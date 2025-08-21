گوہاٹی: اب آسام میں 18 سال سے زیادہ عمر کے کسی بھی شہری کو نیا آدھار کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا۔ یہ اہم فیصلہ جمعرات کو ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں لیا گیا۔ ریاستی حکومت کی ہفتہ وار کابینہ کی میٹنگ کوئینادھرا، گوہاٹی کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ کابینہ اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔
وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے پریس کانفرنس میں کابینہ کے فیصلوں کی جانکاری دی۔ انہوں نے کہا، "آج کابینہ کی میٹنگ میں لیے گئے فیصلے کے مطابق ریاست میں 18 سال سے زیادہ عمر کے کسی بھی فرد کو کوئی نیا آدھار کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا۔ تاہم، ایس ٹی، ایس سی اور چائے کے باغوں میں کام کرنے والے طبقوں کے لوگوں کے لیے 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ایک سال کے لیے آدھار کارڈ ملے گا۔ اس زمرے کے کچھ لوگوں کو ابھی تک آدھار کارڈ نہیں ملے ہیں۔"
سرما نے کہا کہ دیگر ذاتوں کے لوگوں کے لیے جنہیں ابھی تک آدھار کارڈ نہیں ملے ہیں، درخواست دینے کا وقت ستمبر مقرر کیا گیا ہے۔ ستمبر کے مہینے کے بعد 18 سال سے زیادہ عمر کا کوئی بھی فرد آدھار کارڈ کے لیے درخواست نہیں دے سکے گا۔ صرف ایس ٹی، ایس سی اور چائے کے باغوں میں کام کرنے والوں کو ہی آدھار کارڈ کے لیے درخواست دینے کے لیے ایک سال کا وقت ملے گا۔ اس کے بعد اگر کسی کے پاس آدھار کارڈ حاصل کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے تو اسے ضلع کلکٹر کو درخواست دینا ہوگی۔ ضلع کلکٹر آدھار کارڈ جاری کرنے سے پہلے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔
اس فیصلے کی وجہ کے بارے میں وزیر اعلیٰ سرما نے کہا، "گذشتہ ایک سال سے بنگلہ دیش سے آسام میں داخل ہونے والے لوگوں کو لگاتار پکڑ کر واپس بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم سب کو پکڑ پائیں گے۔ ایسی صورت حال میں ہمیں حفاظت کے پیش نظر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ انتظام کسی کو آدھار کارڈ کے ذریعے شہریت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ 18 سال سے زیادہ عمر کا کوئی بھی شخص نئے آدھار کارڈ کے لیے درخواست نہیں دے سکے گا۔" اس کے بعد یہ عمل بند ہو جائے گا۔ آسام میں سبھی کو آدھار کارڈ مل چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اسے نئے سرے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے گا۔
