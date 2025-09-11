بہار میں بڑی کارروائی، ایس ایس بی نے نیپال سے فرار ہونے والے چھبیس قیدیوں کو ان اضلاع سے گرفتار کر لیا
نیپال جیل بریک کیس میں بھارت نیپال سرحد پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ موتیہاری اور سیتامڑھی سے 26 نیپالی قیدیوں کو گرفتار کیا گیا۔
Published : September 11, 2025 at 12:50 PM IST
موتیہاری، بہار: پڑوسی ملک نیپال میں حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر پابندی کے بعد جہاں لوگ پرتشدد احتجاج کر رہے ہیں وہیں نیپالی شہری بھی سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس دوران نیپال میں جیل توڑنے کا ایک بڑا واقعہ بھی پیش آیا۔ بات چیت کے مطابق نیپال کی تقریباً 16 جیلوں سے 5000 سے زیادہ قیدی فرار ہو چکے ہیں۔ جلیشور کے ضلعی افسر نے نیپال کی جلیشور جیل سے 550 قیدیوں کے فرار ہونے کی تصدیق کی ہے۔ نیپال جیل بریک کیس میں اب تک ایس ایس بی نے بہار کے مختلف اضلاع سے 26 قیدیوں کو گرفتار کیا ہے۔
موتیہاری سے 5 قیدی گرفتار: بدھ کے روز، ہند-نیپال سرحد پر تعینات ایس ایس بی کنڈواچن پور ٹیم نے پارسا گاؤں کے قریب ہندوستان میں داخل ہوتے ہوئے پانچ نیپالی قیدیوں کو پکڑ لیا۔ بدھ کو سیتامڑھی سے 11 پکڑے گئے، جبکہ منگل کو 10 قیدیوں کو گرفتار کیا گیا۔
گوڑ میں واقع جیل سے پانچوں فرار ہوئے تھے: نیپال میں جنرل زیڈ موومنٹ کے دوران بگڑتی ہوئی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سینکڑوں قیدی منگل کو روتاہٹ کے ضلع ہیڈکوارٹر گوڑ میں واقع جیل سے فرار ہو گئے۔ ہجوم نے جیل کا گیٹ توڑ دیا اور افراتفری کے درمیان کئی قیدی فرار ہوگئے۔ اس واقعے نے نیپال انتظامیہ کے سیکورٹی سسٹم پر بڑے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔
گرفتار قیدیوں کے نام: موتیہاری سے گرفتار کیے گئے پانچ قیدیوں سے پوچھ گچھ کی گئی، جس میں انہوں نے اپنی شناخت ظاہر کی۔ گرفتار کیے گئے قیدیوں میں وشوناتھ یادو، والد جنرل یادو، گڑھوا (روتاہٹ) کے رہنے والے ہیں، جو حملہ کے ایک معاملے میں چار ماہ سے جیل میں تھے۔ جب کہ روی یادو، والد جوگا رائے ( ساکن گڑھوا) ڈکیتی کے ایک کیس میں ڈھائی سال سے جیل میں تھے۔
راہول رائے یادو، والد لال کشور رائے یادو ( ساکن گڑھوا ) کو چوری اور ڈکیتی کے مقدمہ میں ڈھائی سال قید ، سورج کمار رائے ، والد آنند رائے ( ساکنہ چندرنی گاہ پور (راؤتاہٹ ) کو این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایک سال قید اور رام ونود پرساد ، والد رام نگہت ساکنہ (رؤتاہٹ ) کو چار سال قید کی سزا سنائی گئی ۔ باہمی تنازعہ کیس میں مہینوں
سیکورٹی ایجنسیاں الرٹ موڈ پر: ایس ایس بی حکام نے بتایا کہ نیپال کی جیل سے قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد سرحد پر خصوصی چوکسی اور نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ گشت تیز کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی فرار ہونے والا قیدی بھارتی سرحد میں داخل نہ ہو سکے۔ نیپال میں مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال اور جیل توڑنے کے اس واقعے کے پیش نظر سرحدی اضلاع میں سکیورٹی ایجنسیوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔
