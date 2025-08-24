ETV Bharat / bharat

نریندر مودی نے صدام حسین، بشار الاسد اور پوتن کی طرح انتخابات جیتے، سنجے راوت کا حملہ - VOTE CHORI

راوت نے کہا کہ اگرفڑنویس اور اس کا ٹولہ کہہ رہا ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔

سنجے راوت
سنجے راوت (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 24, 2025 at 2:11 PM IST

3 Min Read

ممبئی: شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے راوت نے کہا کہ، بھارت جیسے عظیم ملک میں نریندر مودی کا ووٹ چوری کرکے اقتدار میں آنے کا پیغام اب پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے اسی طرح الیکشن جیتے جس طرح لیبیا میں قذافی، یوگانڈا میں ایدی امین، عراق میں صدام حسین، شام میں بشار الاسد اور روس میں پوتن کر رہے تھے۔ درحقیقت اسی طرح نریندر مودی اور شاہ نے پاکستان میں فوجی حکومت کی طرح ہندوستان میں الیکشن جیتے۔" اس میں مہاراشٹر کے انتخابات بھی شامل ہیں،"۔

مہاراشٹر میں ووٹ کہاں گئے؟

سنجے راوت نے اتوار (24 اگست) کو ممبئی میں میڈیا سے بات چیت کی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد ادھو ٹھاکرے، راج ٹھاکرے، کانگریس اور این سی پی نے سوال اٹھایا کہ ہمارے ووٹ کہاں گئے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ آئین کے خالق ڈاکٹر باباصاحب امبیڈکر کے پوتے ایڈووکیٹ پرکاش امبیڈکر بھی یہ سوال لے کر آئے ہیں، یہ سوال راہل گاندھی نے اب ہر عدالت تک پہنچایا ہے، اب وہ یہ سوال بھی اٹھا چکے ہیں۔ جب ایک ریاست میں تمام اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہو کر سوال کرتی ہیں تو اس سوال کو سمجھنا چاہیے کہ مہاراشٹر کے ووٹ کہاں گئے؟

وینگسرکر اچانک جاوید میانداد کو ماتوشری لے آئے:

وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے پوچھا تھا، پاکستانی کرکٹر جاوید میانداد کو ماتوشری پر ڈنر پر کس نے مدعو کیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے سنجے راوت نے کہا، "دیویندر فڑنویس آدھے پڑھے لکھے ہیں، اس کے برعکس، پوری بی جے پی آدھی پڑھی لکھی ہے۔ کچھ لوگوں کے گھٹنوں میں دماغ ہے، لیکن ان کے گھٹنوں میں بھی دماغ نہیں ہے۔ انہیں وہ فلم دیکھنا چاہیے جو میں نے شیو سینا کے سربراہ بالاصاحب ٹھاکرے کے بارے میں بنائی ہے، وہ واضح طور پر دیکھیں کہ بالا صاحب ٹھاکرے کا انٹرویو کیا ہے۔" کرکٹر دلیپ وینگسرکر نے اپنی کتاب 'ایک وچنی' میں کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ کی مخالفت نہ کرنے کی درخواست کرنے آئے تھے۔ وہ بالا صاحب سے درخواست کرنے آئے تھے کہ وہ پاک بھارت کرکٹ میچ کی مخالفت نہ کریں۔ میچز دوبارہ شروع کریں۔ لیکن، بالاصاحب نے انہیں کہا تھا کہ دہشت گردی اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ بالاصاحب نے ان کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ جب تک کشمیر میں پاکستان کا خون خرابہ جاری رہے گا، میں پاک بھارت کرکٹ میچ نہیں ہونے دوں گا۔

نریندر مودی ٹرمپ، پاکستان، چین کے سامنے جھک گئے:

سنجے راوت نے مزید کہا، "مسٹر فڑنویس، آپ کے نریندر مودی کی طرح بالاصاحب صدر ٹرمپ، پاکستان یا چین کے سامنے نہیں جھکے۔ آپریشن سندور کے دوران نریندر مودی نے کیا کہا؟ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہے گا، تو کیا کرکٹ اب بھی جاری ہے؟ بالا صاحب نے میانداد کو کہا تھا کہ چائے پیو اور نکل جاؤ، تم اس گھر میں مہمان بن کر آئے ہو۔۔ راؤت نے فڑنویس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ، آپ دلیپ وینگسرکر سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

