ٹی ایم سی کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا ( FILE PHOTO: PTI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 13, 2025 at 5:42 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 5:48 PM IST 4 Min Read

نئی دہلی: بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے اور وکیل اننت دیہاد رائے نے ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا کے بارے میں سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی گئی ہتک آمیز پوسٹ کو ہٹا دیا ہے۔ نشی کانت دوبے کی طرف سے دہلی ہائی کورٹ کو دی گئی جانکاری کے بعد جسٹس منمیت پریتم سنگھ اروڑہ نے مہوا موئترا کی ہتک عزت کی عرضی خارج کر دی۔ مہوا موئترا نے نشی کانت دوبے اور اننت دیہاد رائے کے خلاف ہتک عزت کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی تھی۔ درخواست میں مہوا موئترا نے نشی کانت دوبے اور اننت دیہاد رائے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر توہین آمیز پوسٹ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ آٹھ مئی کو سماعت کے دوران مہوا موئترا کی نمائندگی کرنے والے وکیل سمدر سارنگی نے کہا کہ دیہادرائے نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ لکھا تھا کہ "ایم پی ڈاکٹر نشی کانت دوبے کے ذریعہ دائر لوک پال کیس میں دھماکہ خیز پیش رفت"۔ انہوں نے کہا تھا کہ رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ سی بی آئی نے مہوا موئترا کے مبینہ غیر ملکی اکاؤنٹس اور اخراجات کے بارے میں لوک پال میں کیس فائل کیا ہے۔ مہوا موئترا نے اننت دیہاد رائے اور نشی کانت دوبے کی اس سوشل میڈیا پوسٹ کو ہٹانے کے لیے ہدایات دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ سارنگی نے کہا تھا کہ مہوا موئترا نے دوبے کی پوسٹ سے متعلق لوک پال سے آر ٹی آئی کے تحت جانکاری مانگی تھی، جس پر لوک پال نے بتایا کہ انہوں نے نشی کانت دوبے کو ایسی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ مزید پڑھیں: دہلی پولیس نے ایکس سے مہوا موئترا کے حذف شدہ تبصرے کی تصفیلات مانگی

سماعت کے دوران نشی کانت دوبے کی طرف سے پیش ہوئے وکیل ابھیمنیو بھنڈاری نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پوسٹ نشی کانت دوبے کی شکایت پر لوک پال کے فیصلے سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نشی کانت دوبے کو لوک پال سے کوئی نئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تب عدالت نے کہا تھا کہ پہلی نظر میں، لوک پال کے فیصلے کی بنیاد پر نشی کانت دوبے نے جو پوسٹ کیا تھا، وہ موئترا پر لگائے گئے الزامات سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ عدالت نے نشی کانت دوبے کے وکیل سے کہا تھا کہ جب تک مہوا کے خلاف الزامات کی حمایت میں کچھ نہ ہو، تب تک دوبے کو اس سوشل میڈیا پوسٹ کو ہٹا لیں۔ تب بھنڈاری نے کہا تھا کہ دوبے کو لوک پال کے آرڈر کو اپ لوڈ کرنے کا حق ہے۔ عدالت نے تب کہا تھا کہ انہیں آرڈر اپ لوڈ کرنے کا حق ہے لیکن وہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ تب بھنڈاری نے کہا تھا کہ مہوا موئترا اپنے سوشل میڈیا پوسٹس میں ہمیشہ ڈوبے کو پٹ بل (کتے کی ایک نسل) کہتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تب عدالت نے کہا تھا کہ اگر کسی کے خلاف توہین آمیز زبان کا استعمال کیا جاتا ہے تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو لکھ کر اس پوسٹ کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: پارلیمنٹ سے نکالے جانے کے باوجود مہوا موئترا جیت گئیں، جیت کے بعد پی ایم مودی کو نشانہ بنایا پچھلی میعاد میں اراکین پارلیمنٹ کو بولنے کی اجازت نہ دینے کی بی جے پی نے بھاری قیمت چکائی: مہوا موئترا

Last Updated : May 13, 2025 at 5:48 PM IST