سیتامڑھی بارڈر سے 21 قیدی گرفتار
یہاں اس واقعے کے بعد انڈیا نیپال سرحد پر واقع سیتامڑھی ضلع کی سرحد کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس بی اور ضلعی پولیس مشترکہ مشترکہ آپریشن کر رہے ہیں اور سرحدی علاقوں میں گشت کر رہے ہیں۔ سیتامڑھی کے ایس پی نے کہا کہ بارڈر سیکورٹی فورس اور ضلعی پولیس نے ایس ایس بی کی جلد بازی کی وجہ سے منگل کی رات دیر گئے 10 لوگوں کو حراست میں لیا اور بدھ کی رات دیر گئے 11 لوگوں کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ نیپال سے ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے۔
"ایس ایس بی کے جوانوں اور ضلعی پولیس کی طرف سے مشترکہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور گشت کیا جا رہا ہے، سرحد کو سیل کر دیا گیا ہے۔ منگل کو اطلاع ملی کہ نیپال کے جلیشور میں جیل توڑ دیا گیا ہے، جس کے بعد چوکسی بڑھا دی گئی۔ اسی دوران سرحدی تھانے کے علاقے میں 21 افراد نیپال سے بھارت میں داخل ہو رہے تھے، انہیں حراست میں لے لیا گیا اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔" امیت رنجن، ایس پی، سیتامڑھی
نیپال میں کشیدگی جاری
سیتامڑھی کے ایس پی امیت رنجن نے کہا ہے کہ واقعہ کے پیش نظر ضلع کے تمام تھانوں سمیت تمام سرحدی پولیس اسٹیشنوں کو الرٹ موڈ پر رکھا گیا ہے۔ ہندوستان اور نیپال میں بیٹی اور روٹی کا رشتہ ہے۔ سرحدی علاقے کے لوگ اپنے روزمرہ استعمال کی اشیاء بھارتی بازار سے خریدتے ہیں تاہم نیپال میں پرتشدد مظاہروں کے بعد بھارتی سرحد کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سرحد پر تعینات جوانوں نے صحت سے متعلق کام کے علاوہ کسی کو بھی ہندوستانی سرحد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ سے نیپال میں اشیائے خوردونوش کی بھی قلت ہے۔
سیتامڑھی کے ایس پی امیت رنجن نے بتایا کہ گرفتار لوگوں میں نیپال کے دھنوش ضلع کے رام گلم مہتو، ونود رائے، کرشنا کمار مہتو، راجیش تماگا، ریاض دفالی شامل ہیں۔ غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش: اسی وقت ویشالی ضلع کے حاجی پور وارڈ نمبر 4 تھانہ سرائے اوم پرکاش سنگھ کے 27 سالہ بیٹے موہن کمار، موتیہاری ضلع کے چکیہ تھانہ علاقہ کے پرسونی گاؤں کے رہنے والے گڈو یادو سمیت 21 لوگوں کو مختلف مقامات سے حراست میں لیا گیا ہے۔
ایس پی نے کہا کہ جیل بریک کے بعد تمام تھانہ انچارجز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر ہندوستانی سرحد میں داخل ہونے والے لوگوں کو حراست میں لیں۔ نیپال میں جنرل زیڈ موومنٹ: نیپال حکومت کے 26 سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی کے فیصلے کے بعد، نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت نے فیصلہ واپس لے لیا، اس کے باوجود احتجاج نہیں رکا۔ جنرل زیڈ نوجوانوں کی تحریک نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا ہے۔ پارلیمنٹ اور صدر کی عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ وزیر اعظم کے پی شرما اور صدر کے استعفیٰ کے باوجود وزراء پر حملے کیے گئے اور پرتشدد مظاہرے جاری رہے۔