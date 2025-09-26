'دی بیڈز آف بالی ووڈ' کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے میں سمیر وانکھیڑے کو جھٹکا، عدالت نے کہا کیس قابل سماعت نہیں
ویب سیریز سے متعلق ہتک عزت کےمعاملے میں سمیر وانکھیڑے کو دھچکا لگا ہے۔عدالت نے وانکھیڑے کو اپنی عرضی میں ترمیم کرنے کو کہا ہے۔
Published : September 26, 2025 at 5:06 PM IST
نئی دہلی: سمیر وانکھیڑے کو آج دہلی ہائی کورٹ سے اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے خلاف ان کے نیٹ فلکس شو "دی بیڈز آف بالی ووڈ" کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے میں کوئی راحت نہیں ملی۔ عدالت نے قرار دیا کہ کیس قابل سماعت نہیں۔ تاہم، عدالت نے سمیر وانکھیڑے کو اپنی درخواست میں ترمیم کرنے اور اسے دوبارہ دائر کرنے کی اجازت دی۔
نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سابق افسر سمیر وانکھیڑے نے دہلی ہائی کورٹ میں نیٹ فلکس، شاہ رخ خان اور آریان خان ڈرگ کیس ویب سیریز "دی بیڈیز آف بالی ووڈ" کے پروڈیوسروں کے خلاف سیریز میں ان کی تصویر کشی کرنے پر مقدمہ دائر کیا۔ وانکھیڑے نے شاہ رخ خان، ان کی اہلیہ گوری خان کی کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ اور دیگر فریقوں سے ₹2 کروڑ کا ہرجانہ طلب کیا۔
سمیر وانکھیڑے نے دہلی ہائی کورٹ میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا۔ تاہم جمعہ کو دہلی ہائی کورٹ نے انہیں کوئی راحت نہیں دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ کیس قابل سماعت نہیں۔
وانکھیڑے نے شاہ رخ خان اور گوری خان کی ملکیت والی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، او ٹی ٹی پلیٹ فارم نیٹ فلکس اور دیگر کے خلاف ریڈ چلیز کی طرف سے تیار کردہ جھوٹی، بدنیتی پر مبنی اور ہتک آمیز ویڈیو سے ہونے والے نقصانات کے لیے مستقل اور لازمی حکم امتناعی، اعلانیہ ریلیف اور ہرجانے کا مطالبہ کیا تھا۔
سمیر وانکھیڑے نے درخواست میں کہا ہے کہ "دی بیڈز آف بالی ووڈ" کی پہلی قسط میں سمیر وانکھیڑے سے متاثر ایک کردار بالی ووڈ کی ایک پارٹی کے باہر پہنچ کر منشیات کا استعمال کرنے والے لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ وانکھیڈے نے الزام لگایا کہ "دی بیڈز آف بالی ووڈ" کو "جان بوجھ کر بنایا گیا اور اس کی شبیہ کو جانبدارانہ انداز میں خراب کرنے کی نیت سے پیش کیا گیا۔ بیان میں، وانکھیڈے نے مزید کہا کہ ان کے کردار کو ناشائستہ اشارے کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے، خاص طور پر جب وہ درمیانی انگلی دکھاتا ہے، جو قومی نشان کا حصہ ہے، "ستیامیوا جیتے" کا نعرہ لگاتے ہوئے۔ یہ ایکٹ نیشنل آنر کی توہین کی روک تھام ایکٹ 1971 کی دفعات کی سنگین خلاف ورزی ہے جس میں قانونی سزا کا بندوبست کیا گیا ہے۔