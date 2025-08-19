ETV Bharat / bharat

'کوئی نئی تعمیر یا انہدام نہیں ہوگی'، سپریم کورٹ کا مہرولی درگاہ اور تاریخی ڈھانچوں پر ڈی ڈی اے کو سخت حکم - SUPREME COURT ON DARGAH

سپریم کورٹ کے جسٹس بی وی ناگرتھنا اور جسٹس آر مہادیون کی بنچ نے ڈی ڈی اے سے پوچھا کہ آپ کیوں گرانا چاہتے ہیں؟

سپریم کورٹ
سپریم کورٹ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 19, 2025 at 6:15 PM IST

2 Min Read

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے دہلی کے مہرولی میں واقع عاشق اللہ درگاہ اور صوفی سنت بابا شیخ فرید الدین کی چلہ گاہ کو لے کر ایک اہم حکم دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہاں کوئی نئی تعمیر یا تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس کیس کی سماعت جسٹس بی وی ناگرتھنا اور جسٹس آر مہادیون کی بنچ نے کی۔

سماعت کے دوران جسٹس ناگرتنا نے دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے پوچھا کہ آپ اسے کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ جس پر ڈی ڈی اے نے جواب دیا کہ یہ علاقہ جنگلاتی علاقہ ہے اور ہمیں درگاہ کے قریب اضافی تعمیرات پر اعتراض ہے۔

ایڈوکیٹ نظام پاشا نے دلیل دی کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے اس درگاہ کو 12ویں صدی کی یادگار مانا ہے۔ اس لیے کسی بھی مذہبی کمیٹی کی رائے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہاں کوئی غیر مجاز تعمیر نہیں ہے۔ ڈی ڈی اے نے کہا کہ وہ ڈھانچے کے صرف اس حصے کی حفاظت کرے گا جس کی حفاظت کے لیے اے ایس آئی کہے گا۔

یہ تنازعہ ایک پی آئی ایل سے شروع ہوا، جس میں دہلی ہائی کورٹ سے کہا گیا کہ وہ درگاہ اور چلہ گاہ کے انہدام کو روکے۔ ہائی کورٹ نے درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ یہ یادگاریں محفوظ یادگار نہیں ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی۔

موجودہ صورتحال میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی - سپریم کورٹ

سپریم کورٹ نے فی الحال واضح کیا ہے کہ درگاہ اور چلہ گاہ کی موجودہ صورتحال میں کوئی چھیڑ چھاڑ، انہدام یا نئی تعمیر نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال مہرولی کی ان تاریخی اور مذہبی عمارتوں کو کسی بھی طرح کی انہدامی کارروائی سے تحفظ حاصل ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

نظام الدین درگاہ حادثہ: چھت گرنے سے چھ لوگوں کی موت، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج

'محبت کے معاملات کو چھوڑ دیں': نابالغ لڑکی کی شادی کے معاملے میں سپریم کورٹ کا تبصرہ

اے ایم یو وی سی تقرری معاملہ: سپریم کورٹ نے انتخاب میں شوہر کی شمولیت پر سوال اٹھائے

'اگر مسافر گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہیں تو ٹول کیوں ادا کریں؟' سپریم کورٹ نے نہائی سے پوچھا سوال

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے دہلی کے مہرولی میں واقع عاشق اللہ درگاہ اور صوفی سنت بابا شیخ فرید الدین کی چلہ گاہ کو لے کر ایک اہم حکم دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہاں کوئی نئی تعمیر یا تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس کیس کی سماعت جسٹس بی وی ناگرتھنا اور جسٹس آر مہادیون کی بنچ نے کی۔

سماعت کے دوران جسٹس ناگرتنا نے دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے پوچھا کہ آپ اسے کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ جس پر ڈی ڈی اے نے جواب دیا کہ یہ علاقہ جنگلاتی علاقہ ہے اور ہمیں درگاہ کے قریب اضافی تعمیرات پر اعتراض ہے۔

ایڈوکیٹ نظام پاشا نے دلیل دی کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے اس درگاہ کو 12ویں صدی کی یادگار مانا ہے۔ اس لیے کسی بھی مذہبی کمیٹی کی رائے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہاں کوئی غیر مجاز تعمیر نہیں ہے۔ ڈی ڈی اے نے کہا کہ وہ ڈھانچے کے صرف اس حصے کی حفاظت کرے گا جس کی حفاظت کے لیے اے ایس آئی کہے گا۔

یہ تنازعہ ایک پی آئی ایل سے شروع ہوا، جس میں دہلی ہائی کورٹ سے کہا گیا کہ وہ درگاہ اور چلہ گاہ کے انہدام کو روکے۔ ہائی کورٹ نے درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ یہ یادگاریں محفوظ یادگار نہیں ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی۔

موجودہ صورتحال میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی - سپریم کورٹ

سپریم کورٹ نے فی الحال واضح کیا ہے کہ درگاہ اور چلہ گاہ کی موجودہ صورتحال میں کوئی چھیڑ چھاڑ، انہدام یا نئی تعمیر نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال مہرولی کی ان تاریخی اور مذہبی عمارتوں کو کسی بھی طرح کی انہدامی کارروائی سے تحفظ حاصل ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

نظام الدین درگاہ حادثہ: چھت گرنے سے چھ لوگوں کی موت، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج

'محبت کے معاملات کو چھوڑ دیں': نابالغ لڑکی کی شادی کے معاملے میں سپریم کورٹ کا تبصرہ

اے ایم یو وی سی تقرری معاملہ: سپریم کورٹ نے انتخاب میں شوہر کی شمولیت پر سوال اٹھائے

'اگر مسافر گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہیں تو ٹول کیوں ادا کریں؟' سپریم کورٹ نے نہائی سے پوچھا سوال

For All Latest Updates

TAGGED:

MEHRAULI DARGAHDELHI DEVELOPMENT AUTHORITYARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIADDA AND ASISUPREME COURT ON DARGAH

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.