خواتین کے خلاف جرائم میں 2023 کے دوران اضافہ، این سی آر بی کی رپورٹ میں چونکادینے والے اعداد و شمار

این سی آر بی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایس سی، ایس ٹی اور بچوں کے خلاف جرائم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔

خواتین کے خلاف جرائم میں 2023 کے دوران اضافہ، این سی آر بی کی رپورٹ میں چونکادینے والے اعداد و شمار
خواتین کے خلاف جرائم میں 2023 کے دوران اضافہ، این سی آر بی کی رپورٹ میں چونکادینے والے اعداد و شمار (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
نئی دہلی : بھارت میں 2023 کے دوران خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم میں اضافہ دیکھا گیا، این سی آر بی کی تازہ ترین رپورٹ میں چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں۔

2023 میں خواتین کے خلاف جرائم میں 0.7 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا۔ اس سال 4,48,211 کیسز درج کیے گئے، جبکہ 2022 میں یہ تعداد 4,45,256 تھی۔ یہ اعداد و شمار خواتین کی حفاظت کے حوالے سے سنگین سوالات کھڑے کرتے ہیں۔

زیادہ تر کیسز شوہر یا رشتہ داروں کی طرف سے ظلم (29.8%) اور خواتین کے اغوا (19.8%) کے تھے۔ اس کے علاوہ، خواتین کی عزت پر حملہ (18.71%) اور POCSO کے تحت بھی بڑی تعداد میں کیسز درج ہوئے۔ یہ رجحان معاشرہ کےلئے شرمناک ہے۔

بچوں کے خلاف جرائم میں 9.2 فیصد کا اضافہ ہوا، جو انتہائی پریشان کن ہے۔ 2023 میں 1,77,335 کیسز درج ہوئے، جبکہ 2022 میں یہ تعداد 1,62,449 تھی۔ ان جرائم میں بچوں کا اغوا (45.0%) اور POCSO ایکٹ کے تحت جنسی زیادتی (38.2%) سرفہرست ہیں۔

شیڈولڈ کاسٹ (SCs) کے خلاف جرائم میں 0.4 فیصد کا معمولی اضافہ ہوا۔ تاہم، شیڈولڈ ٹرائبز (STs) کے خلاف جرائم میں 28.8 فیصد کا بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ یہ اعداد و شمار ہمارے معاشرے میں عدم مساوات کی عکاسی کرتے ہیں۔

اغوا اور جبری گمشدگی کے واقعات میں بھی 5.6 فیصد کا اضافہ ہوا۔ 2023 میں 1,13,564 کیسز درج کیے گئے۔ ان میں 1,16,404 متاثرین میں سے 82,106 بچے تھے۔

ایک مثبت خبر یہ ہے کہ بزرگ شہریوں کے خلاف جرائم میں 2.3 فیصد کی کمی آئی ہے۔ 2023 میں 27,886 کیسز درج ہوئے، جو 2022 کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ ایک خوش آئند تبدیلی ہے۔

