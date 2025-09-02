نئی دہلی: یوم اساتذہ سے قبل ٹیچرس کے لیے سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اب ٹیچنگ سروس سے وابستہ تمام اساتذہ کو اپنی سروس میں رہنے یا پروموشن حاصل کرنے کے لیے ٹیچر الیجیبلٹی ٹیسٹ یعنی TET پاس کرنا ضرروی کر دیا ہے۔
جسٹس دیپانکر دتہ اور جسٹس آگسٹین جارج مسیح کی بنچ نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ، جن اساتذہ کی ملازمت میں 5 سال سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے انہیں ٹیچر الیجیبلٹی ٹیسٹ (TET) میں کوالیفائی کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا یا جبری ریٹائرمنٹ لینا پڑے گی۔
تاہم سپریم کورٹ کی دو رکنی بنچ نے ایسے اساتذہ کو راحت دی ہے جن کی سروس میں صرف 5 سال باقی ہیں۔ دو ججوں کی بنچ نے اس معاملے کو چیف جسٹس آف انڈیا کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی طرف سے بنائے گئے سوالات کو بڑی بنچ کو بھیجنے پر غور کیا جا سکے۔
عدالت نے کہا کہ آیا یہ ہدایت اقلیتی اداروں پر لاگو ہوگی یا نہیں، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کی بڑی بنچ کرے گی۔ اپنی ہدایات میں بنچ نے کہا کہ جن اساتذہ کی پانچ سال سے کم سروس باقی ہے وہ ٹی ای ٹی پاس کیے بغیر ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچنے تک سروس میں رہ سکتے ہیں۔ "تاہم، اگر کوئی ایسا ٹیچر (جس کی خدمت کی مدت پانچ سال سے کم رہ گئی ہے) پروموشن کی خواہش رکھتا ہے، تو اسے ٹی ای ٹی پاس کیے بغیر اہل نہیں سمجھا جائے گا،" بنچ نے کہا۔
سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ تمل ناڈو اور مہاراشٹر میں پڑھانے کے لیے لازمی ٹی ای ٹی سے متعلق ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے دیا ہے۔
ٹیچر الیجیبلٹی ٹیسٹ یعنی TET ایک قومی سطح کا اہلیت کا امتحان ہے، جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا امیدوار پرائمری اور اپر پرائمری کلاسز (کلاس 1 سے 8) میں ٹیچر بننے کا اہل ہے یا نہیں۔ اس امتحان کو نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن (NCTE) نے 2010 میں لازمی قرار دیا تھا۔
آر ٹی ای ایکٹ 2009 کے سیکشن 23 (1) کے مطابق اساتذہ کے لیے کم از کم اہلیت کا تعین این سی ٹی ای کرے گا۔ NCTE نے 23 اگست 2010 کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، جس میں پہلی جماعت سے آتھویں جماعت کا ٹیچر بننے کے لیے TET پاس کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔
این سی ٹی ای نے ٹی ای ٹی کوالیفائی کرنے کے لیے ٹیچر کی پوسٹوں پر تعینات امیدواروں کو 5 سال کا وقت دیا، جسے بعد میں مزید 4 سال بڑھا دیا گیا۔
ایسے میں امیدواروں نے این سی ٹی ای کے نوٹس کے خلاف عدالت کا رخ کیا۔ مدراس ہائی کورٹ کی بنچ نے جون 2025 میں کہا تھا کہ جن اساتذہ کا تقرر 29 جولائی 2011 سے پہلے کیا گیا تھا انہیں سروس میں رہنے کے لیے ٹی ای ٹی پاس کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پروموشن کے لیے ٹی ای ٹی پاس کرنا لازمی ہوگا۔
اس فیصلے پر اب سپریم کورٹ نے سروس اور پروموشن دونوں کے لیے ٹی ای ٹی کو کوالیفائی کرنا لازمی قرار دے دیا ہے۔ تاہم اقلیتی اداروں کا فیصلہ سپریم کورٹ کی لارجر بنچ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: