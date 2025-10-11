طالبان کی اہم شرط: افغان وزیر خارجہ متقی کی پریس کانفرنس میں کوئی خاتون صحافی موجود نہیں
افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی دہلی پہنچ گئے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورۂ بھارت ہے۔
Published : October 11, 2025 at 12:47 AM IST
نئی دہلی: افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی پریس کانفرنس میں صرف چند صحافیوں نے شرکت کی جبکہ خواتین صحافی غیر حاضر تھیں۔
متقی نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ وسیع بات چیت کے چند گھنٹے بعد نئی دہلی میں افغان سفارت خانے میں پریس کانفرنس کی۔ میڈیا بریفنگ میں صحافیوں کو مدعو کرنے کا فیصلہ وزیر خارجہ کے ہمراہ طالبان حکام نے کیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ ہندوستانی فریق نے افغان وفد کو تجویز دی تھی کہ خواتین صحافیوں کو بھی اس تقریب میں مدعو کیا جانا چاہیے۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق پر قدغن لگانے پر طالبان حکومت کو مختلف ممالک کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
متقی نے افغانستان میں خواتین کی حالت زار کے بارے میں براہ راست سوال کو ٹال دیا، لیکن کہا کہ ہر ملک کے اپنے رسم و رواج، قوانین اور اصول ہوتے ہیں اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک کی مجموعی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
متقی نے نشاندہی کی کہ طالبان کی حکومت سے پہلے افغانستان میں روزانہ 200 سے 400 افراد ہلاک ہوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ "ان چار سالوں میں ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا، قانون نافذ ہے، اور سب کے حقوق ہیں، جو لوگ پروپیگنڈہ کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ "ہر ملک کے اپنے رسم و رواج، قوانین اور اصول ہوتے ہیں اور وہ ان کے مطابق چلتے ہیں، یہ درست نہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جائے، اگر لوگ نظام اور قوانین سے خوش نہیں تو امن کیوں لوٹا؟"