نرملا سیتا رمن نے لوک سبھا میں نیا ٹیکس بل پیش کیا، سلیکٹ کمیٹی کی تمام سفارشات شامل

نئی دہلی: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے پیر کو لوک سبھا میں ترمیم شدہ انکم ٹیکس بل 2025 پیش کیا۔ اس میں سلیکٹ کمیٹی کی تقریباً تمام سفارشات شامل ہیں۔ یہ بل فروری میں اپنی اصل شکل میں پیش کیا گیا تھا اور پھر اسے جائزہ کے لیے پارلیمنٹ کی سلیکٹ کمیٹی کو بھیجا گیا تھا۔
اس کے بعد کمیٹی نے 21 جولائی کو اپنی سفارشات پیش کیں۔ بل پیش کرنے کے بعد وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ بل انکم ٹیکس سے متعلق قوانین کو مضبوط اور ترمیم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ 1961 کے ایکٹ کی جگہ لے گا۔
There are news articles circulating on various media platforms that the new Income Tax Bill, 2025 proposes to change tax rates on LTCG for certain categories of taxpayers.— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2025
It is clarified that the Income Tax Bill, 2025 aims at language simplification and removal of…
نیا بل کیوں، کیا اس سے انکم ٹیکس کی شرح میں تبدیلی آئے گی؟
پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے ان خدشات کو دور کر دیا جو پہلے کے مسودے کو واپس لینے کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نئے بل کی ضرورت تھی کیونکہ ہر ترمیم کو پیش کرنا اور الگ سے ایوان سے منظوری حاصل کرنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا۔
کمیٹی نے 285 تجاویز دیں۔
معلومات کے مطابق، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے لیڈر بائیجیانت پانڈا کی قیادت والی لوک سبھا سلیکٹ کمیٹی نے بل کے حوالے سے 285 تجاویز دی ہیں۔ رجیجو نے کہا کہ یہ وہی بل ہوگا جس میں حکومت کی طرف سے قبول کردہ تمام ترامیم شامل ہوں گی۔
نئے بل کا مقصد
محکمہ انکم ٹیکس نے حال ہی میں کہا تھا کہ نئے بل کا مقصد ٹیکس کی شرحوں میں تبدیلی کرنا نہیں ہے۔ محکمہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ انکم ٹیکس بل، 2025 کا مقصد زبان کو آسان بنانا اور غیر ضروری / فرسودہ دفعات کو ہٹانا ہے۔
محکمہ انکم ٹیکس نے حال ہی میں کہا ہے کہ نئے بل کا مقصد اس قانون کو اپ ڈیٹ اور آسان بنانا ہے جو 60 سال سے زیادہ عرصے سے نافذ ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق، اس میں ڈیجیٹل ٹیکسیشن، تنازعات کے حل کا نظام اور تکنیکی ڈیٹا پر مبنی طریقوں کے ذریعے ٹیکس کی وصولی کو بڑھانے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔
بل کے اعتراض والے حصے میں کہا گیا ہے، "سلیکٹ کمیٹی کی تقریباً تمام سفارشات کو حکومت نے قبول کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ، اس طرح کی تبدیلیوں کے بارے میں اسٹیک ہولڈرز سے تجاویز موصول ہوئی ہیں جو مجوزہ قانونی معنی کو زیادہ درست طریقے سے بیان کریں گی۔" رپورٹ میں کہا گیا کہ ان اصلاحات میں مسودہ سازی میں بہتری، فقروں کا استعمال اور پرانے یا دیگر قوانین کے حوالے شامل ہیں۔
پارلیمانی پینل نے انکم ٹیکس بل کے مسودے پر کیا مشورہ دیا؟
31 ایم پیز پر مشتمل سلیکٹ کمیٹی نے جولائی میں 4500 سے زائد صفحات پر مشتمل اپنے نتائج اور تجاویز پیش کیں۔ رپورٹ کے مطابق، ان تبدیلیوں میں ریٹرن فائل کرنے میں تاخیر کی صورت میں بھی رقم کی واپسی کی فراہمی شامل ہے، حالانکہ یہ چھوٹے ٹیکس دہندگان کے لیے ہیں۔
'نان پرفارمنگ اثاثہ (NPA)' اور 'والدین کمپنی' کی تعریفیں واضح کرنے کے لیے تبدیل کر دی گئی ہیں۔ کمیٹی نے یہ بھی تجویز کیا کہ گمنام عطیات سے این جی اوز اور چیریٹیبل ٹرسٹ کی ٹیکس استثنیٰ کی اہلیت کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔
انفرادی ٹیکس دہندگان کے لیے، ان سفارشات میں تمام آمدنی کا صاف اور جامع ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے 'زیرو' ٹیکس کٹوتی سرٹیفکیٹ جاری کرنا شامل ہے۔ اگر عدم تعمیل نادانستہ طور پر پائی جاتی ہے تو یہ بعض سزاؤں کی چھوٹ کا بھی انتظام کرتا ہے۔