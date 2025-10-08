پی ایم مودی نے نوی ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کیا افتتاح، جانیں کیا ہے اس کی خصوصیات
نوی ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا پہلا مرحلہ 19,650 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا، جس میں ایک ٹرمینل اور رن وے شامل ہے۔
Published : October 8, 2025 at 4:55 PM IST
ممبئی: وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو نوی ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مہاراشٹر کے گورنر آچاریہ دیوورت، وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس، نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار اور صنعت کار گوتم اڈانی موجود تھے۔ 19,650 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا، یہ ممبئی کا دوسرا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے۔ اسے D.B کا نام دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے کسان لیڈر کے بعد پاٹل نوی ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔
پہلا مرحلہ ایک ٹرمینل اور رن وے پر مشتمل ہے۔ یہ ہوائی اڈہ سالانہ 20 ملین مسافروں کو سنبھالے گا۔ نئی ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل کو قومی پھول کمل کے انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نئی ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دسمبر میں باقاعدہ پروازیں شروع ہوں گی۔
ہوائی اڈے کا افتتاح کرنے سے پہلے پی ایم مودی نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا اور لکھا، "نوی ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے پہلے مرحلے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے نئی ممبئی جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ، ممبئی میٹروپولیٹن ریجن کو اپنا دوسرا بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ملے گا، جس سے تجارت اور رابطے کو فروغ ملے گا۔ ممبئی میٹرو لائن 3 کے آخری مرحلے کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ ہم ممبئی میں 'معاشرتی اور آسان تعمیرات' کے لیے پرعزم ہیں۔ اس متحرک شہر کے لوگ۔"
نوی ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کیوں خاص ہے؟
ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کی ترقی اڈانی گروپ اور مہاراشٹر حکومت کی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (سی آئی ڈی سی او) کو دی گئی ہے۔ اڈانی گروپ کے پاس 74% حصص ہے، جبکہ CIDCO کے پاس 26% حصہ ہے۔
AI سے چلنے والا، مکمل طور پر خودکار، پروٹو ٹائپنگ کے قابل ٹرمینل
چار دروازے اور تین مراکز — الفا، براوو اور چارلی
88 چیک ان کاؤنٹرز—66 روایتی اور 22 سیلف چیک ان کاؤنٹرز
آن لائن بیگیج ڈراپ سروس
کیٹیگری 2 انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم
فوڈ ہال، فوڈ پری بکنگ کی سہولت
ہندوستان کا پہلا مکمل ڈیجیٹل ہوائی اڈہ
گاڑیوں کی پارکنگ سلاٹس کی پری بکنگ
ماحول دوست ایندھن کا استعمال
تمام ٹرمینلز کو جوڑنے والے خودکار لوگ موور
حیدرآباد، سورت اور احمد آباد جیسے شہروں کے مسافروں کے لیے ہوائی اڈے پر امیگریشن
گھنی دھند میں بھی پروازیں بحفاظت اتریں گی۔
دنیا کا محفوظ ترین ہوائی اڈہ
نوی ممبئی ہوائی اڈے کا فن تعمیر دلکش ہے۔ لندن کی معروف آرکیٹیکچرل فرم زاہا حدید آرکیٹیکٹس (ZHA) کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہوائی اڈہ ہندوستان کے قومی پھول کمل سے متاثر ہے۔ "تیرتی کمل" تھیم روایت اور جدیدیت کے حسین امتزاج کی نمائندگی کرتی ہے۔ ٹرمینل میں 12 مجسمہ ساز کالم ہیں جو کمل کی پنکھڑیوں کی طرح کھلتے ہیں، جبکہ 17 بڑے ستون اس شاندار ڈھانچے کو سہارا دیتے ہیں۔ 1,160 ہیکٹر پر پھیلے اس منصوبے میں ماحول دوست ڈیزائن، جدید لائٹنگ اور کشادہ ہال شامل ہیں۔
نئی ممبئی ہوائی اڈے (ای ٹی وی بھارت) کی خصوصیات کے بارے میں جانیں
بارش اور دھند کے دوران محفوظ لینڈنگ کے لیے، ایک جدید ترین کیٹیگری III انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم (ILS) نصب کیا گیا ہے، جس سے ہوائی جہاز 300 میٹر کی بصارت میں بھی اتر سکتے ہیں۔ اس سے نوی ممبئی ہوائی اڈہ دنیا کے سب سے محفوظ اور موثر ہوائی اڈوں میں سے ایک بن جائے گا۔
فیز 1 کی خصوصیات
پہلے مرحلے میں ایک ٹرمینل اور ایک رن وے ہوگا، جس میں سالانہ 20 ملین مسافروں کی گنجائش اور 0.8 ملین میٹرک ٹن کارگو کی گنجائش ہوگی۔ ہوائی اڈے کے چار مرکزی دروازے (الفا، براوو، چارلی، اور ڈیلٹا) اور 88 چیک ان کاؤنٹرز ہیں۔ ان میں سے 66 عملہ ہیں اور 22 سیلف چیک ان کاؤنٹر ہیں۔ ابتدائی طور پر، ہوائی خدمات صرف صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک دستیاب ہوں گی، فی گھنٹہ 10 طیارے روانگی اور لینڈنگ کے ساتھ۔ پوری صلاحیت کے ساتھ، ہوائی اڈہ فی گھنٹہ 40 طیارے ہینڈل کر سکے گا۔ مزید برآں، Gen-Z مسافروں کے لیے Digi-Travel ٹیکنالوجی کو لاگو کیا گیا ہے۔
بین الاقوامی ایوی ایشن حب کی حیثیت
نوی ممبئی ہوائی اڈے کو دبئی اور لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے کی طرح ایک بین الاقوامی ہوا بازی کا مرکز نامزد کیا گیا ہے۔ چار ٹرمینلز اور دو متوازی رن ویز کے ساتھ ہوائی اڈہ 90 ملین مسافروں اور 3.25 ملین میٹرک ٹن کارگو کو پوری صلاحیت کے ساتھ ہینڈل کر سکے گا۔ اڈانی گروپ نے پہلے مرحلے کے لیے 20,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے اور دوسرے مرحلے کے لیے اضافی 30,000 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ دوسرے ٹرمینل کے ڈیزائن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہوائی اڈہ یورپ اور امریکہ کے بڑے شہروں کو ملاتے ہوئے ایشیا میں ہوا بازی کا ایک بڑا مرکز بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ مزید برآں، کم لاگت والے کیریئر ٹرمینل کی سالانہ گنجائش 20 لاکھ مسافروں کی ہوگی۔
ماحول دوست اور مسافر دوست سہولیات
نوی ممبئی ہوائی اڈے کی تعمیر میں ماحول دوست ڈیزائن اور سبز تصورات کا استعمال کیا گیا ہے۔ 5G کنیکٹیویٹی، واٹر ٹیکسیوں، اور مربوط موبلٹی ایپ 'ممبئی ون' کے ذریعے سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ جواہر لعل نہرو پورٹ (جے این پی ٹی) سے اس کی قربت لاجسٹک کو فروغ دے گی۔ مسافروں کی حفاظت کے لیے جدید ترین نیویگیشن اور سیکیورٹی سسٹم کو شامل کیا گیا ہے۔
ملک کی اقتصادی ترقی میں شراکت
نوی ممبئی ہوائی اڈے کی تکمیل کے بعد، پنویل، الوے، اور کھارگھر میں رئیل اسٹیٹ کو فروغ ملے گا۔ لاکھوں ملازمتیں پیدا ہوں گی اور شہری ترقی کو تیز کیا جائے گا۔ اسے ممبئی سے جوڑنے کے لیے بی کے سی سے ہوائی اڈے تک ایک سرنگ بنانے کے امکانات تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اٹل سیٹو اور میٹرو لائن 3 جیسے منصوبوں کے ساتھ، یہ ہوائی اڈہ دبئی یا لندن کے مقابلے کا تجربہ فراہم کرے گا۔ لہذا، یہ ہوائی اڈہ ممبئی میٹروپولیٹن ریجن کو عالمی سطح پر بلند کرے گا اور ہندوستان کی اقتصادی ترقی میں تعاون کرے گا۔
بھارت کا سب سے بڑا گرین فیلڈ ہوائی اڈہ
نوی ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھارت کا سب سے بڑا گرین فیلڈ ہوائی اڈہ منصوبہ ہے، جسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (PPP) ماڈل کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ ممبئی میٹروپولیٹن ریجن میں دوسرے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے طور پر، یہ چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے (CSMIA) کے ساتھ مل کر بھیڑ کو کم کرنے اور ممبئی کو عالمی ملٹی ایئر پورٹ سسٹم میں ضم کرنے کے لیے کام کرے گا۔