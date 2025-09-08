این آئی اے کے بڑے پیمانے پر چھاپے، یوپی، بہار، مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو اور جموں و کشمیر کے 22 مقامات پر چھاپے، جانیں کیوں؟
دہشت گردانہ سازش کیس میں این آئی اے (NIA Raids) نے جموں و کشمیر کے علاوہ 5 ریاستوں میں 22 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔
Published : September 8, 2025 at 12:30 PM IST
نئی دہلی: نیشنل انوسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے پیر کو دہشت گردی کی سازش کے ایک معاملے میں 5 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے علاقوں میں 22 مقامات پر چھاپے مارے۔ حکام کے مطابق بہار میں 8، کرناٹک، مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں ایک ایک، اتر پردیش میں دو اور جموں و کشمیر میں 9 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔
ان 6 ریاستوں میں 22 مقامات پر چھاپے
بہار - 8
کرناٹک - 1
مہاراشٹر - 1
تمل ناڈو - 1
اتر پردیش - 2
جموں و کشمیر - 9
اس طرح سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ چھاپے جموں و کشمیر میں 9 مقامات پر مارے گئے ہیں۔ بہار دوسرے نمبر پر ہے۔ این آئی اے نے بہار میں 8 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔
ملک دشمن نیٹ ورکس سے جڑے مشتبہ افراد
این آئی اے کی مختلف ٹیموں نے مخصوص کارروائی کے قابل انٹیلی جنس کی بنیاد پر ان مقامات پر بیک وقت تلاشی مہم چلائی۔ دہشت گردانہ سازش کیس سے وابستہ عہدیداروں نے اے این آئی کو بتایا کہ ریاستی پولیس کے ساتھ مل کر ملک دشمن نیٹ ورکس سے جڑے مشتبہ افراد کی رہائش گاہوں اور احاطوں پر چھاپے مارے جارہے ہیں۔
ملک دشمن نیٹ ورکس کے خلاف کریک ڈاؤن تیز
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سال کے شروع میں RC-1/2025/NIA/CHE کے تحت درج مقدمہ کو قومی سلامتی پر اس کی سنگینی اور ممکنہ اثرات کے پیش نظر وزارت داخلہ (MHA) نے باضابطہ طور پر NIA کے حوالے کیا تھا۔ تفتیش کاروں کو شبہ ہے کہ یہ نیٹ ورک اسکینر ملک میں بدامنی پھیلانے اور امن و امان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ حالیہ مہینوں میں، این آئی اے نے مختلف علاقوں میں سرگرم دہشت گردی کی فنڈنگ، بھرتی کے ماڈیولز اور سلیپر سیلز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔
آن لائن اور آف لائن چینلز کا حوالہ
اسی طرح کی ملک گیر کارروائیوں کے نتیجے میں اس سے قبل متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا مبینہ طور پر کالعدم تنظیموں سے تعلق ہے اور وہ آن لائن اور آف لائن چینلز کے ذریعے نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانے کی کوششوں میں ملوث ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ موجودہ چھاپوں کا مقصد دہشت گردی کی مالی معاونت، بھرتی اور سرحد کے اس پار ہینڈلرز کے ساتھ ہم آہنگی سے متعلق ایک بڑی سازش کے شواہد کا پتہ لگانا ہے۔
واضح رہے کہ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب مرکزی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف اپنی زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر بار بار زور دیا ہے اور سکیورٹی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایسے خطرات کے خلاف احتیاطی کارروائی کو مضبوط کریں۔