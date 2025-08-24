ممبئی: شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے راوت نے کہا کہ، بھارت جیسے عظیم ملک میں نریندر مودی کا ووٹ چوری کرکے اقتدار میں آنے کا پیغام اب پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے اسی طرح الیکشن جیتے جس طرح لیبیا میں قذافی، یوگانڈا میں ایدی امین، عراق میں صدام حسین، شام میں بشار الاسد اور روس میں پوتن کر رہے تھے۔ درحقیقت اسی طرح نریندر مودی اور شاہ نے پاکستان میں فوجی حکومت کی طرح ہندوستان میں الیکشن جیتے۔" اس میں مہاراشٹر کے انتخابات بھی شامل ہیں،"۔
مہاراشٹر میں ووٹ کہاں گئے؟
سنجے راوت نے اتوار (24 اگست) کو ممبئی میں میڈیا سے بات چیت کی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد ادھو ٹھاکرے، راج ٹھاکرے، کانگریس اور این سی پی نے سوال اٹھایا کہ ہمارے ووٹ کہاں گئے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ آئین کے خالق ڈاکٹر باباصاحب امبیڈکر کے پوتے ایڈووکیٹ پرکاش امبیڈکر بھی یہ سوال لے کر آئے ہیں، یہ سوال راہل گاندھی نے اب ہر عدالت تک پہنچایا ہے، اب وہ یہ سوال بھی اٹھا چکے ہیں۔ جب ایک ریاست میں تمام اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہو کر سوال کرتی ہیں تو اس سوال کو سمجھنا چاہیے کہ مہاراشٹر کے ووٹ کہاں گئے؟
وینگسرکر اچانک جاوید میانداد کو ماتوشری لے آئے:
وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے پوچھا تھا، پاکستانی کرکٹر جاوید میانداد کو ماتوشری پر ڈنر پر کس نے مدعو کیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے سنجے راوت نے کہا، "دیویندر فڑنویس آدھے پڑھے لکھے ہیں، اس کے برعکس، پوری بی جے پی آدھی پڑھی لکھی ہے۔ کچھ لوگوں کے گھٹنوں میں دماغ ہے، لیکن ان کے گھٹنوں میں بھی دماغ نہیں ہے۔ انہیں وہ فلم دیکھنا چاہیے جو میں نے شیو سینا کے سربراہ بالاصاحب ٹھاکرے کے بارے میں بنائی ہے، وہ واضح طور پر دیکھیں کہ بالا صاحب ٹھاکرے کا انٹرویو کیا ہے۔" کرکٹر دلیپ وینگسرکر نے اپنی کتاب 'ایک وچنی' میں کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ کی مخالفت نہ کرنے کی درخواست کرنے آئے تھے۔ وہ بالا صاحب سے درخواست کرنے آئے تھے کہ وہ پاک بھارت کرکٹ میچ کی مخالفت نہ کریں۔ میچز دوبارہ شروع کریں۔ لیکن، بالاصاحب نے انہیں کہا تھا کہ دہشت گردی اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ بالاصاحب نے ان کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ جب تک کشمیر میں پاکستان کا خون خرابہ جاری رہے گا، میں پاک بھارت کرکٹ میچ نہیں ہونے دوں گا۔
نریندر مودی ٹرمپ، پاکستان، چین کے سامنے جھک گئے:
سنجے راوت نے مزید کہا، "مسٹر فڑنویس، آپ کے نریندر مودی کی طرح بالاصاحب صدر ٹرمپ، پاکستان یا چین کے سامنے نہیں جھکے۔ آپریشن سندور کے دوران نریندر مودی نے کیا کہا؟ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہے گا، تو کیا کرکٹ اب بھی جاری ہے؟ بالا صاحب نے میانداد کو کہا تھا کہ چائے پیو اور نکل جاؤ، تم اس گھر میں مہمان بن کر آئے ہو۔۔ راؤت نے فڑنویس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ، آپ دلیپ وینگسرکر سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔
