ملک میں پہلی بار اسکول اساتذہ کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز: وزارت تعلیم کی رپورٹ میں دعویٰ

نئی دہلی: ملک میں پہلی مرتبہ تعلیمی سال 2024-25 کے دوران اسکول اساتذہ کی کل تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ وزارت تعلیم کے یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن (یو ڈی آئی ایس ای) ڈیٹا کے مطابق ملک بھر میں اسکولی اساتدہ کی تعداد ایک کروڑ سے زیادہ ہے۔
یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن ایک ڈیٹا اکٹھا کرنے کا پلیٹ فارم ہے جسے وزارت تعلیم نے ملک بھر سے اسکولی تعلیم کے ڈیٹا کو جمع کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وزارت تعلیم کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ "اساتذہ کی تعداد میں اضافہ طلباء اور اساتذہ کے تناسب کو بہتر بنانے، معیاری تعلیم کو یقینی بنانے اور اساتذہ کی دستیابی میں علاقائی تفاوت کو دور کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ 2022-23 اور رپورٹنگ سال سے یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔" رپورٹنگ سال کے دوران اساتذہ کی تعداد میں 6.7 فیصد اضافہ ہوا ہے۔"
یو ڈی آئی ایس ای پلس کے مطابق بنیادی، درمیانی اور ثانوی سطحوں پر شاگرد-استاد کا تناسب (پی ٹی آر) اب بالترتیب 10، 13، 17 اور 21 کے طور پر رپورٹ کیا گیا ہے، جو کہ قومی تعلیمی پالیسی کے تجویز کردہ 1:30 کے تناسب کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ "یہ بہتر پی ٹی آر اساتذہ اور طلباء کے درمیان زیادہ انفرادی توجہ اور مضبوط تعامل کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس سے سیکھنے کے بہتر تجربات اور بہتر تعلیمی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔"
تعلیمی سال 2024-25 میں گزشتہ دو سالوں، یعنی 2022-23 اور 2023-24 کے مقابلے بنیادی، درمیانی اور ثانوی سطحوں پر ڈراپ آؤٹ کی شرح میں قابل ذکر کمی دیکھی گئی ہے۔ بنیادی سطح پر، شرح گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.7 فیصد سے کم ہو کر 2.3 فیصد، درمیانی مرحلے پر 5.2 فیصد سے 3.5 فیصد اور ثانوی مرحلے پر 10.9 فیصد سے کم ہو کر 8.2 فیصد ہو گئی۔
تعلیمی سال 2024-25 نے تمام تعلیمی سطحوں -- بنیادی، تیاری، مڈل اور سیکنڈری میں طلباء کو برقرار رکھنے میں مثبت رجحان کا مظاہرہ کیا ہے۔ برقرار رکھنے کی شرح پچھلے سال کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر ہوئی ہے، بنیادی سطح پر 98.0 فیصد سے بڑھ کر 98.9 فیصد، تیاری کی سطح پر 85.4 فیصد سے بڑھ کر 92.4 فیصد، درمیانی سطح 78.0 سے 82.8 فیصد تک بڑھ گئی۔