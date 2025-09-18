بہار کی سیاست گرمائی، امیت شاہ سے ملنے اچانک پہنچے نتیش کمار، بند دروازوں کے پیچھے ہوئی بات چیت
یہ میٹنگ بہار این ڈی اے اتحاد کے اندر سیٹوں کی تقسیم پر جاری کشمکش کو حل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ سیٹوں کی تقسیم کو لے کر جے ڈی یو اور بی جے پی کے درمیان اختلافات کی خبریں پہلے ہی منظر عام پر آ رہی ہیں۔
Published : September 18, 2025 at 12:19 PM IST
پٹنہ، بہار: وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پٹنہ کے ہوٹل موریا میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات بند دروازوں کے پیچھے ہوئی جس نے اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا۔ آنے والے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے پیش نظر یہ ملاقات سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بن گئی ہے۔
سیٹوں کی تقسیم کے تنازعات، اتحادیوں کے مطالبات میں اضافہ
بہار میں این ڈی اے اتحاد میں بی جے پی، جے ڈی یو، ایچ اے ایم، ایل جے پی (رام ولاس) اور راشٹریہ لوک مورچہ (آر ایل ڈی) کے درمیان سیٹوں کی تقسیم پر اس وقت بات چیت ہو رہی ہے۔ کئی سیٹوں پر اتفاق رائے تک پہنچنا مشکل ثابت ہو رہا ہے، جیتن رام مانجھی 20-15 سیٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب کہ چراغ پاسوان جے ڈی یو کے مضبوط گڑھوں پر دعویٰ کر رہے ہیں، جس سے ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دوروں کے بعد امیت شاہ کا دورہ حکمت عملی کے لحاظ سے اہم ہے۔
امت شاہ اور نتیش کی ملاقات نے سیاست کو گرما دیا
وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ساتھ اچانک ملاقات کو آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے این ڈی اے کے لیے سیٹوں کی تقسیم کے انتظامات کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہنے والی اس میٹنگ میں جے ڈی یو اور بی جے پی کے سینئر لیڈران بشمول نائب وزیر اعلیٰ سمرت چودھری، جے ڈی یو کے قومی ایگزیکٹیو صدر سنجے جھا، وجے کمار چودھری اور ریاستی صدر دلیپ جیسوال نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں انتخابی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ سیٹوں کی تقسیم پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
انتخابی حکمت عملی پر بحث!
سمجھا جا رہا ہے کہ اجلاس میں نہ صرف نشستوں کی تقسیم بلکہ انتخابی مہم کی مجموعی حکمت عملی پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ 2024 میں نتیش کمار کی این ڈی اے میں واپسی کے بعد یہ پہلی بڑی اور رسمی میٹنگ سمجھی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کا نتیجہ بہار کی سیاست پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔
سیٹوں کی تقسیم پر ٹگ آف وار
