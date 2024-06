ETV Bharat / bharat

چچا بھتیجے کا ایک ہی فلائٹ میں دہلی کا سفر اتفاق ہے یا...؟ - NITISH AND TEJASHWI IN SAME FLIGHT

By ETV Bharat Urdu Team Published : Jun 5, 2024, 11:34 AM IST

Nitish Kumar and Tejashwi Yadav are traveling to Delhi on the same flight ( Etv Bharat )

پٹنہ: منگل کو لوک سبھا انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوتے ہی دہلی میں میٹنگوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ این ڈی اے بہت جلد حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بدھ کو دہلی میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سی ایم نتیش کمار کو بھی دہلی میں این ڈی اے کی میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، اس کے لیے وہ بھی دہلی روانہ ہو گئے ہیں۔ ملاقاتوں کا دور شروع: دوسری جانب انڈیا الائنس کا اجلاس بھی دہلی میں ہوگا۔ بہار سے تیجسوی یادو اس میٹنگ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ خبر ہے کہ سی ایم نتیش کمار اور تیجسوی یادو دونوں ایک ہی فلائٹ سے دہلی گئے ہیں۔ منگل کو نتائج کا رجحان آنے کے بعد سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ نتیش کمار انڈیا اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ این ڈی اے کو ملک میں 292 سیٹیں ملیں: لوک سبھا کی 543 سیٹوں کے نتائج منگل کو جاری کیے گئے ہیں۔ اس بار این ڈی اے نے 292 سیٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں بی جے پی کو 240 سیٹیں ملی ہیں۔ دیگر جماعتوں کے امیدواروں نے 51 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر ہم این ڈی اے کی سیٹوں کی بات کریں تو یہ حکومت بنانے کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے، لیکن اگر ہم صرف بی جے پی کی سیٹوں کی بات کریں تو حکومت بنانے کے لیے 32 سیٹیں کم ہے۔ انڈیا الائنس نے ملک میں 200 سیٹیں جیت لی ہیں: دوسری طرف انڈیا الائنس نے 200 سیٹیں جیت لی ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے اکثریت سے 72 کم ہیں۔ بھارت اتحاد کا اجلاس بھی دہلی میں منعقد کیا گیا ہے۔ اگر نتیش کمار کچھ فیصلہ لیتے ہیں تو انڈیا اتحاد کو فائدہ ہوسکتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اگرچہ این ڈی اے نے زیادہ سیٹیں جیت لی ہیں، لیکن پاسا پلٹا جا سکتا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: کیا مودی کے ساتھ ہی رہیں گے نتیش؟ آج دہلی آرہے ہیں پلٹو رام