ چڑھانا ہے ہمیں کس طرح مرتے ہیں وطن پر یہ تماشا ہے جو دنیا کو دکھانا ہے ہمیں

نئی دہلی: آپریشن سندور پر جب پارلیمنٹ میں گرما گرم بحث جاری ہے، اے آئی ایم آئی ایم کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے پیر کو 2025 کے ایشیا کپ میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے کرکٹ میچ پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور پہلگام حملے کے لیے جوابدہی سے متعلق سوالات اٹھائے۔ پیر کو لوک سبھا میں آپریشن سندور کے لیے وقف سیشن کے دوران، اویسی نے کہا، "کیا آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بایسرن میں مارے گئے لوگوں کے لواحقین سے پوچھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا کرکٹ میچ دیکھیں؟ اویسی کا پہلگام مہلوکین کو خراج عقیدت لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اپنی تقریر کا آغاز ان 26 لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا جو صرف نام پوچھ کر اور ان کے مذہب کو دیکھ کر مارے گئے تھے۔ انہوں نے پونچھ میں ضیاء العلوم مدرسہ کے استاد اقبال، 5 سالہ مریم، اور زین علی اور عروہ فاطمہ، ہندو جڑواں بہنوں کا خصوصی ذکر کیا۔ انہوں نے بی ایس ایف کے سب انسپکٹر محمد امتیاز اور لانس نائک دنیش کمار کا بھی شکریہ ادا کیا اور کشمیر کے عام لوگوں کی تعریف کی جنہوں نے حملے کے بعد مساجد سے اعلانات کر کے دہشت گردانہ کارروائی کی کھل کر مذمت کی۔ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہیں گے اویسی نے کہا، "کیا آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بایسرن میں مارے گئے لوگوں کے لواحقین سے پوچھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا کرکٹ میچ دیکھیں؟ ہم یہ کہہ کر پاکستان کا 80 فیصد پانی روک رہے ہیں کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہیں گے۔ کیا آپ کرکٹ میچ کھیلیں گے؟ میرا ضمیر مجھے یہ میچ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔" انہوں نے براہ راست حکومت سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، کیا اس حکومت میں اتنی ہمت ہے کہ وہ 25 مرنے والوں کو بلا کر کہے کہ ہم نے آپریشن سندور کا بدلہ لے لیا ہے، اب آپ پاکستان کا میچ دیکھیں؟ آپریشن سندور پر پارلیمنٹ میں بحث (File Photo: ANI/ETV Bharat) بھارت، پاکستان ایشیا کپ 2025 کے گروپ اے میں ان کا یہ تبصرہ ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے صدر اور پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے کہ مینس ایشیا کپ 2025 کی میزبانی متحدہ عرب امارات میں 9 سے 28 ستمبر تک ہوگی۔ گروپ اے میں بھارت، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور عمان شامل ہیں، جب کہ گروپ بی میں سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ بیسران واقعہ کے مجرم ہندوستان کی سرزمین میں کیسے دراندازی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چار چوہے کہاں سے داخل ہوئے انہوں نے پہلگام کے واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا۔ "پہلگام کس نے کیا؟ ہمارے پاس 7.5 لاکھ فوج اور مرکزی نیم فوجی دستے ہیں۔ یہ چار چوہے کہاں سے داخل ہوئے اور ہمارے بے گناہ ہندوستانی شہریوں کو مار ڈالا؟ احتساب کس پر ہوگا؟" کھیلوں کو جاری رہنا چاہیے اس سے قبل، سابق ہندوستانی کپتان اور سابق بی سی سی آئی صدر سورو گنگولی نے بھی ایشیا کپ 2025 میں ہندوستان پاکستان کے آنے والے میچ پر تنصرہ کیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ کھیلوں کو جاری رہنا چاہیے، دہشت گردی سے مضبوطی سے نمٹا جانا چاہیے۔ کھیل کو جاری رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی، پہلگام نہیں ہونا چاہیے، لیکن کھیل کو آگے بڑھنا چاہیے۔ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے روکنے کی ضرورت ہے. بھارت نے دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا... فوج کی بہادری کو سلام اویسی نے آپریشن کی کامیابی پر ہندوستانی فوج کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہماری فورسز نے دہشت گردوں کے نو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ملک میں اتحاد کی فضا قائم ہوئی لیکن حکومت نے اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ حکومت سے سخت سوالات: کیا میچ کھیلنا اخلاقی ہے؟ اویسی نے وزیر اعظم کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ ’’خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے‘‘۔ انہوں نے سوال کیا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے تو پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ کیسے کھیلا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا حکومت ان شہداء کے اہل خانہ سے بات کر کے کہہ سکتی ہے کہ آپریشن سندور کرکے ہم نے بدلہ لے لیا، اب میچ دیکھیں؟ احتساب کرنا ضروری اویسی نے سوال کیا کہ اگر 7.5 لاکھ فوجیوں اور سکیورٹی فورسز کی تعیناتی کے باوجود دہشت گرد ملک میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو ذمہ دار کون ہے؟ ایل جی، پولیس، آئی بی یا کوئی اور؟ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صرف آپریشن کر دینا کافی نہیں، احتساب کرنا ضروری ہے۔ ڈیٹرنس پالیسی اور کشمیر پالیسی پر سوالات حکومت کی 'ڈیٹرنس' پالیسی اور کشمیر کے حوالے سے کیے گئے فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کو ہٹائے جانے کے بعد بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جو حکومت کی پالیسی کو ناکام ثابت کر رہے ہیں۔ امریکہ اور چین پر سخت تبصرے اویسی نے امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات پر بھی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے امریکی اہلکار کے بیان سے پہلے ردعمل کیوں نہیں دیا؟ کیا ہماری خارجہ پالیسی اتنی منحصر ہو گئی ہے کہ امریکہ ہی فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے؟ چین کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جب وہ پاکستان کو فوجی مدد دے رہا ہے تو بھارتی حکومت اس کے سامنے کیوں خاموش ہے؟۔ فوج اور وسائل کی کمی پر تشویش اویسی نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے پاس آبدوزوں کی منظور شدہ تعداد کے مقابلے بہت کم آپریشنل آبدوزیں ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز کہاں ہے اور کیا ہتھیار خریدتے وقت سورس کوڈ لیا جا رہا ہے؟ ایف اے ٹی ایف اور خارجہ پالیسی کو سیاست سے الگ رکھنے کی اپیل اویسی نے کہا کہ اگر ہندوستان خود کو عالمی رہنما سمجھتا ہے تو اسے جی 7 ممالک کو پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں واپس ڈالنے پر راضی کرنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کو سیاسی اختلافات کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر کا اختتام کیا اپنے ہی ہاتھوں سے سر اپنا کاٹنا ہے ہمیں مادرِ ہند پر بھینٹ چڑھانا ہے ہمیں کس طرح مرتے ہیں وطن پر یہ تماشا ہے جو دنیا کو دکھانا ہے ہمیں

Last Updated : July 29, 2025 at 7:44 AM IST