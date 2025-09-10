نیپال کا سفر نہ کریں، ہندوستانی وزارت خارجہ کا ہندوستانیوں کو مشورہ، ایڈوائزری جاری
بھارت سے متصل نیپال سرحد سیل کی گئی۔ نیپال سے متصل سرحدی علاقوں پر مسلسل نظر رکھی جارہی ہے، SSB اور پولیس تعینات کردی گئی۔
Published : September 10, 2025 at 10:44 AM IST
کاٹھمنڈو، نیپال: بھارت کے پڑوسی ملک نیپال میں حالات انتہائی خراب ہیں۔ گزشتہ دو دنوں سے جاری احتجاج کافی پرتشدد ہو چکا ہے۔ طلباء دارالحکومت کاٹھمنڈو کی سڑکوں پر نیپال حکومت کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق احتجاج میں مسلح افراد کو بھی دیکھا گیا ہے۔ یہاں پر احتجاج اب پرتشدد ہونے لگا ہے۔ اس سے قبل منگل کو ملک کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ساتھ ہی حکومت کے دیگر وزراء نے بھی مستعفی ہونا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے ساتھ ہی تمام وزراء اور رہنما ملک چھوڑنے کے درپے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی احتجاج کرنے والے طلباء نے کے پی شرما اولی حکومت کے کئی وزراء کو زدوکوب کیا۔ طلباء نے نیپالی پارلیمنٹ اور سابق وزیراعظم کے گھر کو بھی آگ لگا دی۔
نیپال کی صورتحال کے پیش نظر ایڈوائزری جاری
نیپال کی صورتحال کے پیش نظر، ہندوستان کی وزارت خارجہ نے بدھ کو ہندوستانی شہریوں کے لیے ایک سفری ایڈوائزری جاری کی۔ اپنے بیان میں، وزارت خارجہ نے ہندوستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ نیپال کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں جب تک کہ حالات مستحکم نہیں ہوجاتے۔ جو لوگ پہلے سے نیپال میں ہیں ان کو گھر کے اندر رہنے، سڑکوں پر نکلنے سے گریز کرنے اور نیپالی حکام اور کاٹھمنڈو میں ہندوستانی سفارت خانے کی طرف سے جاری کردہ تمام مقامی حفاظتی مشوروں پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
#WATCH | At India-Nepal border in Sonauli, Maharajganj, Uttar Pradesh, Indian nationals who were stranded in Nepal are being moved back to India with the help of SSB. Nepali nationals are being allowed to enter India if they have a medical emergency or any other emergency, after… pic.twitter.com/d9k4Q8nlUQ— ANI (@ANI) September 10, 2025
ہندوستانی سفارت خانے نے فون نمبرس جاری کیے
وزارت نے مدد کے لیے ہنگامی رابطہ نمبر بھی شیئر کیے ہیں۔ کاٹھمنڈو میں ہندوستانی سفارت خانے سے ان رابطہ نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے: +977-980 860 2881 (واٹس ایپ پر بھی دستیاب ہے) اور +977-981 032 6134 (واٹس ایپ پر بھی دستیاب ہے)۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نیپال میں موجود ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی موجودہ رہائش گاہوں پر رہیں، سڑکوں پر نکلنے سے گریز کریں اور پوری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دریں اثنا، حکومت نے نیپال میں پیش رفت پر تبادلۂ خیال کے لیے کابینہ کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا۔ یہ ملاقات وزیر اعظم نریندر مودی کے پنجاب اور ہماچل پردیش کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے فضائی سروے سے واپس آنے کے بعد ہوئی۔
Nepal Army issues a release regarding the deployment of Army personnel and other security agencies in the wake of the current violence.— ANI (@ANI) September 9, 2025
" taking unfair advantage of the current adverse situation, some groups are causing extensive damage to civilians and public property, looting… pic.twitter.com/0HexDEiaWa
نیپالی فوج کی جانب سے بیان جاری کیا گیا
قبل ازیں ایک روز پہلے مسلسل پرتشدد مظاہروں کو دیکھتے ہوئے نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل اور وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ دونوں کے استعفے کے بعد نیپالی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج رات 10 بجے سے ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ وہیں تختہ پلٹ کے بعد نیپال کے مختلف علاقوں میں فوج کے جوانوں نے گشت شروع کر دیا ہے۔ فوج نے کرفیو نافذ کرنے کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے عوام سے تاکید کی ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ رات دیر گئے تک ہند نیپال سرحد پر مظاہرین کا احتجاج جاری رہا۔ اس سے قبل حکومت مخالف تشدد کے دوران فوج نے وزیر اعظم اولی سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
#WATCH | Kathmandu: Subhash, a protester in Nepal, " the gen-z wants regulation, it wants freedom from corruption. we want change. so, we were protesting. we wanted to beat him (former pm k.p. sharma oli) up, but he has left for somewhere. he has left the country and run away. we… pic.twitter.com/lHfpH2pQBB— ANI (@ANI) September 10, 2025
نیپال کی فوج نے ایک بار پھر تاکید کی، ملک سے تعاون کی اپیل
صورتحال کے پیش نظر نیپال کی فوج نے فوجی اہلکاروں اور دیگر سکیورٹی اداروں کی تعیناتی کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق موجودہ ناگفتہ بہ حالات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض گروہ شہریوں اور سرکاری املاک کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں، لوٹ مار اور آتش زنی کر رہے ہیں۔ نیپال کی فوج نے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں۔ اگر اس طرح کی سرگرمیاں نہیں رکتی ہیں تو ہم آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ نیپال کی فوج اور تمام سکیورٹی ایجنسیاں، اپنی اہم ذمہ داری کے طور پر، 24 بھدرپدا، 2082 کو رات 10 بجے سے نیپال اور نیپالیوں کی حفاظت کے لیے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیوٹی پر رہیں گی۔ ہم پورے ملک سے تعاون کی اپیل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سکیورٹی صورتحال کا ازسرنو جائزہ لیا جائے گا اور مزید معلومات جاری کی جائیں گی۔
ہند نیپال سرحد پر کئی جگہوں پر آتشزدگی
منگل کو بڑی تعداد میں لوگوں نے ہند-نیپال سرحد کے روپئی ڈیہا چیک پوسٹ کے قریب سرکاری دفتر کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی مظاہرین نے سرحد پر بنائی گئی چوکی کو بھی جلا دیا۔ معاملے کو بڑھتے دیکھ کر سرحد سے متصل تمام اضلاع میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سرحد پر بڑی تعداد میں ایس ایس بی جوانوں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی بھاری تعداد میں پولیس فورس کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ سرحد کو اگلے احکامات تک سیل کر دیا گیا ہے۔
تمام سرحدوں پر بھارتی حکام کی مسلسل نظر
اس معاملے پر بھارتی حکام نے کہا کہ ہم تمام سرحدوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سرحد پر ایس ایس بی کے ساتھ اضافی پولیس فورس کے جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ سرحد کو اگلے احکامات تک سیل کر دیا گیا ہے۔ ہر کسی کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جب تک حالات معمول پر نہیں آتے افسران ڈیرے ڈالے رہیں گے۔ مہاراج گنج سونولی سرحد کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔
بھارت نیپال سرحد پر سخت سکیورٹی تعینات
بھارت نیپال سرحد پر سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ منگل کی دیر رات، ڈی ایم سنتوش کمار شرما اور پولیس سپرنٹنڈنٹ سومیندر مینا سونولی سرحد پر پہنچے اور سکیورٹی کا جائزہ لیا۔ ڈی ایم اور ایس پی نے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی اور سرحد پر تعینات پولیس فورس کو الرٹ رہنے اور کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی۔ اس وقت نیپال کی سرحد پر پانچ تھانوں کی فورس تعینات ہے، ساتھ ہی دو سی اوز کو بھی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے۔