ممبئی: شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے راوت نے کہا کہ، بھارت جیسے عظیم ملک میں نریندر مودی کا ووٹ چوری کرکے اقتدار میں آنے کا پیغام اب پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے اسی طرح الیکشن جیتے جس طرح لیبیا میں قذافی، یوگانڈا میں ایدی امین، عراق میں صدام حسین، شام میں بشار الاسد اور روس میں پوتن کر رہے تھے۔ درحقیقت اسی طرح نریندر مودی اور شاہ نے پاکستان میں فوجی حکومت کی طرح ہندوستان میں الیکشن جیتے۔" اس میں مہاراشٹر کے انتخابات بھی شامل ہیں،"۔

مہاراشٹر میں ووٹ کہاں گئے؟

سنجے راوت نے اتوار (24 اگست) کو ممبئی میں میڈیا سے بات چیت کی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد ادھو ٹھاکرے، راج ٹھاکرے، کانگریس اور این سی پی نے سوال اٹھایا کہ ہمارے ووٹ کہاں گئے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ آئین کے خالق ڈاکٹر باباصاحب امبیڈکر کے پوتے ایڈووکیٹ پرکاش امبیڈکر بھی یہ سوال لے کر آئے ہیں، یہ سوال راہل گاندھی نے اب ہر عدالت تک پہنچایا ہے، اب وہ یہ سوال بھی اٹھا چکے ہیں۔ جب ایک ریاست میں تمام اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہو کر سوال کرتی ہیں تو اس سوال کو سمجھنا چاہیے کہ مہاراشٹر کے ووٹ کہاں گئے؟

وینگسرکر اچانک جاوید میانداد کو ماتوشری لے آئے:

وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے پوچھا تھا، پاکستانی کرکٹر جاوید میانداد کو ماتوشری پر ڈنر پر کس نے مدعو کیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے سنجے راوت نے کہا، "دیویندر فڑنویس آدھے پڑھے لکھے ہیں، اس کے برعکس، پوری بی جے پی آدھی پڑھی لکھی ہے۔ کچھ لوگوں کے گھٹنوں میں دماغ ہے، لیکن ان کے گھٹنوں میں بھی دماغ نہیں ہے۔ انہیں وہ فلم دیکھنا چاہیے جو میں نے شیو سینا کے سربراہ بالاصاحب ٹھاکرے کے بارے میں بنائی ہے، وہ واضح طور پر دیکھیں کہ بالا صاحب ٹھاکرے کا انٹرویو کیا ہے۔" کرکٹر دلیپ وینگسرکر نے اپنی کتاب 'ایک وچنی' میں کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ کی مخالفت نہ کرنے کی درخواست کرنے آئے تھے۔ وہ بالا صاحب سے درخواست کرنے آئے تھے کہ وہ پاک بھارت کرکٹ میچ کی مخالفت نہ کریں۔ میچز دوبارہ شروع کریں۔ لیکن، بالاصاحب نے انہیں کہا تھا کہ دہشت گردی اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ بالاصاحب نے ان کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ جب تک کشمیر میں پاکستان کا خون خرابہ جاری رہے گا، میں پاک بھارت کرکٹ میچ نہیں ہونے دوں گا۔

نریندر مودی ٹرمپ، پاکستان، چین کے سامنے جھک گئے:

سنجے راوت نے مزید کہا، "مسٹر فڑنویس، آپ کے نریندر مودی کی طرح بالاصاحب صدر ٹرمپ، پاکستان یا چین کے سامنے نہیں جھکے۔ آپریشن سندور کے دوران نریندر مودی نے کیا کہا؟ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہے گا، تو کیا کرکٹ اب بھی جاری ہے؟ بالا صاحب نے میانداد کو کہا تھا کہ چائے پیو اور نکل جاؤ، تم اس گھر میں مہمان بن کر آئے ہو۔۔ راؤت نے فڑنویس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ، آپ دلیپ وینگسرکر سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY RAUT ATTACKS MODIMAHARASHTRA ELECTIONPM NARENDRA MODIووٹ چوریVOTE CHORI

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.