'ناتھورام ذہنیت': سی جے آئی پر کمرہ عدالت میں حملے کی بڑے پیمانے پر مذمت
آل انڈیا لائرز یونین کے آل انڈیا جنرل سکریٹری پی وی سریندر ناتھ نے کہا کہ یہ واقعہ ملک میں "ناتھورام ذہنیت" کی پیداوار ہے۔
Published : October 7, 2025 at 10:46 AM IST
نئی دہلی: آل انڈیا لائرز یونین پیر کو کمرہ عدالت میں چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی پر حملہ کرنے کی کوشش کے خلاف آج (7 اکتوبر) سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کرے گی، حالانکہ اس واقعہ کی سینئر وکلاء اور سیاسی رہنماؤں نے بڑے پیمانے پر مذمت کی ہے۔
سپریم کورٹ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ایسوسی ایشن اور آل انڈیا لائرز یونین نے اس واقعہ کو سپریم کورٹ اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ یونین کی دہلی یونٹ آج سپریم کورٹ کے سامنے اس کے خلاف احتجاج کرے گی۔
سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء اور آل انڈیا لائرز یونین کے آل انڈیا جنرل سکریٹری پی وی سریندر ناتھ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس واقعہ کو سپریم کورٹ اور عدلیہ پر حملہ قرار دیا۔ ناتھ نے کہا کہ یہ واقعہ ملک میں ’’ناتھورام ذہنیت‘‘ کی پیداوار ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔
پیر کے روز کمرہ عدالت میں ایک 71 سالہ وکیل راکیش کشور نے مبینہ طور پر عدالتی کارروائی کے دوران CJI پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی، لیکن الرٹ سیکورٹی اہلکاروں نے اسے روک دیا۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ وکیل کے قبضے سے "سناتن دھرم کا اپمان نہیں سہیگا ہندوستان" (بھارت سناتن دھرم کی توہین برداشت نہیں کرے گا) کے نعرے پر مشتمل ایک نوٹ برآمد ہوا ہے۔ بار کونسل آف انڈیا نے ان کا لائسنس فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ کشور نے کہا کہ وہ مدھیہ پردیش کے کھجوراہو کمپلیکس میں تباہ شدہ وشنو مورتی کی بحالی سے منسلک ایک عرضی کی سماعت کے دوران گوئی کے حالیہ "جا کر دیوتا سے پوچھو" کے ریمارکس سے دکھی ہیں۔
اس واقعہ کے بعد سپریم کورٹ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے سکریٹری نکھل جین کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں ازخود نوٹس لیا جانا چاہئے اور ملوث وکیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جانی چاہئے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ واقعہ سپریم کورٹ کے وقار کو کم کرنے کی کوشش کے طور پر کیا گیا۔
سینئر ایڈووکیٹ اندرا جے سنگھ نے پیر کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس واقعہ کو "مکمل طور پر ادارے پر حملہ" سمجھتی ہیں اور اس کی گہری تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔
اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی CJI پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ آئین پر حملہ ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح "نفرت اور جنونیت نے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے"۔
The incident inside the Supreme Court today marks a shocking and dangerous new low in India's democratic history.— Congress (@INCIndia) October 6, 2025
An attempt to attack the Hon’ble Chief Justice of India is not only unprecedented and disgraceful — it is an open assault on the very foundation of justice and the…
کانگریس، سی پی آئی، سی پی آئی (ایم)، این سی پی-ایس پی، شیو سینا (یو بی ٹی)، ڈی ایم کے اور دیگر پارٹیاں سی جے آئی پر حملے کی مذمت میں متفق تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جسٹس گوئی سے بات کی اور کہا کہ ان پر حملے نے ہر ہندوستانی کو غصہ دلایا ہے۔ "ہمارے معاشرے میں اس طرح کے قابل مذمت کاموں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سراسر قابل مذمت ہے،" مودی نے CJI کی طرف سے دکھائے گئے سکون کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔
کانگریس نے اس واقعہ کو عدلیہ اور آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے اسے اخلاقیات کی ایک چونکا دینے والی خلاف ورزی اور ہندوستان کی جمہوری تاریخ میں ایک خطرناک نئی پست قرار دیا۔
اسے انصاف کی بنیاد اور قانون کی حکمرانی پر کھلا حملہ قرار دیتے ہوئے کانگریس نے کہا کہ یہ محض ایک فرد پر حملہ نہیں ہے۔ کانگریس نے کہا کہ، "یہ اداروں کو کمزور کرنے، سالمیت کی آوازوں کو دھمکانے، اور عدلیہ پر عوام کے اعتماد کو ختم کرنے کی ایک مسلسل مہم کا نتیجہ ہے،"
کانگریس نے کہا کہ یہ حملہ "استثنیٰ اور نفرت کی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے جس کی حوصلہ افزائی اقتدار میں رہنے والوں نے کی ہے"۔ ایک بیان میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے کہا کہ یہ صرف CJI پر نہیں بلکہ آئین پر حملہ ہے۔
The attack on the Chief Justice of India is an assault on the dignity of our judiciary and the spirit of our Constitution.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2025
Such hatred has no place in our nation and must be condemned.
ایکس پر ایک پوسٹ میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ یہ حملہ عدلیہ کے وقار اور آئین کی روح پر حملہ ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، ’’اس طرح کی نفرت کی ہمارے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔
An attempt to attack the Hon’ble Chief Justice of India in the Supreme Court today is unprecedented, shameful and abhorrent. It is an attack on the dignity of our Judiciary and the rule of law.— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 6, 2025
When a sitting Chief Justice who rose to the nation’s highest judicial office through…
کانگریس کے سربراہ ملکارجن کھرگے نے کہا کہ سی جے آئی پر حملہ کرنے کی کوشش شرمناک اور گھناؤنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کی عدلیہ کے وقار اور قانون کی حکمرانی پر حملہ ہے۔ کھرگے نے کہا، ’’اس طرح کی بے ہودہ حرکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ گزشتہ ایک دہائی میں نفرت، جنون اور تعصب نے ہمارے معاشرے کو کس طرح گھیر لیا ہے۔‘‘
بی جے پی نے سی جے آئی پر حملے کی کوشش کی سخت مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کے سماج دشمن کاموں کی آئین کے تحت چلنے والے جمہوری معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بی جے پی کے قومی ترجمان سدھانشو ترویدی نے کہا کہ اس واقعہ سے ہر ہندوستانی کو دکھ پہنچا ہے اور اس طرح کا طرز عمل ملک کی آئینی، سماجی اور ثقافتی روایات کے لحاظ سے سراسر قابل مذمت ہے۔
