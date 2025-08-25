نئی دہلی/نوئیڈا: گریٹر نوئیڈا کے سرسا گاؤں میں مبینہ طور پر جہیز کے لیے ایک شادی شدہ خاتون کو زندہ جلانے کے دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد خواتین کے تحفظ کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ لڑکی کے باپ نے ملزم اور اس کے اہل خانہ کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پولیس کی کارروائی سے مطمئن ہیں۔ ان کی بیٹی کو جلانے والے 'راکششوں' کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اسی دوران ملزم شوہر وپن بھاٹی کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور عدالت نے اسے 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔
#WATCH | Greater Noida dowry murder case | Dadri, Uttar Pradesh: On the accused being sent to 14-day Judicial Custody, the victim's father Bhikhari Singh Payla says, " our lawyer will take action. the administration is working in our favour that he has been sent to custody... we… pic.twitter.com/PBfA6EAmyt— ANI (@ANI) August 24, 2025
ملزم کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیجے جانے پر متاثرہ کے والد بھکھاری سنگھ پائلا نے کہا کہ ''ہمارے وکیل کارروائی کریں گے، انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اسے حراست میں بھیج دیا گیا ہے، ہم پولیس کی کارروائی سے مطمئن ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمیں انصاف دے گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سی ایم یوگی نے 'چھوٹے مجرموں' پر بلڈوزر چلاتے ہوئے اور پھر یہ لوگ تو بڑے مجرم ہیں جنہوں نے میری بیٹی کو زندہ جلا دیا۔''
واقعے پر سیاسی رہنماؤں کے رد عمل
اس واقعے کے بعد سیاسی لیڈران خواتین کے تحفظ پر تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جے ڈی یو کے رہنما کے سی تیاگی نے کہا، "آزادی کے 75 سال بعد بھی بھارت جیسے ملک میں جہیز کے لیے خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے جو کہ کسی بھی دوسری صورت حال سے زیادہ شرمناک ہے۔ سخت قوانین بنائے جائیں تاکہ ایسے لوگوں کو سزا مل سکے..."
#WATCH | Greater Noida dowry murder case | Delhi: JDU leader KC Tyagi says, " even after 75 years of independence, a dowry harassment incident happening in a country like india is a situation more shameful than anything else. stricter laws should be made, so that such people can… pic.twitter.com/RSqQpbMx4i— ANI (@ANI) August 24, 2025
اس سے پہلے کانگریس لیڈر سپریہ شرینیت نے کہا، "آدھا ملک جاننا چاہتا ہے کہ خواتین کے خلاف جرائم کب رکیں گے... خواتین دفتروں، گھروں میں محفوظ نہیں ہیں... جہیز کی لالچ میں خواتین کو قتل کرنے والوں کو سزائے موت دی جانی چاہیے... مجرموں کو ہمیشہ تحفظ ملتا ہے اور سوال اٹھیں گے کہ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے بے خوف ہو رہے ہیں؟"
#WATCH | Delhi | On the Noida dowry murder case, Congress leader Supriya Shrinate says, " half of the nation wants to know when crimes against women will stop... women are not safe in offices, homes... people who kill women for the greed of dowry should be hanged to death...… pic.twitter.com/eWvmsFq7g3— ANI (@ANI) August 24, 2025
قابل ذکر ہے کہ اس معاملے میں ملزم وپن بھاٹی کو عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ ملزم کی ماں اور متوفیہ کی ساس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جہیز کے لیے قتل کے ملزم شوہر وپن بھاٹی کو پولیس نے مبینہ انکاؤنٹر میں زخمی کر دیا۔ جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔
ملزم کا دعویٰ بیوی نے کی خودکشی
ملزم وپن بھاٹی نے کہا، "مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں نے اسے نہیں مارا، وہ خود ہی مر گئی، میاں بیوی میں اکثر لڑائی ہوتی ہے، یہ بہت عام بات ہے۔"
متوفیہ کے باپ بھکھاری سنگھ نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی دسمبر سنہ 2016 میں سرسا گاؤں میں ہوئی تھی۔ شادی میں ایک اسکارپیو کار اور دیگر سامان دیا گیا تھاؕ۔ ان کا الزام ہے کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود سسرال والوں نے 35 لاکھ روپے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے وہ بیٹی کو ہراساں کرتے تھے۔ والد نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ایک اور موٹر سائیکل دی، لیکن ہراسانی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
