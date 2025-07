ETV Bharat / bharat

میاں بیوی کی گفتگو کی خفیہ ریکارڈنگ ازدواجی معاملات میں استعمال ہو سکتی ہے: سپریم کورٹ - SC ON RIGHT TO PRIVACY

July 15, 2025

نئی دہلی: ایک اہم فیصلے میں سپریم کورٹ نے پیر کو کہا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جاسوسی ازدواجی تنازعہ کا اثر ہے، اس کی وجہ نہیں۔ طلاق کی کارروائی میں شواہد کے طور پر شوہر کی طرف سے خفیہ فون کال ریکارڈنگ یا بیوی کی جاسوسی کو رازداری کی خلاف ورزی نہیں کہا جا سکتا۔ جسٹس بی وی ناگارتھنا اور ستیش چندر شرما کی بنچ نے کہا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان بات چیت کی رازداری ہے، جسے ایویڈنس ایکٹ کی دفعہ 122 سے تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن پرائیویسی کا یہ حق مطلق نہیں ہو سکتا اور اسے ایویڈنس ایکٹ کی دفعہ 122 میں دی گئی رعایت کی روشنی میں بھی دیکھا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالت کے سامنے الیکٹرانک ڈیوائس پر دستیاب گفتگو کے کسی بھی متعلقہ حصے کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے جب تک کہ یہ تنازعہ کے حل کے لیے دستیاب بہترین ثبوت نہ ہو۔ بنچ نے کہا، "یہ حقیقت کہ بات کرنے والے شخص کی رضامندی اور علم کے بغیر بات چیت ریکارڈ کی گئی تھی، ثبوت کے قابل قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ ایویڈنس ایکٹ کے ذریعہ تجویز کیا گیا ہے اور اس عدالت نے قانونی دفعات میں رکھا ہے۔" بنچ نے اپنے 66 صفحات کے فیصلے میں کہا کہ جب میاں بیوی کے درمیان بات چیت کی رازداری کا حق دفعہ 122 کی بنیادی بنیاد ہے تو اس کی مستثنیات ثبوت ایکٹ کی دفعہ 122 سے بھی آنی چاہئیں۔ بنچ نے کہا کہ امیکس کیوری نے اس حقیقت کے بارے میں کچھ دلائل دیے ہیں کہ اس طرح کے ثبوت کی اجازت دینے سے گھریلو ہم آہنگی اور ازدواجی تعلقات کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، کیونکہ یہ میاں بیوی کی جاسوسی کی حوصلہ افزائی کرے گا، اس طرح ثبوت ایکٹ کی دفعہ 122 کے مقصد کو شکست دے گا۔ بنچ کی جانب سے فیصلہ لکھنے والے جسٹس ناگارتھنا نے کہا، "ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی دلیل قابل عمل ہے۔ اگر شادی ایسے مرحلے پر پہنچ گئی ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہیں، تو یہ خود ٹوٹے ہوئے رشتے کی علامت ہے اور ان کے درمیان اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔" اس نے کہا، "مذکورہ جاسوسی کو عدالت نے جاسوسی کے ذریعے حاصل ہونے والے شواہد کو قبول کرنے کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا۔ درحقیقت میاں بیوی کے درمیان جاسوسی ایک وجہ نہیں بلکہ ازدواجی انتشار کا اثر ہے۔"

سپریم کورٹ نے یہ مشاہدات پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے اس حکم کو منسوخ کرتے ہوئے کیے، جس میں شوہر کو طلاق کی کارروائی میں ثبوت کے طور پر خفیہ فون کال ریکارڈنگ یا بیوی کی جاسوسی کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ جسٹس ناگارتھنا نے کہا، "ہمیں نہیں لگتا کہ اس معاملے میں رازداری کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے (شوہر اور بیوی کی طرف سے ایک دوسرے کی ریکارڈنگ یا جاسوسی)۔ درحقیقت ایویڈینس ایکٹ کی دفعہ 122 ایسے کسی حق کو تسلیم نہیں کرتی۔ دوسری طرف، یہ شوہر اور بیوی کے درمیان رازداری کے حق سے استثنیٰ پیدا کرتا ہے اور اس لیے اسے افقی طور پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔" ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بیوی کے پرائیویسی کے حق کے پیش نظر سی ڈی کو قبول نہیں کیا جا سکتا، جو کہ آئین کے ذریعہ دی گئی زندگی کے حق کا ایک پہلو ہے۔ بنچ نے کہا کہ سابقہ ایویڈینس ایکٹ ایک صدی سے زیادہ پرانا قانون ہے اور اس لئے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ ہمارے سامنے پیش کئے گئے تمام تکنیکی طور پر متنوع چیلنجوں کو واضح طور پر ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بنچ نے مزید کہا کہ اس کے باوجود مذکورہ قانون قابل ذکر طور پر یہ پیغام دیتا ہے کہ ثبوت قانون کا مقصد رکاوٹیں پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں توڑنا ہے، تاکہ جج کے ذہن میں ایک واضح تصویر بن جائے تاکہ وہ اس کے سامنے کسی بھی تنازع کا فیصلہ کر سکے۔ جسٹس ناگارتھنا نے کہا کہ آج کے دور میں، جب تکنیکی ترقی نے مستقبل کے حوالے سے ماضی اور حال کے لمحات کو ریکارڈ کرنے اور ان کی تشکیل نو کو آسان بنا دیا ہے، یہ خیال رکھنا کہ رازداری کے حق کی خلاف ورزی کی بنیاد پر شواہد اور مواد کی اس طرح کی بہتر شکلیں قابل قبول نہیں ہوں گی، ثبوت ایکٹ کے مقصد کو ختم کر دے گی۔ سپریم کورٹ نے ایک شوہر کی جانب سے ہائی کورٹ کے 12 نومبر 2021 کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی اپیل کی اجازت دی، جس میں کہا گیا تھا کہ بیوی کی ٹیلی فون گفتگو کو ریکارڈ کرنا یا اس کے علم کے بغیر اس کی جاسوسی کرنا "پرائیویسی کی واضح خلاف ورزی" ہے اور اس لیے اسے فیملی کورٹ میں بطور ثبوت داخل نہیں کیا جا سکتا۔ فیملی کورٹ نے شوہر کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے خلاف ظلم کے اپنے دعووں کی تائید کے لیے فون کالز کی کچھ ریکارڈنگز کا سہارا لے۔ عدالت نے ریکارڈ شدہ گفتگو کا عدالتی نوٹس لیتے ہوئے فیملی کورٹ کو کیس آگے بڑھانے کی اجازت دے دی۔ بنچ نے کہا کہ شوہر اور بیوی کو اپنے متعلقہ کیس ثابت کرنے کا حق حاصل ہوگا اور اس لیے وہ ایسے ثبوت پیش کر سکتے ہیں جس کی ایویڈینس ایکٹ کی دفعہ 122 کے تحت اجازت ہے۔