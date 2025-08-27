نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے قومی صدر کی کرسی کو لے کر سیاسی گلیاروں میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی ہے۔ پارٹی کے اندر اور باہر بحث کا ماحول ایسا ہے کہ نائب صدر کے انتخاب کے بعد کسی بھی وقت اس بڑے سیاسی ڈرامے کا کلائمکس آسکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے قومی صدر کوئی نیا چہرہ نہیں ہوں گے۔ یہ ان سینئر وزیروں یا لیڈروں میں سے ایک ہو گا، جو تنظیم میں وسیع تجربہ رکھتا ہو اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے ساتھ اچھا تال میل رکھتا ہو۔
بی جے پی-آر ایس ایس سنجیدہ بات چیت میں مصروف:
ذرائع کا کہنا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس نے اس معاملے پر سنجیدہ بات چیت شروع کردی ہے۔ اس عمل میں تقریباً 100 اہم لیڈروں، سابق صدور اور مرکزی وزراء سے رائے لی جارہی ہے تاکہ ایک نام پر متفقہ فیصلہ کیا جاسکے۔ پارٹی چاہتی ہے کہ انتخاب ایسا ہو کہ تمام دھڑے اور ریاستیں اسے قبول کریں اور تنظیمی کاموں میں توانائی پیدا ہو۔
دوڑ میں کون کون شامل ہیں؟:
ممکنہ ناموں میں شیوراج سنگھ چوہان، وسندھرا راجے، بھوپیندر یادو اور دھرمیندر پردھان جیسے بڑے لیڈر شامل ہیں۔ شیوراج کو تنظیم میں تجربے اور ہموار امیج کا فائدہ ہے، جب کہ وسندھرا راجے کو راجستھان کی سیاست میں طویل تجربے کی وجہ سے ایک مضبوط امیدوار سمجھا جاتا ہے۔ بھوپیندر یادو کو تنظیمی حکمت عملی کا ماہر سمجھا جاتا ہے، جب کہ دھرمیندر پردھان کو پارٹی میں ایک متوازن اور قابل قبول چہرہ کہا جاتا ہے۔
حکمت عملی کے پیچھے حساب کتاب:
پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بی جے پی اب اس مرحلے پر ہے جہاں صرف ذات یا علاقائی مساوات کی بنیاد پر قیادت کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے بعد پارٹی ایک نئے مشن پر کام کر رہی ہے۔ ایسے میں نیا صدر ایسا ہونا چاہیے جو تنظیمی قوت اور سیاسی وسعت دونوں میں اپنا کردار ادا کر سکے۔
بہار انتخابات پر نظر:
بی جے پی کے موجودہ قومی صدر جے پی نڈا کی میعاد 2020 سے چل رہی ہے۔ اسے 2024 کے لوک سبھا انتخابات اور تنظیمی عمل کی وجہ سے دو بار بڑھایا گیا۔ اب پارٹی نئے صدر کے انتخاب کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ امکان ہے کہ یہ اعلان ستمبر 2025 میں نائب صدر کے انتخاب کے بعد اور بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے کیا جا سکتا ہے۔ اگر بہار انتخابات کا اعلان پہلے کر دیا جاتا ہے تو یہ عمل انتخابات کے بعد تک ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔
ماہرین کیا کہتے ہیں:
پارٹی کے ایک سینئر لیڈر جو تنظیم کے قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں، نے بتایا کہ پارٹی کے سینئر لیڈر کئی لیڈروں سے مسلسل بات کر رہے ہیں۔ سب کی رائے جاننے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں جمہوری نظام ہے، یہاں کسی کے بیٹے، بیٹی یا رشتہ داروں کو نہیں، میرٹ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس لیے ہر بات کا فیصلہ بحث کے بعد ہی کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی فیصلے پر کوئی سوالیہ نشان نہ اٹھے۔
یوپی-گجرات: ریاستی صدر کے انتخابات کے بعد تیزی:
بی جے پی نے حال ہی میں مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، میزورم، پڈوچیری اور انڈمان نکوبار میں نئے ریاستی صدور کا تقرر کیا ہے۔ اب امید ہے کہ اتر پردیش، گجرات، کرناٹک، دہلی، ہریانہ اور پنجاب جیسی ریاستوں میں جلد ہی نئے صدور کا اعلان کیا جائے گا۔ اتر پردیش اور گجرات کو ترجیح دی جارہی ہے کیونکہ یہ ریاستیں سیاسی طور پر اہم ہیں۔ یہاں سے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو قومی کونسل کے اراکین کے طور پر منتخب کیا جائے گا، جو نئے صدر کی نامزدگی میں تجویز کنندگان کا کردار ادا کریں گے۔
یوپی گجرات میں کیا صورتحال ہے؟
حال ہی میں اتر پردیش میں 70 ضلعی صدور کی تقرری کی گیی ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جلد ہی ریاستی صدر کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ ریاستی صدر بھوپیندر سنگھ چودھری کی میعاد ختم ہو گئی ہے۔ اتر پردیش کی سیاسی اہمیت اور 2027 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کو دیکھتے ہوئے قومی صدر کے انتخاب سے پہلے یہ تقرری اہم ہے۔ ایک اور اہم ریاست گجرات میں موجودہ ریاستی صدر سی آر پاٹل مرکزی کابینہ کا حصہ ہیں۔ اس لیے نئے صدر کا انتخاب ضروری ہے۔
تنظیمی انتخابات دیگر ریاستوں میں بھی ہونے والے ہیں:
دیگر ریاستوں کے حالات پر نظر ڈالیں تو کرناٹک میں تنظیمی انتخابات میں تاخیر کی وجہ سے نئے ریاستی صدر کا تقرر نہیں کیا گیا ہے۔ موجودہ صدر بی واے وجیندر کو ایک اور میعاد ملنے کا امکان ہے۔ تریپورہ میں راجیو بھٹاچارجی 2022 سے ریاستی صدر ہیں، لیکن جلد ہی ایک نئے نام کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ مغربی بنگال میں سکانتا مجومدار کے مرکزی وزیر بننے کے بعد نئے صدر کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اگنی مترا پال اور لاکٹ چٹرجی جیسے نام زیر بحث ہیں۔ ہریانہ، دہلی اور پنجاب میں بھی جلد ہی تقرریاں ہونے کا امکان ہے۔
