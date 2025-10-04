بھارت کو حوالگی کے مقدمہ کی دوبارہ سماعت کا نیرو مودی نے مطالبہ کردیا
لندن کی عدالت میں نیرَو مودی کی حوالگی پر ایک اہم سماعت ہونے والی ہے، امید کی جارہی ہیکہ انہیں بھارت حوالہ کیا جائے گا۔
October 4, 2025
نئی دہلی : 23 نومبر کو لندن کی عدالت نیرَو مودی کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ وہ اپنی حوالگی سے متعلق مقدمے میں دوبارہ سماعت کی استدعا کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت میں انہیں ایجنسیوں کی تفتیش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
بھارتی ایجنسیاں اس دعوے کی تردید کریں گی۔ وہ عدالت کو یقین دہانی کرائیں گی کہ نیرَو مودی کو کوئی تفتیش نہیں کی جائے گی۔ ان کا مقصد صرف مقدمے کا سامنا کرنا ہے۔
نیرون مودی، جس نے سپریم کورٹ میں اپنی تمام قانونی اپیلیں منسوخ کر دی ہیں، اپنی حوالگی کے مقدمے کو دوبارہ کھولنے کی درخواست کے ساتھ ویسٹ منسٹر کورٹ سے رجوع ہوئے۔ ان کا خدشہ ہے کہ بھارت میں انہیں ایجنسیوں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
تحقیقاتی ایجنسیوں نے پہلے بھی عدالت کو یقین دلایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیرو مودی کو بھارتی قوانین کے مطابق مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان سے کوئی نئی تفتیش نہیں کی جائے گی۔ ایک اہلکار کے مطابق، "ہم نے پہلے ہی چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ فی الحال ان سے پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں۔ ہماری تحقیقات تقریباً مکمل ہیں۔" انہیں صرف مقدمے کا سامنا ہوگا۔
مودی پر پنجاب نیشنل بینک سے 6,498 کروڑ روپے کا غبن کرنے کا الزام ہے۔ بھارت نے برطانیہ کو یقین دلایا ہے کہ انہیں ممبئی کی آرتھر روڈ جیل کے بیرک 12 میں رکھا جائے گا۔ یہ بیرک پرتشدد، بھیڑ بھاڑ اور بدسلوکی سے پاک ہے۔
اس بیرک میں طبی سہولیات بھی موجود ہیں۔ انہیں بھارتی قوانین کے مطابق مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان پر کوئی نئے الزامات عائد نہیں کیے جائیں گے۔
کبھی بھارتی جیولری کے چمکتے ستارے، 54 سالہ نیرَو مودی کو 19 مارچ 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت کی برطانوی ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے اپریل 2021 میں ان کی حوالگی کا حکم دیا تھا۔ وہ تقریباً چھ سال سے لندن کی جیل میں ہیں۔ ان کی ضمانت کی تمام درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں۔
نیرَو مودی کو تین فوجداری مقدمات کا سامنا ہے۔ ان میں سی بی آئی کا پنجاب نیشنل بینک فراڈ کیس، ای ڈی کا منی لانڈرنگ کیس، اور گواہوں کو متاثر کرنے کا تیسرا کیس شامل ہے۔