پی ایم مودی نے میزورم میں ریلوے لائن کا افتتاح کیا، تین ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائی

اس موقعے پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ شمال مشرقی خطہ بھارت کی ترقی کا انجن بن رہا ہے۔

میزورم میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی
میزورم میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 13, 2025 at 12:38 PM IST

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی آج سنیچر کو میزورم، آسام اور منی پور کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ فی الوقت پی ایم مودی میزورم میں ہیں جہاں انہوں ریلوے لائن کا افتتاح کیا۔ اسی ساتھ وزیر اعظم نے میزورم کی راجدھانی ایزول میں 9 ہزار سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔

وزیر اعظم نریندر مودی نے 8,070 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے بنی بیربی-سائرنگ نئی ریلوے لائن کا افتتاح کیا، جو میزورم کی راجدھانی کو پہلی بار بھارتی ریل نیٹ ورک سے جوڑے گی۔ ایک مشکل پہاڑی علاقے میں تعمیر ہونے والے اس ریلوے لائن منصوبے میں پیچیدہ جغرافیائی خد و خال کی وجہ سے 45 سرنگیں بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں 55 بڑے پل اور 88 چھوٹے پل بھی شامل ہیں۔

اس موقعے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ میں یہاں میزورم کے لینگپوئی ہوائی اڈے پر ہوں۔ بدقسمتی سے خراب موسم کی وجہ سے میں ایزول میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو پا رہا ہوں، لیکن میں اس ذریعے سے بھی آپ کی محبت اور پیار کو محسوس کر سکتا ہوں۔

پی ایم مودی نے مزید کہا کہ ہمارے ملک میں ایک طویل عرصے سے کچھ سیاسی پارٹیاں ووٹ بینک کی سیاست کر رہی ہیں۔ ان کی توجہ ہمیشہ ان جگہوں پر رہی ہے جہاں زیادہ ووٹ اور سیٹیں تھیں۔ میزورم جیسی ریاستوں سمیت پورے شمال مشرق کو اس رویہ کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ہمارا نقطہ نظر بہت مختلف ہے، جن کو پہلے نظر انداز کیا جاتا تھا وہ اب سب سے آگے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی پسماندہ تھے اب مرکزی دھارے میں شامل ہیں۔ شمال مشرقی خطہ اب بھارت کا 'گروتھ انجن'' بننے جا رہا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ صرف ریل لنک نہیں ہے بلکہ یہ تبدیلی کی لائف لائن ہے۔ یہ میزورم کے لوگوں کی زندگی اور معاش میں انقلابی تبدیلیاں لائے گا۔ میزورم کے کسان اور کاروباری ملک بھر میں زیادہ سے زیادہ منڈیوں تک پہنچ سکیں گے۔ لوگوں کے پاس تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے مزید اختیارات ہوں گے۔ اس سے سیاحت، ٹرانسپورٹ اور مہمان نوازی کے شعبوں میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔

اس سے قبل میزورم کے وزیر اعلیٰ لالدوہوما نے کہا کہ آج ہماری ریاست کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ ہمیں بیرابی-سائرنگ ریلوے اور سائرنگ ریلوے اسٹیشن کے افتتاح کے لیے میزورم میں وزیر اعظم کا خیرمقدم کرتے ہوئے بے حد فخر ہے۔ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے جو ہمارے رابطے اور ترقی کے سفر میں ایک نئے باب کا اضافہ کرے گی۔ آج یہاں وزیر اعظم کی موجودگی شمال مشرق کی ترقی کے تئیں آپ کے غیر متزلزل عزم اور ایک جامع، باہم مربوط بھارت کے وژن کی مضبوط علامت ہے۔ یہ ریلوے لائن صرف انجینئرنگ کا کارنامہ نہیں ہے۔ یہ جامعیت، قومی یکجہتی اور ہمارے لوگوں کی مشترکہ امنگوں کی علامت ہے۔ یہ میزورم کو باقی بھارت اور بھارت کے باقی حصوں کو میزورم کے قریب لاتا ہے۔

یہاں سے وزیر اعظم منی پور جائیں گے۔ خیال رہے کہ منی میں 2023 میں تشدد ہونے کے بعد سے 862 دن ہو چکے ہیں اور اس عرصے میں وزیر اعظم مودی کا ریاست کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس عرصے کے دوران اپوزیشن پی ایم مودی کو مسلسل گھیرتی رہی کہ وہ منی پور کیوں نہیں جا رہے ہیں۔

