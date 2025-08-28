ETV Bharat / bharat

ملک میں پہلی بار اسکول اساتذہ کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز: وزارت تعلیم کی رپورٹ میں دعویٰ - TEACHERS CROSS ONE CRORE MARK

اعداد و شمار کے مطابق 2022-23 کے مقابلے رپورٹنگ سال کے دوران اساتذہ کی تعداد میں 6.7 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

ملک میں پہلی بار اسکول اساتذہ کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز: وزارت تعلیم کی رپورٹ میں دعویٰ
ملک میں پہلی بار اسکول اساتذہ کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز: وزارت تعلیم کی رپورٹ میں دعویٰ (علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 7:04 PM IST

3 Min Read

نئی دہلی: ملک میں پہلی مرتبہ تعلیمی سال 2024-25 کے دوران اسکول اساتذہ کی کل تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ وزارت تعلیم کے یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن (یو ڈی آئی ایس ای) ڈیٹا کے مطابق ملک بھر میں اسکولی اساتدہ کی تعداد ایک کروڑ سے زیادہ ہے۔

یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن ایک ڈیٹا اکٹھا کرنے کا پلیٹ فارم ہے جسے وزارت تعلیم نے ملک بھر سے اسکولی تعلیم کے ڈیٹا کو جمع کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وزارت تعلیم کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ "اساتذہ کی تعداد میں اضافہ طلباء اور اساتذہ کے تناسب کو بہتر بنانے، معیاری تعلیم کو یقینی بنانے اور اساتذہ کی دستیابی میں علاقائی تفاوت کو دور کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ 2022-23 اور رپورٹنگ سال سے یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔" رپورٹنگ سال کے دوران اساتذہ کی تعداد میں 6.7 فیصد اضافہ ہوا ہے۔"

یو ڈی آئی ایس ای پلس کے مطابق بنیادی، درمیانی اور ثانوی سطحوں پر شاگرد-استاد کا تناسب (پی ٹی آر) اب بالترتیب 10، 13، 17 اور 21 کے طور پر رپورٹ کیا گیا ہے، جو کہ قومی تعلیمی پالیسی کے تجویز کردہ 1:30 کے تناسب کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ "یہ بہتر پی ٹی آر اساتذہ اور طلباء کے درمیان زیادہ انفرادی توجہ اور مضبوط تعامل کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس سے سیکھنے کے بہتر تجربات اور بہتر تعلیمی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔"

تعلیمی سال 2024-25 میں گزشتہ دو سالوں، یعنی 2022-23 اور 2023-24 کے مقابلے بنیادی، درمیانی اور ثانوی سطحوں پر ڈراپ آؤٹ کی شرح میں قابل ذکر کمی دیکھی گئی ہے۔ بنیادی سطح پر، شرح گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.7 فیصد سے کم ہو کر 2.3 فیصد، درمیانی مرحلے پر 5.2 فیصد سے 3.5 فیصد اور ثانوی مرحلے پر 10.9 فیصد سے کم ہو کر 8.2 فیصد ہو گئی۔

یہ بھی پڑھیں: 17 کروڑ بچوں کے آدھار کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا، یو آئی ڈی اے آئی اور وزارت تعلیم نے ہاتھ ملایا - AADHAAR UPDATE

تعلیمی سال 2024-25 نے تمام تعلیمی سطحوں -- بنیادی، تیاری، مڈل اور سیکنڈری میں طلباء کو برقرار رکھنے میں مثبت رجحان کا مظاہرہ کیا ہے۔ برقرار رکھنے کی شرح پچھلے سال کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر ہوئی ہے، بنیادی سطح پر 98.0 فیصد سے بڑھ کر 98.9 فیصد، تیاری کی سطح پر 85.4 فیصد سے بڑھ کر 92.4 فیصد، درمیانی سطح 78.0 سے 82.8 فیصد تک بڑھ گئی۔

نئی دہلی: ملک میں پہلی مرتبہ تعلیمی سال 2024-25 کے دوران اسکول اساتذہ کی کل تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ وزارت تعلیم کے یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن (یو ڈی آئی ایس ای) ڈیٹا کے مطابق ملک بھر میں اسکولی اساتدہ کی تعداد ایک کروڑ سے زیادہ ہے۔

یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن ایک ڈیٹا اکٹھا کرنے کا پلیٹ فارم ہے جسے وزارت تعلیم نے ملک بھر سے اسکولی تعلیم کے ڈیٹا کو جمع کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وزارت تعلیم کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ "اساتذہ کی تعداد میں اضافہ طلباء اور اساتذہ کے تناسب کو بہتر بنانے، معیاری تعلیم کو یقینی بنانے اور اساتذہ کی دستیابی میں علاقائی تفاوت کو دور کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ 2022-23 اور رپورٹنگ سال سے یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔" رپورٹنگ سال کے دوران اساتذہ کی تعداد میں 6.7 فیصد اضافہ ہوا ہے۔"

یو ڈی آئی ایس ای پلس کے مطابق بنیادی، درمیانی اور ثانوی سطحوں پر شاگرد-استاد کا تناسب (پی ٹی آر) اب بالترتیب 10، 13، 17 اور 21 کے طور پر رپورٹ کیا گیا ہے، جو کہ قومی تعلیمی پالیسی کے تجویز کردہ 1:30 کے تناسب کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ "یہ بہتر پی ٹی آر اساتذہ اور طلباء کے درمیان زیادہ انفرادی توجہ اور مضبوط تعامل کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس سے سیکھنے کے بہتر تجربات اور بہتر تعلیمی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔"

تعلیمی سال 2024-25 میں گزشتہ دو سالوں، یعنی 2022-23 اور 2023-24 کے مقابلے بنیادی، درمیانی اور ثانوی سطحوں پر ڈراپ آؤٹ کی شرح میں قابل ذکر کمی دیکھی گئی ہے۔ بنیادی سطح پر، شرح گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.7 فیصد سے کم ہو کر 2.3 فیصد، درمیانی مرحلے پر 5.2 فیصد سے 3.5 فیصد اور ثانوی مرحلے پر 10.9 فیصد سے کم ہو کر 8.2 فیصد ہو گئی۔

یہ بھی پڑھیں: 17 کروڑ بچوں کے آدھار کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا، یو آئی ڈی اے آئی اور وزارت تعلیم نے ہاتھ ملایا - AADHAAR UPDATE

تعلیمی سال 2024-25 نے تمام تعلیمی سطحوں -- بنیادی، تیاری، مڈل اور سیکنڈری میں طلباء کو برقرار رکھنے میں مثبت رجحان کا مظاہرہ کیا ہے۔ برقرار رکھنے کی شرح پچھلے سال کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر ہوئی ہے، بنیادی سطح پر 98.0 فیصد سے بڑھ کر 98.9 فیصد، تیاری کی سطح پر 85.4 فیصد سے بڑھ کر 92.4 فیصد، درمیانی سطح 78.0 سے 82.8 فیصد تک بڑھ گئی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

NUMBER OF SCHOOL TEACHERSEDUCATION MINISTRYاسکول اساتذہ کی تعدادوزارت تعلیمTEACHERS CROSS ONE CRORE MARK

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.