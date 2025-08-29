نئی دہلی: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے عسکری سرگرمیوں کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں ہتھیاروں کی سپلائی میں مبینہ طور پر ملوث ایک شخص کو گرفتار کرلیا۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ بہار کے رہنے والے عارف حسین عرف ابو طالب کو بدھ کی شام این آئی اے کی ایک ٹیم نے دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا جب وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ عارف وجیانگرم (آندھرا پردیش) آئی ایس آئی ایس دہشت گردانہ سازش کیس میں ایک اور اہم ملزم ہے۔ ملزم کو آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں واقع این آئی اے کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ این آئی اے کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ عارف، سید سمیر کے ساتھ پہلے ہی اس کیس میں گرفتار ملزم سراج الرحمان سے رابطے میں تھا۔
مزید بتایا گیا کہ سراج اور سمیر کے پاس آئی ای ڈی بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکلز کا پتہ چلا اور وہ دہشت گردانہ حملے کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عارف جہادی سرگرمیوں کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں ہتھیاروں کی غیر قانونی سپلائی میں ملوث تھا، تحقیقات میں مزید انکشاف ہوا ہے۔
آندھرا پردیش اور تلنگانہ پولیس کی جانب سے جاریہ سال 17 مئی کو کئے گئے ایک مشترکہ آپریشن میں سراج اور سمیر کو مبینہ طور پر وجیا نگرم اور تلگوں ریاستوں کے دیگر علاقوں میں بم دھماکوں کی سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