کٹک تشدد: انٹرنیٹ خدمات پر پابندی اور کرفیو میں توسیع، آٹھ افراد گرفتار، آٹھ اہلکاروں سمیت 24 لوگ زخمی
حکام نے کہاکہ جو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
Published : October 7, 2025 at 10:39 AM IST
کٹک: اوڈیشہ کے کٹک میں درگا پوجا کے وسرجن جلوس کے دوران دو گروپوں کے بیچ جھڑپ ہو گئی۔ علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ تاہم پولیس انتظامیہ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صورت حال پر قابو پالیا۔ کٹک ریونیو ڈویژنل کمشنر (آر ڈی سی) گوہا پونم تاپس کمار نے پیر کی رات شہر میں کشیدگی کے بعد کٹک میں صورت حال کا جائزہ لیا۔ ان کے ساتھ ایڈیشنل پولیس کمشنر نرسنگھ بھولا اور کٹک کے ضلع مجسٹریٹ دتاتریہ بھاؤ صاحب شندے بھی تھے۔
صورت حال کے بارے میں گوہا پونم تاپس کمار نے کہا، "ہم سب کو اس معاملے کے جلد اور پرامن حل کی امید ہے۔ جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ معاشرہ عام طور پر پرامن رہنا چاہتا ہے۔ لوگ سبھی تہواروں اور تقریبات کو ایک ساتھ منانا چاہتے ہیں۔" مجھے یقین ہے کہ یہ پیغام بہت واضح ہے، اور جو کوئی بھی سماجی تانے بانے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
کٹک میں تشدد کے بارے میں بھونیشور- کٹک کے پولس کمشنر ایس دیو دتا سنگھ نے کہا، "امن و قانون کی صورت حال کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے پولیس پر پتھراؤ کے بعد کل رات کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، قانون توڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ آج ہر جگہ پولیس کی جانب سے گشت کی جا رہی ہے۔"
حساس علاقوں میں پولیس فورس کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ اب حالات پرامن ہیں۔ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ لوگ محفوظ محسوس کر رہے ہیں اور حالات معمول پر آ گئے ہیں۔ آٹھ افراد کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیگر کی شناخت کا کام جاری ہے۔" ایڈیشنل پولیس کمشنر نرسمہا بھولا نے اعلان کیا کہ کٹک میں انٹرنیٹ پر پابندی کو اگلے 24 گھنٹوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، اور یہ پابندی کل صبح 10 بجے تک نافذ رہے گی۔ صورت حال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے، اور کرفیو اور انٹرنیٹ کی معطلی میں توسیع یا نرمی کا فیصلہ عوام کے ردعمل اور تعاون پر منحصر ہوگا۔
ایڈیشنل پولیس کمشنر نرسمہا بھولا نے کہا، "فی الوقت کے لیے انٹرنیٹ پر پابندی کو اگلے 24 گھنٹوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ کرفیو کل صبح 10 بجے تک نافذ رہے گا۔ ہم صورت حال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم قریب سے نگرانی کر رہے ہیں کہ لوگ کس طرح کا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔"
آج رات اور کل صبح صورت حال کیسی رہتی ہے، اسی کی بنیاد پر ہم کرفیو میں توسیع یا نرمی اور انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید کئی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ہم سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈرون فوٹیج اور کیمرے کی فوٹیج کا تجزیہ کرکے ان کے ملوث ہونے کی جانچ کر رہے ہیں۔
مناسب تفتیش کے بعد ثبوت کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم اس میں ملوث تمام افراد کو ضرور گرفتار کریں گے۔ ہنگامی خدمات ہر وقت کھلی رہیں گی۔" یہ تنازع کٹک میں درگا مورتی کے وسرجن کے دوران بلند آواز میں موسیقی بجانے کے معاملے پر شروع ہوا اور جلد ہی دو گروپوں کے درمیان پتھراؤ اور جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس واقعے میں آٹھ پولیس اہلکاروں سمیت کل 25 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
