ETV Bharat / bharat

'یہ درندے ہیں، انہوں نے جہیز کیلئے میری بیٹی کو جلا کر مار ڈالا'، لڑکی کے باپ کا درد چھلک پڑا - NOIDA DOWRY MURDER CASE

متوفیہ کے باپ نے ملزمان کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ملزمین کے گھر پر بلڈوزر چلانے کا مطالبہ کیا۔

متوفیہ کے باپ اور ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوا ملزم شوہر
متوفیہ کے باپ اور ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوا ملزم شوہر (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 25, 2025 at 12:09 AM IST

4 Min Read

نئی دہلی/نوئیڈا: گریٹر نوئیڈا کے سرسا گاؤں میں مبینہ طور پر جہیز کے لیے ایک شادی شدہ خاتون کو زندہ جلانے کے دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد خواتین کے تحفظ کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ لڑکی کے باپ نے ملزم اور اس کے اہل خانہ کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پولیس کی کارروائی سے مطمئن ہیں۔ ان کی بیٹی کو جلانے والے 'راکششوں' کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اسی دوران ملزم شوہر وپن بھاٹی کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور عدالت نے اسے 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔

ملزم کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیجے جانے پر متاثرہ کے والد بھکھاری سنگھ پائلا نے کہا کہ ''ہمارے وکیل کارروائی کریں گے، انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اسے حراست میں بھیج دیا گیا ہے، ہم پولیس کی کارروائی سے مطمئن ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمیں انصاف دے گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سی ایم یوگی نے 'چھوٹے مجرموں' پر بلڈوزر چلاتے ہوئے اور پھر یہ لوگ تو بڑے مجرم ہیں جنہوں نے میری بیٹی کو زندہ جلا دیا۔''

واقعے پر سیاسی رہنماؤں کے رد عمل

اس واقعے کے بعد سیاسی لیڈران خواتین کے تحفظ پر تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جے ڈی یو کے رہنما کے سی تیاگی نے کہا، "آزادی کے 75 سال بعد بھی بھارت جیسے ملک میں جہیز کے لیے خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے جو کہ کسی بھی دوسری صورت حال سے زیادہ شرمناک ہے۔ سخت قوانین بنائے جائیں تاکہ ایسے لوگوں کو سزا مل سکے..."

اس سے پہلے کانگریس لیڈر سپریہ شرینیت نے کہا، "آدھا ملک جاننا چاہتا ہے کہ خواتین کے خلاف جرائم کب رکیں گے... خواتین دفتروں، گھروں میں محفوظ نہیں ہیں... جہیز کی لالچ میں خواتین کو قتل کرنے والوں کو سزائے موت دی جانی چاہیے... مجرموں کو ہمیشہ تحفظ ملتا ہے اور سوال اٹھیں گے کہ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے بے خوف ہو رہے ہیں؟"

متعلقہ خبر: نوئیڈا: جہیز کےلیے بیوی کو آگ لگا کر قتل کرنے والا وپن پولیس فائرنگ میں زخمی

قابل ذکر ہے کہ اس معاملے میں ملزم وپن بھاٹی کو عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ ملزم کی ماں اور متوفیہ کی ساس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جہیز کے لیے قتل کے ملزم شوہر وپن بھاٹی کو پولیس نے مبینہ انکاؤنٹر میں زخمی کر دیا۔ جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔

ملزم کا دعویٰ بیوی نے کی خودکشی

ملزم وپن بھاٹی نے کہا، "مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں نے اسے نہیں مارا، وہ خود ہی مر گئی، میاں بیوی میں اکثر لڑائی ہوتی ہے، یہ بہت عام بات ہے۔"

متوفیہ کے باپ بھکھاری سنگھ نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی دسمبر سنہ 2016 میں سرسا گاؤں میں ہوئی تھی۔ شادی میں ایک اسکارپیو کار اور دیگر سامان دیا گیا تھاؕ۔ ان کا الزام ہے کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود سسرال والوں نے 35 لاکھ روپے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے وہ بیٹی کو ہراساں کرتے تھے۔ والد نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ایک اور موٹر سائیکل دی، لیکن ہراسانی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔

مزید پڑھیں:

اترپردیش میں کھانا دینے میں تاخیر پر بیوی کا قتل، شوہر نے لوہے کی سلاخ سے سر پر کیا حملہ

جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر شوہر نے تین طلاق دی، بیوی نے عرغمال بنانے کا لگایا الزام

