ممبئی کو بم دھماکوں سے خوفزدہ کرنے کی دھمکی، ملزم اشونی نوئیڈا سے گرفتار، چار سو کلو آر ڈی ایکس لگانے کی دی تھی دھمکی
معلومات کے مطابق ملزم اصل میں بہار کا رہنے والا ہے۔ ممبئی پولیس نے گرفتاری کے لیے نوئیڈا پولیس سے تعاون مانگا تھا۔
Published : September 6, 2025 at 12:31 PM IST
نئی دہلی/نوئیڈا: نوئیڈا پولیس نے ممبئی میں گنیش چترتی پر دھماکے کی دھمکی دینے والے ملزم کو گرفتار کر کے ممبئی پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ سی پی لکشمی سنگھ نے اطلاع ملتے ہی ٹیمیں تشکیل دیں اور ملزم اشونی کو گرفتار کرلیا۔ سوات کی ٹیم نے سیکٹر 113 تھانے کے علاقے میں رہنے والے ملزم کو پکڑ کر ممبئی پولیس کے حوالے کر دیا۔ جوائنٹ سی پی راجیو نارائن مشرا اور سوات ٹیم نے سی پی کے حکم پر یہ کارروائی کی۔
کیا ہے سارا معاملہ
ممبئی کرائم برانچ نے بتایا کہ اشون کمار سپرا (50) کو ممبئی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے کے الزام میں اتر پردیش کے نوئیڈا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم اصل میں بہار کا رہنے والا ہے۔ دھمکی دینے میں استعمال ہونے والا اس کا فون اور سم کارڈ ضبط کر لیا گیا ہے۔ اسے نوئیڈا سے ممبئی لایا جا رہا ہے۔ مزید تفتیش کی جائے گی۔
#WATCH | Maharashtra | The accused Ashwin Kumar Supra has been brought to Mumbai by the Mumbai Crime Branch. He was arrested earlier today from Noida by the Mumbai Crime Branch for making bomb blast threats in Mumbai.— ANI (@ANI) September 6, 2025
(Source: Mumbai Crime Branch) https://t.co/rsA8XG1S5N pic.twitter.com/afDYoCEApY
ممبئی میں دھماکے کی دھمکی
خبر کے مطابق ملزم اشون کمار نے ممبئی میں دھماکے کی دھمکی دی تھی، دھمکی میں کہا گیا تھا کہ لشکر جہادی کے 14 دہشت گرد شہر میں آچکے ہیں، دہشت گرد 34 گاڑیوں میں 400 کلو آر ڈی ایکس ڈال کر بڑا دھماکہ کرنے جارہے ہیں، جس سے ایک کروڑ لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ ملزم نے یہ پیغام ممبئی پولیس کو واٹس ایپ پر بھیجا تھا۔
Maharashtra | One Ashwin Kumar Supra (50) arrested from Noida, Uttar Pradesh by Mumbai Crime Branch for making bomb blast threats in Mumbai. The main originally hails from Bihar. His phone and SIM card that were used to make the threat have been seized. He is being brought from…— ANI (@ANI) September 6, 2025
گنیش چترتھی پر دھماکہ کرنے کی دھمکی دینے والے کو گرفتار کر لیا گیا
ممبئی پولیس کے جوائنٹ سی پی کرائم نے گوتم بدھ نگر کے کمشنر لکشمی سنگھ سے رابطہ کیا تھا اور ملزم کے ان پٹ کو شیئر کیا تھا اور گرفتاری کے لیے تعاون کی درخواست کی تھی۔ جس پر پولیس کمشنر لکشمی سنگھ اور جوائنٹ سی پی راجیو نارائن مشرا نے سوات ٹیم کو ملزم کی گرفتاری کے لیے تعینات کیا۔ ملزم نے اپنا نمبر بند کر رکھا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے مقامی انٹیلی جنس، نگرانی اور کریانہ کی دکان سے ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر ملزم کو سیکٹر 79 کی ایک سوسائٹی میں پکڑ لیا۔ اس کی شناخت کی تصدیق کے بعد اسے گرفتار کر کے ممبئی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔
گرفتار کرنے والی ٹیم کو 25 ہزار کا انعام دیا جائے گا
پولیس سے موصولہ اطلاع کے مطابق اشونی کی عمر 50 سال ہے، وہ واستو اور علم نجوم کا کام کرتا ہے، اصل میں وہ پٹنہ کا رہنے والا ہے اور اس وقت تھانہ 113 کے علاقے میں واقع سیکٹر 79 کی ایک سوسائٹی میں رہ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی کے دور سے گزر رہا ہے۔ پولیس ٹیم نے سورکھا گاؤں سے اس شخص کو بھی گرفتار کیا ہے جس کی سم ملزم استعمال کرتا تھا۔ پولیس کمشنر لکشمی سنگھ نے سوات ٹیم کو 25000 انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