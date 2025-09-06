ETV Bharat / bharat

ممبئی کو بم دھماکوں سے خوفزدہ کرنے کی دھمکی، ملزم اشونی نوئیڈا سے گرفتار، چار سو کلو آر ڈی ایکس لگانے کی دی تھی دھمکی

معلومات کے مطابق ملزم اصل میں بہار کا رہنے والا ہے۔ ممبئی پولیس نے گرفتاری کے لیے نوئیڈا پولیس سے تعاون مانگا تھا۔

noida police arrested ashwin kumar supra for making bomb blast threat in mumbai Urdu News
ممبئی میں دھماکے کی دھمکی دینے والا ملزم نوئیڈا سے گرفتار (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 6, 2025 at 12:31 PM IST

4 Min Read

نئی دہلی/نوئیڈا: نوئیڈا پولیس نے ممبئی میں گنیش چترتی پر دھماکے کی دھمکی دینے والے ملزم کو گرفتار کر کے ممبئی پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ سی پی لکشمی سنگھ نے اطلاع ملتے ہی ٹیمیں تشکیل دیں اور ملزم اشونی کو گرفتار کرلیا۔ سوات کی ٹیم نے سیکٹر 113 تھانے کے علاقے میں رہنے والے ملزم کو پکڑ کر ممبئی پولیس کے حوالے کر دیا۔ جوائنٹ سی پی راجیو نارائن مشرا اور سوات ٹیم نے سی پی کے حکم پر یہ کارروائی کی۔

کیا ہے سارا معاملہ

ممبئی کرائم برانچ نے بتایا کہ اشون کمار سپرا (50) کو ممبئی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے کے الزام میں اتر پردیش کے نوئیڈا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم اصل میں بہار کا رہنے والا ہے۔ دھمکی دینے میں استعمال ہونے والا اس کا فون اور سم کارڈ ضبط کر لیا گیا ہے۔ اسے نوئیڈا سے ممبئی لایا جا رہا ہے۔ مزید تفتیش کی جائے گی۔

ممبئی میں دھماکے کی دھمکی

خبر کے مطابق ملزم اشون کمار نے ممبئی میں دھماکے کی دھمکی دی تھی، دھمکی میں کہا گیا تھا کہ لشکر جہادی کے 14 دہشت گرد شہر میں آچکے ہیں، دہشت گرد 34 گاڑیوں میں 400 کلو آر ڈی ایکس ڈال کر بڑا دھماکہ کرنے جارہے ہیں، جس سے ایک کروڑ لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ ملزم نے یہ پیغام ممبئی پولیس کو واٹس ایپ پر بھیجا تھا۔

گنیش چترتھی پر دھماکہ کرنے کی دھمکی دینے والے کو گرفتار کر لیا گیا

ممبئی پولیس کے جوائنٹ سی پی کرائم نے گوتم بدھ نگر کے کمشنر لکشمی سنگھ سے رابطہ کیا تھا اور ملزم کے ان پٹ کو شیئر کیا تھا اور گرفتاری کے لیے تعاون کی درخواست کی تھی۔ جس پر پولیس کمشنر لکشمی سنگھ اور جوائنٹ سی پی راجیو نارائن مشرا نے سوات ٹیم کو ملزم کی گرفتاری کے لیے تعینات کیا۔ ملزم نے اپنا نمبر بند کر رکھا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے مقامی انٹیلی جنس، نگرانی اور کریانہ کی دکان سے ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر ملزم کو سیکٹر 79 کی ایک سوسائٹی میں پکڑ لیا۔ اس کی شناخت کی تصدیق کے بعد اسے گرفتار کر کے ممبئی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔

گرفتار کرنے والی ٹیم کو 25 ہزار کا انعام دیا جائے گا

پولیس سے موصولہ اطلاع کے مطابق اشونی کی عمر 50 سال ہے، وہ واستو اور علم نجوم کا کام کرتا ہے، اصل میں وہ پٹنہ کا رہنے والا ہے اور اس وقت تھانہ 113 کے علاقے میں واقع سیکٹر 79 کی ایک سوسائٹی میں رہ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی کے دور سے گزر رہا ہے۔ پولیس ٹیم نے سورکھا گاؤں سے اس شخص کو بھی گرفتار کیا ہے جس کی سم ملزم استعمال کرتا تھا۔ پولیس کمشنر لکشمی سنگھ نے سوات ٹیم کو 25000 انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

دہلی کے 50 اسکولوں کو بم کی تازہ دھمکیاں، پولیس ہائی الرٹ

دہلی: تین دنوں میں 9 اسکولز کو بم کی دھمکی، عآپ اور بی جے پی میں لفظی جنگ

بم کی دھمکی کے بعد دہلی برمنگھم پرواز کا رخ ریاض کی طرف موڑ دیا گیا: ایئر انڈیا

2006 ممبئی ٹرین دھماکہ کیس میں ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ثبوت کی کمی کے باعث تمام ملزمان بری

جانیں بھارت کا بنکر بسٹر بم امریکی بنکر بسٹر بم سے کتنا مختلف، کیا پاکستان کے پاس بھی ہے یہ تباہ کن ہتھیار؟

'پرواز میں بم ہے، سب مر جائیں گے'؛ افواہ پھیلانے والے کینیڈین شہری کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، وزارت داخلہ سے اجازت طلب

For All Latest Updates

TAGGED:

BOMB BLAST THREAT AT MUMBAINOIDA POLICE ARRESTED ACCUSEDMUMBAI BOMB THREAT ACCUSED ARRESTEDMUMBAI BOMB BLAST THREATS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.