نئی نسل کی نئی سوچ، دولہے نے جہیز میں ملے 31 لاکھ روپے واپس کر دیے، ایک روپے میں شادی کی

نئی دہلی/نوئیڈا: گریٹر نوئیڈا کے سرسا گاؤں میں مبینہ طور پر جہیز کے لیے ایک شادی شدہ خاتون کو زندہ جلانے کے دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد خواتین کے تحفظ کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ لڑکی کے باپ نے ملزم اور اس کے اہل خانہ کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پولیس کی کارروائی سے مطمئن ہیں۔ ان کی بیٹی کو جلانے والے 'راکششوں' کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اسی دوران ملزم شوہر وپن بھاٹی کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور عدالت نے اسے 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔

ملزم کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیجے جانے پر متاثرہ کے والد بھکھاری سنگھ پائلا نے کہا کہ ''ہمارے وکیل کارروائی کریں گے، انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اسے حراست میں بھیج دیا گیا ہے، ہم پولیس کی کارروائی سے مطمئن ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمیں انصاف دے گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سی ایم یوگی نے 'چھوٹے مجرموں' پر بلڈوزر چلاتے ہوئے اور پھر یہ لوگ تو بڑے مجرم ہیں جنہوں نے میری بیٹی کو زندہ جلا دیا۔''

واقعے پر سیاسی رہنماؤں کے رد عمل

اس واقعے کے بعد سیاسی لیڈران خواتین کے تحفظ پر تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جے ڈی یو کے رہنما کے سی تیاگی نے کہا، "آزادی کے 75 سال بعد بھی بھارت جیسے ملک میں جہیز کے لیے خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے جو کہ کسی بھی دوسری صورت حال سے زیادہ شرمناک ہے۔ سخت قوانین بنائے جائیں تاکہ ایسے لوگوں کو سزا مل سکے..."

اس سے پہلے کانگریس لیڈر سپریہ شرینیت نے کہا، "آدھا ملک جاننا چاہتا ہے کہ خواتین کے خلاف جرائم کب رکیں گے... خواتین دفتروں، گھروں میں محفوظ نہیں ہیں... جہیز کی لالچ میں خواتین کو قتل کرنے والوں کو سزائے موت دی جانی چاہیے... مجرموں کو ہمیشہ تحفظ ملتا ہے اور سوال اٹھیں گے کہ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے بے خوف ہو رہے ہیں؟"

متعلقہ خبر: نوئیڈا: جہیز کےلیے بیوی کو آگ لگا کر قتل کرنے والا وپن پولیس فائرنگ میں زخمی

قابل ذکر ہے کہ اس معاملے میں ملزم وپن بھاٹی کو عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ ملزم کی ماں اور متوفیہ کی ساس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جہیز کے لیے قتل کے ملزم شوہر وپن بھاٹی کو پولیس نے مبینہ انکاؤنٹر میں زخمی کر دیا۔ جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔

ملزم کا دعویٰ بیوی نے کی خودکشی

ملزم وپن بھاٹی نے کہا، "مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں نے اسے نہیں مارا، وہ خود ہی مر گئی، میاں بیوی میں اکثر لڑائی ہوتی ہے، یہ بہت عام بات ہے۔"

متوفیہ کے باپ بھکھاری سنگھ نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی دسمبر سنہ 2016 میں سرسا گاؤں میں ہوئی تھی۔ شادی میں ایک اسکارپیو کار اور دیگر سامان دیا گیا تھاؕ۔ ان کا الزام ہے کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود سسرال والوں نے 35 لاکھ روپے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے وہ بیٹی کو ہراساں کرتے تھے۔ والد نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ایک اور موٹر سائیکل دی، لیکن ہراسانی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔

مزید پڑھیں:

اترپردیش میں کھانا دینے میں تاخیر پر بیوی کا قتل، شوہر نے لوہے کی سلاخ سے سر پر کیا حملہ

جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر شوہر نے تین طلاق دی، بیوی نے عرغمال بنانے کا لگایا الزام

نئی نسل کی نئی سوچ، دولہے نے جہیز میں ملے 31 لاکھ روپے واپس کر دیے، ایک روپے میں شادی کی

For All Latest Updates

TAGGED:

DOWRY CASEDADRI DOWRY MURDER CASEDOWRY MURDER ACCUSED VIPIN BHATIWOMEN DOWRY DEATH IN NOIDANOIDA DOWRY MURDER CASE

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.