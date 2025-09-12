سی پی رادھا کرشنن نے ہندوستان کے 15ویں نائب صدر کے طور پر حلف لیا
صدر دروپدی مرمو رادھا کرشنن کو عہدے کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب راشٹرپتی بھون میں منعقد ہوئی۔
Published : September 12, 2025 at 7:39 AM IST|
Updated : September 12, 2025 at 9:41 AM IST
نئی دہلی: نو منتخب نائب صدر چندر پورم پونوسوامی رادھا کرشنن کی حلف برداری کی تقریب جمعہ کو راشٹرپتی بھون میں منعقد ہوئی۔ صدر دروپدی مرمو رادھا کرشنن کو عہدے کا حلف دلایا۔ تقریب سے قبل کئی سیاسی رہنما پروگرام میں شرکت کے لیے دہلی پہنچے۔
اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی، کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو، پنجاب کے گورنر اور چندی گڑھ کے ایڈمنسٹریٹر گلاب چند کٹاریا، جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش گنگوار اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو شامل رہے۔ آپ کو بتا دیں، این ڈی اے کے امیدوار رادھا کرشنن منگل کو ہندوستان کے 15ویں نائب صدر منتخب ہوئے۔ انہیں 452 ووٹ ملے، جب کہ مخالف امیدوار اور سپریم کورٹ کے سابق جج بی سدرشن ریڈی کو 300 ووٹ ملے۔
#WATCH | C.P. Radhakrishnan takes oath as the 15th Vice President of India. President Droupadi Murmu administers the Oath of Office to him.— ANI (@ANI) September 12, 2025
(Video Source: DD) pic.twitter.com/I91ezMHd2w
این ڈی اے کو 427 ممبران پارلیمنٹ کی حمایت حاصل تھی
راجیہ سبھا کے سکریٹری جنرل اور الیکشن آفیسر پی سی مودی نے کہا کہ 781 ممبران پارلیمنٹ میں سے 767 نے اپنا ووٹ ڈالا جس سے 98.2 فیصد ووٹنگ ہوئی۔ ان میں سے 752 ووٹ درست اور 15 غلط تھے، جس سے پہلی ترجیح کے ووٹوں کے لیے درکار اکثریت کو کم کر کے 377 کر دیا گیا۔ این ڈی اے کو 427 ممبران پارلیمنٹ کی حمایت حاصل تھی، لیکن وائی ایس آر سی پی کے 11 ممبران پارلیمنٹ نے بھی رادھا کرشنن کی حمایت کی، دلچسپ بات یہ ہے کہ این ڈی اے کے امیدوار کو توقع سے 14 زیادہ ووٹ ملے، جس کی وجہ سے اپوزیشن کیمپ میں غالباً کراس ووٹنگ کی بات دیکھی گئی۔
13 ارکان اسمبلی نے انتخاب میں ووٹنگ نہیں کی
اس کے علاوہ 13 ارکان اسمبلی نے انتخاب میں ووٹنگ سے پرہیز کیا۔ ان میں بیجو جنتا دل (بی جے ڈی) کے سات ایم پی، بھارت راشٹرا سمیتی (بی آر ایس) کے چار ایم پی، شرومنی اکالی دل (ایس اے ڈی) کا ایک ایم پی اور ایک آزاد ایم پی شامل ہیں۔ نتائج کے اعلان کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے سی پی رادھا کرشنن کو مبارکباد دی اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ نو منتخب نائب صدر ہندوستان کے آئینی اقدار کو مضبوط کریں گے اور پارلیمانی بحث میں مثبت کردار ادا کریں گے۔